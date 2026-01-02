XTradeAI AutoClose Helper EA

XTradeAI AutoClose Helper EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para ayudar a los traders a gestionar posiciones de trading de forma automática y eficiente. Este EA combina un sistema flexible de auto-cierre con funciones completas de trading manual, además de la integración de IA para la validación de señales de trading. Con 3 modos diferentes de auto-cierre (USD, ATR, Puntos Fijos), este EA se puede adaptar a diversas estrategias de negociación y a su estilo de negociación.

Características principales

1. Sistema de Autocierre Inteligente (3 Modos)

Modo USD

  • Objetivo de beneficio: Cierra automáticamente cuando el beneficio alcanza el objetivo en USD especificado
  • Sistema de recuperación de pérdidas: Sistema inteligente que realiza un seguimiento individual de cada posición
    • Cuando la posición alcanza el umbral de pérdida, entra en modo de pérdida cortada
    • La posición se cerrará automáticamente cuando la recuperación alcance el mejor objetivo de pérdida
    • Evita grandes pérdidas al tiempo que ofrece oportunidades de recuperación
  • Seguimiento individual: Cada posición se rastrea por separado para una máxima precisión

Modo ATR

  • Basado en el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad del mercado
  • Multiplicador de beneficios: Establece el multiplicador ATR para el objetivo de beneficio
  • Multiplicador de pérdidas: Establezca el multiplicador ATR para el stop loss
  • Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado

Modo de puntos fijos

  • Objetivos de pérdidas y ganancias en puntos
  • Adecuado para operadores familiarizados con el sistema de puntos
  • Alta precisión para varios tipos de instrumentos de negociación

2. Panel de negociación manual completo

Órdenes de mercado

  • Botones deCOMPRA/VENTA para una rápida ejecución
  • Cálculo automático de SL/TP en función del modo seleccionado
  • Soporte para SL/TP ocultos

Órdenes limitadas (multicapa)

  • Límite deCOMPRA y Límite de VENTA con sistema de capas
  • Configure el número de capas y el espacio entre las entradas
  • Calcula automáticamente SL/TP para cada capa
  • Botón para cerrar todas las órdenes límite a la vez

Órdenes Stop (Multicapa)

  • Stop de COMPRA y Stop de VENTA con sistema de capas
  • Entrada automática cuando el precio alcanza cierto nivel
  • Botón para cerrar todas las órdenes stop a la vez

Gestión de posiciones

  • Cerrar sólo posiciones rentables: Cerrar sólo posiciones rentables
  • Cerrar todas: Cerrar todas las posiciones a la vez
  • Cerrar COMPRA: Cerrar todas las posiciones de COMPRA
  • CerrarVENTA: Cerrar todas las posiciones de VENTA

3. Gestión del tamaño del lote

  • Sistema Toggle: Cambio rápido entre tamaños de lote Bajo/Medio/Alto.
  • Personalizable: Establezca el tamaño de lote para cada nivel según las necesidades
  • Indicador visual: El botón muestra el tamaño de lote activo con diferentes colores
  • Cambio con un solo clic: Cambie el tamaño de lote con un solo clic

4. Sistema de validación AI

Integración de OpenAI

  • Integración directa con la API OpenAI
  • Soporte para múltiples modelos:
    • GPT-4o (Soporte de visión)
    • GPT-4o-mini (Rápido y económico)
    • GPT-5-vision-preview (Último modelo de visión)
    • GPT-4-turbo (Sólo texto)
    • GPT-3.5-turbo (Más económico)

Análisis de gráficos

  • Captura de pantalla de gráfico: Enviar captura de pantalla de gráfico a AI para análisis visual
  • Indicadores técnicos: Análisis automático utilizando:
    • EMA 50 Y 200
    • RSI 14
    • ATR 14
    • Datos OHLC de las últimas 5 velas
  • Detección de señales: AI proporciona señales de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO
  • Marco temporal personalizable: Elija el marco temporal para el análisis de la IA

5. Panel de información en tiempo real

  • Muestra el recuento de posiciones activas de COMPRA/VENTA
  • Ganancias/pérdidas totales en tiempo real
  • Estado del modo de cierre automático
  • Información del modo Cutloss (para el modo USD)
  • Último resultado de la validación AI
  • Información del tamaño de la captura de pantalla (si se utiliza la imagen del gráfico)

6. Alta flexibilidad

  • Selección de símbolos:
    • Aplicar sólo al símbolo del gráfico actual
    • O aplicar a todos los símbolos abiertos
  • SL/TPocultos: Opción para ocultar SL/TP cuando Auto-Close está desactivado
  • Personalización de botones:
    • Posición de la esquina (4 opciones)
    • Tamaño y espaciado de los botones
    • Color personalizado para cada botón
  • Cambio de tamaño automático: Los botones se ajustan automáticamente al cambiar el tamaño del gráfico

Características especiales y ventajas

1. Sistema de Recuperación de Pérdidas por Corte (Modo USD Exclusivo)

  • Sistema único que no se encuentra en otros EAs del mercado
  • Rastrea cada posición individualmente
  • Proporciona una oportunidad de recuperación antes del cutloss final
  • Evita grandes pérdidas mientras maximiza el potencial de ganancias

