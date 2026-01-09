Cambio en la entrega estatal (CiSD).





Panorama general:

El Cambio en la Entrega de Estado (CiSD) es un indicador de microestructura que identifica los puntos críticos en los que el mercado (Algoritmo de entrega de precios) cambia su enfoque direccional de la búsqueda de liquidez en un lado del mercado al otro. Específicamente, señala una transición de liquidez impulsada por la compra a liquidez impulsada por la venta. CiSD marca el precio de apertura preciso que señala el cambio fundamental en la estructura del mercado y la dirección de la entrega.





Concepto y metodología:

¿Qué es la entrega de estado?

La entrega en estado se refiere a la búsqueda activa de fondos de liquidez por parte del mercado (algoritmo de precios). El mercado opera en distintos "estados" en los que el precio se entrega o bien:

Entrega en estado alcista: Búsqueda activa de liquidez en la parte compradora (buystops, límites de venta por encima de máximos) e ineficiencias en las primas.

Entrega en estado bajista: Activamente buscando liquidez Sellside (sellstops, comprar límites por debajo de mínimos) y las ineficiencias de descuento.





¿Qué es el Cambio de Estado de Entrega (CiSD)?

Un Cambio en el Estado de Entrega (CiSD) ocurre cuando el precio pasa de un estado de entrega al opuesto:

De alcista a bajista: El precio deja de buscar liquidez en la parte compradora y pivota para buscar liquidez en la parte vendedora.

De bajista a alcista: El precio deja de buscar liquidez en la parte vendedora y pivota hacia la liquidez en la parte compradora.





El precio de apertura CiSD es la apertura de vela específica que inicia este cambio direccional. Este nivel de precios se convierte en un punto de referencia crítico, ya que marca el cambio de intención del mercado, estableciendo un nuevo sesgo de entrega.





Componentes clave

1. Precio de apertura CiSD El precio de apertura de la vela que desencadena el cambio en la entrega de estado. Este nivel de precios actúa como: Un punto de pivote para el nuevo sesgo direccional.

Un nivel de invalidación potencial para el estado de entrega actual.

Una referencia para medir las zonas de prima/descuento





2. Dirección de entrega

Una vez identificado un CiSD, el indicador determina la nueva directriz del mercado:

CiSD alcista: El mercado busca ahora ineficiencias de prima y/o liquidez de compra

CiSD bajista: el mercado busca ahora ineficiencias de descuento y/o liquidez en el lado vendedor.





3. Zonas objetivo

Basándose en la CiSD, el mercado perseguirá ahora:

Ineficiencias de prima: Fair Value Gaps (FVG), desequilibrios y órdenes no ejecutadas por encima del precio actual.

Ineficiencias de descuento: Brechas de valor razonable (FVG), desequilibrios y órdenes no ejecutadas por debajo del precio actual.

Fondos de liquidez: Concentraciones de compra (por encima) o de venta (por debajo)

Objetivos combinados: Tanto las ineficiencias como la liquidez en el mismo lado





Representación visual

El indicador muestra:

Línea de nivel CiSD: Línea horizontal en el precio de apertura donde se produjo el cambio de estado

Flecha direccional: Indicador visual que muestra la nueva dirección de entrega (↑ Alcista / ↓ Bajista)

Código de colores:

-CiSD alcista: tonos azules/verdes

-CiSD bajista: Rojo/Naranja

Etiqueta: Texto "CiSD" con fecha y nivel de precios