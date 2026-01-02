Descripción del producto

XTradeAI AutoClose Ayudante EA

XTradeAI AutoClose Helper EA es un Asesor Experto avanzado diseñado para ayudar a los traders a gestionar posiciones de trading de forma automática y eficiente. Este EA combina un sistema flexible de auto-cierre con funciones completas de trading manual, además de la integración de IA para la validación de señales de trading. Con 3 modos diferentes de auto-cierre (USD, ATR, Puntos Fijos), este EA se puede adaptar a diversas estrategias de negociación y a su estilo de negociación.

Características principales

1. Sistema de Autocierre Inteligente (3 Modos)

Modo USD

Objetivo de beneficio : Cierra automáticamente cuando el beneficio alcanza el objetivo en USD especificado

: Cierra automáticamente cuando el beneficio alcanza el objetivo en USD especificado Sistema de recuperación de pérdidas : Sistema inteligente que realiza un seguimiento individual de cada posición Cuando la posición alcanza el umbral de pérdida, entra en modo de pérdida cortada La posición se cerrará automáticamente cuando la recuperación alcance el mejor objetivo de pérdida Evita grandes pérdidas al tiempo que ofrece oportunidades de recuperación

: Sistema inteligente que realiza un seguimiento individual de cada posición Seguimiento individual: Cada posición se rastrea por separado para una máxima precisión

Modo ATR

Basado en el Average True Range (ATR) para adaptarse a la volatilidad del mercado

Multiplicador de beneficios : Establece el multiplicador ATR para el objetivo de beneficio

: Establece el multiplicador ATR para el objetivo de beneficio Multiplicador de pérdidas : Establezca el multiplicador ATR para el stop loss

: Establezca el multiplicador ATR para el stop loss Se ajusta automáticamente a las condiciones cambiantes del mercado

Modo de puntos fijos

Objetivos de pérdidas y ganancias en puntos

Adecuado para operadores familiarizados con el sistema de puntos

Alta precisión para varios tipos de instrumentos de negociación

2. Panel de negociación manual completo

Órdenes de mercado

Botones de COMPRA/VENTA para una rápida ejecución

para una rápida ejecución Cálculo automático de SL/TP en función del modo seleccionado

Soporte para SL/TP ocultos

Órdenes limitadas (multicapa)

Límite de COMPRA y Límite de VENTA con sistema de capas

y con sistema de capas Configure el número de capas y el espacio entre las entradas

Calcula automáticamente SL/TP para cada capa

Botón para cerrar todas las órdenes límite a la vez

Órdenes Stop (Multicapa)

Stop de COMPRA y Stop de VENTA con sistema de capas

y con sistema de capas Entrada automática cuando el precio alcanza cierto nivel

Botón para cerrar todas las órdenes stop a la vez

Gestión de posiciones

Cerrar sólo posiciones rentables: Cerrar sólo posiciones rentables

rentables: Cerrar sólo posiciones rentables Cerrar todas : Cerrar todas las posiciones a la vez

: Cerrar todas las posiciones a la vez Cerrar COMPRA : Cerrar todas las posiciones de COMPRA

: Cerrar todas las posiciones de COMPRA CerrarVENTA: Cerrar todas las posiciones de VENTA

3. Gestión del tamaño del lote

Sistema Toggle : Cambio rápido entre tamaños de lote Bajo/Medio/Alto.

: Cambio rápido entre tamaños de lote Bajo/Medio/Alto. Personalizable : Establezca el tamaño de lote para cada nivel según las necesidades

: Establezca el tamaño de lote para cada nivel según las necesidades Indicador visual : El botón muestra el tamaño de lote activo con diferentes colores

: El botón muestra el tamaño de lote activo con diferentes colores Cambio con un solo clic: Cambie el tamaño de lote con un solo clic

4. Sistema de validación AI

Integración de OpenAI

Integración directa con la API OpenAI

Soporte para múltiples modelos: GPT-4o (Soporte de visión) GPT-4o-mini (Rápido y económico) GPT-5-vision-preview (Último modelo de visión) GPT-4-turbo (Sólo texto) GPT-3.5-turbo (Más económico)



Análisis de gráficos

Captura de pantalla de gráfico : Enviar captura de pantalla de gráfico a AI para análisis visual

: Enviar captura de pantalla de gráfico a AI para análisis visual Indicadores técnicos : Análisis automático utilizando: EMA 50 Y 200 RSI 14 ATR 14 Datos OHLC de las últimas 5 velas

: Análisis automático utilizando: Detección de señales : AI proporciona señales de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO

: AI proporciona señales de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO Marco temporal personalizable: Elija el marco temporal para el análisis de la IA

5. Panel de información en tiempo real

Muestra el recuento de posiciones activas de COMPRA/VENTA

Ganancias/pérdidas totales en tiempo real

Estado del modo de cierre automático

Información del modo Cutloss (para el modo USD)

Último resultado de la validación AI

Información del tamaño de la captura de pantalla (si se utiliza la imagen del gráfico)

6. Alta flexibilidad

Selección de símbolos : Aplicar sólo al símbolo del gráfico actual O aplicar a todos los símbolos abiertos

