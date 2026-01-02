XTradeAI AutoClose Helper EA
- Utilidades
- Dani Firmansyah
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
XTradeAI AutoClose Ayudante EA
Descripción del producto
XTradeAI AutoClose Helper EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para ayudar a los traders a gestionar posiciones de trading de forma automática y eficiente. Este EA combina un sistema flexible de auto-cierre con funciones completas de trading manual, además de la integración de IA para la validación de señales de trading. Con 3 modos diferentes de auto-cierre (USD, ATR, Puntos Fijos), este EA se puede adaptar a diversas estrategias de negociación y a su estilo de negociación.
Características principales
1. Sistema de Autocierre Inteligente (3 Modos)
Modo USD
- Objetivo de beneficio: Cierra automáticamente cuando el beneficio alcanza el objetivo en USD especificado
- Sistema de recuperación de pérdidas: Sistema inteligente que realiza un seguimiento individual de cada posición
- Cuando la posición alcanza el umbral de pérdida, entra en modo de pérdida cortada
- La posición se cerrará automáticamente cuando la recuperación alcance el mejor objetivo de pérdida
- Evita grandes pérdidas al tiempo que ofrece oportunidades de recuperación
- Seguimiento individual: Cada posición se rastrea por separado para una máxima precisión
Modo ATR
- Basado en el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad del mercado
- Multiplicador de beneficios: Establece el multiplicador ATR para el objetivo de beneficio
- Multiplicador de pérdidas: Establezca el multiplicador ATR para el stop loss
- Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado
Modo de puntos fijos
- Objetivos de pérdidas y ganancias en puntos
- Adecuado para operadores familiarizados con el sistema de puntos
- Alta precisión para varios tipos de instrumentos de negociación
2. Panel de negociación manual completo
Órdenes de mercado
- Botones deCOMPRA/VENTA para una rápida ejecución
- Cálculo automático de SL/TP en función del modo seleccionado
- Soporte para SL/TP ocultos
Órdenes limitadas (multicapa)
- Límite deCOMPRA y Límite de VENTA con sistema de capas
- Configure el número de capas y el espacio entre las entradas
- Calcula automáticamente SL/TP para cada capa
- Botón para cerrar todas las órdenes límite a la vez
Órdenes Stop (Multicapa)
- Stop de COMPRA y Stop de VENTA con sistema de capas
- Entrada automática cuando el precio alcanza cierto nivel
- Botón para cerrar todas las órdenes stop a la vez
Gestión de posiciones
- Cerrar sólo posiciones rentables: Cerrar sólo posiciones rentables
- Cerrar todas: Cerrar todas las posiciones a la vez
- Cerrar COMPRA: Cerrar todas las posiciones de COMPRA
- CerrarVENTA: Cerrar todas las posiciones de VENTA
3. Gestión del tamaño del lote
- Sistema Toggle: Cambio rápido entre tamaños de lote Bajo/Medio/Alto.
- Personalizable: Establezca el tamaño de lote para cada nivel según las necesidades
- Indicador visual: El botón muestra el tamaño de lote activo con diferentes colores
- Cambio con un solo clic: Cambie el tamaño de lote con un solo clic
4. Sistema de validación AI
Integración de OpenAI
- Integración directa con la API OpenAI
- Soporte para múltiples modelos:
- GPT-4o (Soporte de visión)
- GPT-4o-mini (Rápido y económico)
- GPT-5-vision-preview (Último modelo de visión)
- GPT-4-turbo (Sólo texto)
- GPT-3.5-turbo (Más económico)
Análisis de gráficos
- Captura de pantalla de gráfico: Enviar captura de pantalla de gráfico a AI para análisis visual
- Indicadores técnicos: Análisis automático utilizando:
- EMA 50 Y 200
- RSI 14
- ATR 14
- Datos OHLC de las últimas 5 velas
- Detección de señales: AI proporciona señales de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO
- Marco temporal personalizable: Elija el marco temporal para el análisis de la IA
5. Panel de información en tiempo real
- Muestra el recuento de posiciones activas de COMPRA/VENTA
- Ganancias/pérdidas totales en tiempo real
- Estado del modo de cierre automático
- Información del modo Cutloss (para el modo USD)
- Último resultado de la validación AI
- Información del tamaño de la captura de pantalla (si se utiliza la imagen del gráfico)
6. Alta flexibilidad
- Selección de símbolos:
- Aplicar sólo al símbolo del gráfico actual
- O aplicar a todos los símbolos abiertos
- SL/TPocultos: Opción para ocultar SL/TP cuando Auto-Close está desactivado
- Personalización de botones:
- Posición de la esquina (4 opciones)
- Tamaño y espaciado de los botones
- Color personalizado para cada botón
- Cambio de tamaño automático: Los botones se ajustan automáticamente al cambiar el tamaño del gráfico
Características especiales y ventajas
