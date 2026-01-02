Beschreibung des Produkts

XTradeAI AutoClose-Helfer EA

XTradeAI AutoClose Helper EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Tradern hilft, Handelspositionen automatisch und effizient zu verwalten. Dieser EA kombiniert ein flexibles Auto-Close-System mit umfassenden manuellen Handelsfunktionen und einer KI-Integration zur Validierung von Handelssignalen. Mit 3 verschiedenen Auto-Close-Modi (USD, ATR, Fixed Points) kann dieser EA an verschiedene Handelsstrategien und Ihren Handelsstil angepasst werden.

Hauptmerkmale

1. Smart Auto-Close System (3 Modi)

USD-Modus

Gewinn-Ziel : Schließt automatisch, wenn der Gewinn das festgelegte USD-Ziel erreicht

: Schließt automatisch, wenn der Gewinn das festgelegte USD-Ziel erreicht Cutloss Recovery System : Intelligentes System, das jede Position einzeln verfolgt Wenn die Position die Verlustschwelle erreicht, wird der Cutloss-Modus aktiviert Die Position wird automatisch geschlossen, wenn die Erholung ein besseres Verlustziel erreicht Verhindert große Verluste und bietet gleichzeitig eine Erholungsmöglichkeit

: Intelligentes System, das jede Position einzeln verfolgt Individuelle Verfolgung: Jede Position wird für maximale Genauigkeit einzeln verfolgt

ATR-Modus

Basierend auf Average True Range (ATR) zur Anpassung an die Marktvolatilität

Gewinn-Multiplikator : ATR-Multiplikator für Gewinnziel einstellen

: ATR-Multiplikator für Gewinnziel einstellen Verlust-Multiplikator : ATR-Multiplikator für den Stop-Loss einstellen

: ATR-Multiplikator für den Stop-Loss einstellen Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an

Festpunkt-Modus

Gewinn- und Verlustziele in Punkten

Geeignet für Trader, die mit dem Punktesystem vertraut sind

Hohe Präzision für verschiedene Arten von Handelsinstrumenten

2. Vollständiges manuelles Handelspanel

Markt-Aufträge

BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Ausführung

für schnelle Ausführung Automatische Berechnung von SL/TP basierend auf dem gewählten Modus

Unterstützung für versteckte SL/TP

Limit-Aufträge (Multi-Layer)

BUY Limit und SELL Limit mit Layersystem

und mit Layersystem Konfigurieren Sie die Anzahl der Layer und die Abstände zwischen den Eingaben

Automatische Berechnung von SL/TP für jeden Layer

Schaltfläche zum Schließen aller Limit-Orders auf einmal

Stop-Aufträge (Multi-Layer)

BUY Stop und SELL Stop mit Layersystem

und mit Layersystem Automatischer Einstieg, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht

Schaltfläche zum Schließen aller Stop-Orders auf einmal

Verwaltung der Positionen

Nur Gewinn schließen : Schließen Sie nur profitable Positionen

: Schließen Sie nur profitable Positionen Alle schließen : Alle Positionen auf einmal schließen

: Alle Positionen auf einmal schließen KAUFEN schließen : Alle KAUFEN-Positionen schließen

: Alle KAUFEN-Positionen schließen Close SELL: Schließt alle SELL-Positionen

3. Verwaltung der Losgröße

Toggle-System : Schnelles Umschalten zwischen niedrigen/mittleren/hohen Losgrößen

: Schnelles Umschalten zwischen niedrigen/mittleren/hohen Losgrößen Anpassbar : Stellen Sie die Losgröße für jede Stufe nach Bedarf ein

: Stellen Sie die Losgröße für jede Stufe nach Bedarf ein Visueller Indikator : Schaltfläche zeigt aktive Losgröße mit unterschiedlicher Farbe an

: Schaltfläche zeigt aktive Losgröße mit unterschiedlicher Farbe an Umschalten mit einem Klick: Ändern Sie die Losgröße mit einem einzigen Klick

4. AI-Validierungssystem

OpenAI-Integration

Direkte Integration mit OpenAI API

Unterstützung für mehrere Modelle: GPT-4o (Vision-Unterstützung) GPT-4o-mini (schnell und kostengünstig) GPT-5-vision-preview (neuestes Bildverarbeitungsmodell) GPT-4-turbo (nur Text) GPT-3.5-turbo (Am wirtschaftlichsten)