: SL/TP ocultos : Opción para ocultar SL/TP cuando Auto-Close está desactivado

: Opción para ocultar SL/TP cuando Auto-Close está desactivado Personalización de botones : Posición de la esquina (4 opciones) Tamaño y espaciado de los botones Color personalizado para cada botón

: Cambio de tamaño automático: Los botones se ajustan automáticamente al cambiar el tamaño del gráfico

Características especiales y ventajas

1. Sistema de Recuperación de Pérdidas por Corte (Modo USD Exclusivo) Sistema único que no se encuentra en otros EAs del mercado

Rastrea cada posición individualmente

Proporciona una oportunidad de recuperación antes del cutloss final

Evita grandes pérdidas mientras maximiza el potencial de ganancias

2. Órdenes Límite/Stop Multicapa Coloque varias órdenes a la vez con un solo clic

Espacio entre entradas configurable

Ideal para estrategias de grid trading o de escalado

Calcula automáticamente SL/TP para cada capa

3. Validación mediante IA Validación de señales de trading mediante tecnología de IA de última generación

Soporte para el análisis visual de gráficos con modelos de visión

Combinación de indicadores técnicos + IA para una gran precisión

Selección flexible de modelos en función del presupuesto y las necesidades

4. Interfaz fácil de usar Negociación intuitiva basada en botones

No es necesario abrir la ventana de órdenes repetidamente

Información visual clara (color, estado)

Panel informativo

5. Calidad de código profesional Gestión de errores robusta

Validación estricta de parámetros

Registro detallado para depuración

Rendimiento optimizado

6. Soporte multisímbolo Puede gestionar posiciones de varios símbolos simultáneamente

O centrarse en el símbolo gráfico actual

Flexible según las necesidades de negociación

7. Gestión integral de posiciones Cierre basado en beneficios/pérdidas

Cierre en función de la dirección (COMPRA/VENTA)

Cierre total o selectivo

Gestión completa de órdenes pendientes

Usuarios objetivo

Operadores diarios que necesitan una ejecución rápida y una gestión automática de las posiciones

que necesitan una ejecución rápida y una gestión automática de las posiciones Swing Traders que desean un cierre automático basado en objetivos de beneficios/pérdidas

que desean un cierre automático basado en objetivos de beneficios/pérdidas Grid Traders que utilizan órdenes multicapa

Traders que utilizan órdenes multicapa Traders entusiastas de la IA que desean aprovechar la IA para la validación de señales

IA que desean aprovechar la IA para la validación de señales Traders multisímbolo que gestionan varias posiciones simultáneamente

que gestionan varias posiciones simultáneamente Traders preocupados por el riesgo que necesitan un sistema de recuperación de pérdidas.

Especificaciones técnicas

Requisitos

MetaTrader 5

Compatibilidad

Todos los brokers que soportan MT5

Todos los tipos de símbolos (divisas, acciones, criptomonedas, materias primas)

Corredores ECN, STP y Market Maker

Todos los tipos de cuenta (Estándar, ECN, Raw Spread)

Rendimiento

Bajo uso de CPU

Uso mínimo de memoria

Procesamiento en tiempo real

Ejecución sin retrasos

Categorías de configuración

Ajustes del Modo de Cierre (USD/ATR/Puntos Fijos) Botones de Negociación Manual (Posición, Tamaño, Colores) Opciones de Tamaño de Lote (Bajo/Medio/Alto) Órdenes Límite/Stop (Capas, Distancia) Validación AI (Clave API, Modelo, Plazo) Ajustes Generales (Selección de Símbolos, Opciones de Visualización)

Casos de uso y escenarios

Escenario 1: Day Trading con objetivo USD Establezca el modo USD con un objetivo de beneficios de 150 $.

Umbral de pérdida -$200, objetivo de recuperación -$35

El EA cerrará automáticamente cuando se alcance el beneficio o se recupere de la pérdida

Escenario 2: Operaciones basadas en la volatilidad Utilice el Modo ATR con multiplicador 2.0x para beneficios

EA ajusta el objetivo con la volatilidad del mercado

Adecuado para mercados cambiantes

Escenario 3: Trading de Cuadrícula Habilitar órdenes limitadas multicapa

Establezca 3-5 capas con una separación de 20 puntos

EA colocará órdenes automáticamente con SL/TP calculados

Escenario 4: Trading asistido por IA Habilitar validación AI

Utilice GPT-4o con captura de pantalla del gráfico

Validar la señal antes de la entrada manual

Escenario 5: Gestión multisímbolo Activar el modo "Todos los símbolos

EA gestiona todas las posiciones de varios símbolos

Auto-cierre basado en el modo seleccionado

Notas importantes

Validación AI : Requiere clave API OpenAI (opcional)

: Requiere clave API OpenAI (opcional) WebRequest : Debe añadir https://api.openai.com a las URL permitidas si utiliza AI

: Debe añadir https://api.openai.com a las URL permitidas si utiliza AI Modo ATR : Requiere un periodo mínimo de ATR + 1 barra para funcionar.

: Requiere un periodo mínimo de ATR + 1 barra para funcionar. SL/TP ocultos : Sólo se aplica cuando Auto-Close está desactivado

: Sólo se aplica cuando Auto-Close está desactivado Órdenes Multicapa: Espaciado calculado en puntos (100 puntos = 1 pip para 3 decimales)

¿Por qué elegir este EA?