1. Sistema de Recuperación de Pérdidas por Corte (Modo USD Exclusivo)
- Sistema único que no se encuentra en otros EAs del mercado
- Rastrea cada posición individualmente
- Proporciona una oportunidad de recuperación antes del cutloss final
- Evita grandes pérdidas mientras maximiza el potencial de ganancias
2. Órdenes Límite/Stop Multicapa
- Coloque varias órdenes a la vez con un solo clic
- Espacio entre entradas configurable
- Ideal para estrategias de grid trading o de escalado
- Calcula automáticamente SL/TP para cada capa
3. Validación mediante IA
- Validación de señales de trading mediante tecnología de IA de última generación
- Soporte para el análisis visual de gráficos con modelos de visión
- Combinación de indicadores técnicos + IA para una gran precisión
- Selección flexible de modelos en función del presupuesto y las necesidades
4. Interfaz fácil de usar
- Negociación intuitiva basada en botones
- No es necesario abrir la ventana de órdenes repetidamente
- Información visual clara (color, estado)
- Panel informativo
5. Calidad de código profesional
- Gestión de errores robusta
- Validación estricta de parámetros
- Registro detallado para depuración
- Rendimiento optimizado
6. Soporte multisímbolo
- Puede gestionar posiciones de varios símbolos simultáneamente
- O centrarse en el símbolo gráfico actual
- Flexible según las necesidades de negociación
7. Gestión integral de posiciones
- Cierre basado en beneficios/pérdidas
- Cierre en función de la dirección (COMPRA/VENTA)
- Cierre total o selectivo
- Gestión completa de órdenes pendientes
Usuarios objetivo
- Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida y una gestión automática de las posiciones
- Swing Traders que desean un cierre automático basado en objetivos de beneficios/pérdidas
- Grid Traders que utilizan órdenes multicapa
- Traders entusiastas de la IA que desean aprovechar la IA para la validación de señales
- Traders multisímbolo que gestionan varias posiciones simultáneamente
- Traders preocupados por el riesgo que necesitan un sistema de recuperación de pérdidas.
Especificaciones técnicas
Requisitos
- MetaTrader 5
Compatibilidad
- Todos los brokers que soportan MT5
- Todos los tipos de símbolos (divisas, acciones, criptomonedas, materias primas)
- Corredores ECN, STP y Market Maker
- Todos los tipos de cuenta (Estándar, ECN, Raw Spread)
Rendimiento
- Bajo uso de CPU
- Uso mínimo de memoria
- Procesamiento en tiempo real
- Ejecución sin retrasos
Categorías de configuración
- Ajustes del Modo de Cierre (USD/ATR/Puntos Fijos)
- Botones de Negociación Manual (Posición, Tamaño, Colores)
- Opciones de Tamaño de Lote (Bajo/Medio/Alto)
- Órdenes Límite/Stop (Capas, Distancia)
- Validación AI (Clave API, Modelo, Plazo)
- Ajustes Generales (Selección de Símbolos, Opciones de Visualización)
Casos de uso y escenarios
Escenario 1: Day Trading con objetivo USD
- Establezca el modo USD con un objetivo de beneficios de 150 $.
- Umbral de pérdida -$200, objetivo de recuperación -$35
- El EA cerrará automáticamente cuando se alcance el beneficio o se recupere de la pérdida
Escenario 2: Operaciones basadas en la volatilidad
- Utilice el Modo ATR con multiplicador 2.0x para beneficios
- EA ajusta el objetivo con la volatilidad del mercado
- Adecuado para mercados cambiantes
Escenario 3: Trading de Cuadrícula
- Habilitar órdenes limitadas multicapa
- Establezca 3-5 capas con una separación de 20 puntos
- EA colocará órdenes automáticamente con SL/TP calculados
Escenario 4: Trading asistido por IA
- Habilitar validación AI
- Utilice GPT-4o con captura de pantalla del gráfico
- Validar la señal antes de la entrada manual
Escenario 5: Gestión multisímbolo
- Activar el modo "Todos los símbolos
- EA gestiona todas las posiciones de varios símbolos
- Auto-cierre basado en el modo seleccionado
Notas importantes
- Validación AI: Requiere clave API OpenAI (opcional)
- WebRequest: Debe añadir https://api.openai.com a las URL permitidas si utiliza AI
- Modo ATR: Requiere un periodo mínimo de ATR + 1 barra para funcionar.
- SL/TP ocultos: Sólo se aplica cuando Auto-Close está desactivado
- Órdenes Multicapa: Espaciado calculado en puntos (100 puntos = 1 pip para 3 decimales)
¿Por qué elegir este EA?
- Solución todo en uno: Cierre automático + trading manual + validación AI en un solo EA.
- Tecnología probada: Utiliza bibliotecas MQL5 estándar probadas.
- ✓ Actualizaciones regulares: El equipo de desarrollo actualiza y mejora activamente el EA
- ✓ Soporte de la comunidad: Soporte a través de foro y documentación.
- ✓ Relación calidad-precio: Funciones completas con precios competitivos.
- ✓ Gestión de riesgos: Sistema único y eficaz de recuperación de pérdidas por corte
- ✓ Flexibilidad: Se puede adaptar a diversas estrategias de negociación