2. Órdenes Límite/Stop Multicapa

  • Coloque varias órdenes a la vez con un solo clic
  • Espacio entre entradas configurable
  • Ideal para estrategias de grid trading o de escalado
  • Calcula automáticamente SL/TP para cada capa

3. Validación mediante IA

  • Validación de señales de trading mediante tecnología de IA de última generación
  • Soporte para el análisis visual de gráficos con modelos de visión
  • Combinación de indicadores técnicos + IA para una gran precisión
  • Selección flexible de modelos en función del presupuesto y las necesidades

4. Interfaz fácil de usar

  • Negociación intuitiva basada en botones
  • No es necesario abrir la ventana de órdenes repetidamente
  • Información visual clara (color, estado)
  • Panel informativo

5. Calidad de código profesional

  • Gestión de errores robusta
  • Validación estricta de parámetros
  • Registro detallado para depuración
  • Rendimiento optimizado

6. Soporte multisímbolo

  • Puede gestionar posiciones de varios símbolos simultáneamente
  • O centrarse en el símbolo gráfico actual
  • Flexible según las necesidades de negociación

7. Gestión integral de posiciones

  • Cierre basado en beneficios/pérdidas
  • Cierre en función de la dirección (COMPRA/VENTA)
  • Cierre total o selectivo
  • Gestión completa de órdenes pendientes

Usuarios objetivo

  • Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida y una gestión automática de las posiciones
  • Swing Traders que desean un cierre automático basado en objetivos de beneficios/pérdidas
  • Grid Traders que utilizan órdenes multicapa
  • Traders entusiastas de la IA que desean aprovechar la IA para la validación de señales
  • Traders multisímbolo que gestionan varias posiciones simultáneamente
  • Traders preocupados por el riesgo que necesitan un sistema de recuperación de pérdidas.

Especificaciones técnicas

Requisitos

  • MetaTrader 5

Compatibilidad

  • Todos los brokers que soportan MT5
  • Todos los tipos de símbolos (divisas, acciones, criptomonedas, materias primas)
  • Corredores ECN, STP y Market Maker
  • Todos los tipos de cuenta (Estándar, ECN, Raw Spread)

Rendimiento

  • Bajo uso de CPU
  • Uso mínimo de memoria
  • Procesamiento en tiempo real
  • Ejecución sin retrasos

Categorías de configuración

  1. Ajustes del Modo de Cierre (USD/ATR/Puntos Fijos)
  2. Botones de Negociación Manual (Posición, Tamaño, Colores)
  3. Opciones de Tamaño de Lote (Bajo/Medio/Alto)
  4. Órdenes Límite/Stop (Capas, Distancia)
  5. Validación AI (Clave API, Modelo, Plazo)
  6. Ajustes Generales (Selección de Símbolos, Opciones de Visualización)

Casos de uso y escenarios

Escenario 1: Day Trading con objetivo USD

  • Establezca el modo USD con un objetivo de beneficios de 150 $.
  • Umbral de pérdida -$200, objetivo de recuperación -$35
  • El EA cerrará automáticamente cuando se alcance el beneficio o se recupere de la pérdida

Escenario 2: Operaciones basadas en la volatilidad

  • Utilice el Modo ATR con multiplicador 2.0x para beneficios
  • EA ajusta el objetivo con la volatilidad del mercado
  • Adecuado para mercados cambiantes

Escenario 3: Trading de Cuadrícula

  • Habilitar órdenes limitadas multicapa
  • Establezca 3-5 capas con una separación de 20 puntos
  • EA colocará órdenes automáticamente con SL/TP calculados

Escenario 4: Trading asistido por IA

  • Habilitar validación AI
  • Utilice GPT-4o con captura de pantalla del gráfico
  • Validar la señal antes de la entrada manual

Escenario 5: Gestión multisímbolo

  • Activar el modo "Todos los símbolos
  • EA gestiona todas las posiciones de varios símbolos
  • Auto-cierre basado en el modo seleccionado

Notas importantes

  • Validación AI: Requiere clave API OpenAI (opcional)
  • WebRequest: Debe añadir https://api.openai.com a las URL permitidas si utiliza AI
  • Modo ATR: Requiere un periodo mínimo de ATR + 1 barra para funcionar.
  • SL/TP ocultos: Sólo se aplica cuando Auto-Close está desactivado
  • Órdenes Multicapa: Espaciado calculado en puntos (100 puntos = 1 pip para 3 decimales)

¿Por qué elegir este EA?

  • Solución todo en uno: Cierre automático + trading manual + validación AI en un solo EA.
  • Tecnología probada: Utiliza bibliotecas MQL5 estándar probadas.
  • Actualizaciones regulares: El equipo de desarrollo actualiza y mejora activamente el EA
  • Soporte de la comunidad: Soporte a través de foro y documentación.
  • Relación calidad-precio: Funciones completas con precios competitivos.
  • Gestión de riesgos: Sistema único y eficaz de recuperación de pérdidas por corte
  • Flexibilidad: Se puede adaptar a diversas estrategias de negociación