Chart-Analyse

Screenshot der Karte : Senden Sie einen Screenshot des Charts zur visuellen Analyse an AI

: Senden Sie einen Screenshot des Charts zur visuellen Analyse an AI Technische Indikatoren : Automatische Analyse mit: EMA 50 & 200 RSI 14 ATR 14 OHLC-Daten der letzten 5 Kerzen

: Automatische Analyse mit: Signal-Erkennung : AI liefert BUY/SELL/HOLD-Signal

: AI liefert BUY/SELL/HOLD-Signal Anpassbarer Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die AI-Analyse

5. Echtzeit-Infopanel

Anzeige der Anzahl der aktiven BUY/SELL-Positionen

Gesamtgewinn/-verlust in Echtzeit

Status des Auto-Close-Modus

Informationen zum Cutloss-Modus (für USD-Modus)

Letztes AI-Validierungsergebnis

Informationen zur Screenshotgröße (bei Verwendung eines Chartbildes)

6. Hohe Flexibilität

Symbol-Auswahl : Nur auf das aktuelle Chart-Symbol anwenden Oder auf alle offenen Symbole anwenden

: Ausgeblendete SL/TP : Option zum Ausblenden von SL/TP bei deaktiviertem Auto-Close

: Option zum Ausblenden von SL/TP bei deaktiviertem Auto-Close Button-Anpassung : Eckposition (4 Optionen) Größe und Abstand der Schaltflächen Benutzerdefinierte Farbe für jede Schaltfläche

: Automatische Größenanpassung: Schaltflächen passen sich automatisch an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird

Besondere Merkmale & Vorteile

1. Cutloss Recovery System (Exklusiver USD-Modus) Einzigartiges System, das in anderen EAs auf dem Markt nicht zu finden ist

Verfolgt jede Position einzeln

Bietet Erholungsmöglichkeiten vor dem endgültigen Cutloss

Verhindert große Verluste und maximiert das Gewinnpotenzial

2. Mehrschichtige Limit-/Stop-Aufträge Platzieren Sie mehrere Aufträge auf einmal mit einem einzigen Klick

Die Abstände zwischen den Eingaben können konfiguriert werden

Ideal für Rasterhandel oder Skalierungsstrategien

Berechnet automatisch SL/TP für jeden Layer

3. KI-gestützte Validierung Validierung von Handelssignalen mithilfe modernster KI-Technologie

Unterstützung für visuelle Chartanalyse mit Visionsmodellen

Kombination von technischen Indikatoren + AI für hohe Genauigkeit

Flexible Modellauswahl je nach Budget und Bedarf

4. Benutzerfreundliches Interface Intuitiver Handel auf Knopfdruck

Kein wiederholtes Öffnen des Orderfensters erforderlich

Klare visuelle Rückmeldung (Farbe, Status)

Informative Infotafel

5. Professionelle Code-Qualität Robuste Fehlerbehandlung

Strenge Parametervalidierung

Detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche

Optimierte Leistung

6. Multi-Symbol-Unterstützung Kann Positionen von verschiedenen Symbolen gleichzeitig verwalten

Oder Konzentration auf das aktuelle Chart-Symbol

Flexibel je nach Handelsbedarf

7. Umfassendes Positionsmanagement Schließen auf Basis von Gewinn/Verlust

Schließen auf Basis der Richtung (KAUF/VERKAUF)

Schließen Sie alle oder selektiv

Vollständige Verwaltung schwebender Aufträge

Ziel Benutzer

Day Trader , die eine schnelle Ausführung und ein automatisches Positionsmanagement benötigen

, die eine schnelle Ausführung und ein automatisches Positionsmanagement benötigen Swing Trader , die eine automatische Schließung auf der Grundlage von Gewinn-/Verlustzielen wünschen

, die eine automatische Schließung auf der Grundlage von Gewinn-/Verlustzielen wünschen Grid Trader , die Multi-Layer-Orders verwenden

, die Multi-Layer-Orders verwenden KI-begeisterte Trader , die KI zur Signalvalidierung nutzen wollen

, die KI zur Signalvalidierung nutzen wollen Multi-Symbol-Händler , die viele Positionen gleichzeitig verwalten

, die viele Positionen gleichzeitig verwalten Risikobewusste Trader, die ein System zur Verlustbegrenzung benötigen

Technische Spezifikationen

Anforderungen

MetaTrader 5

Kompatibilität

✓ Alle Broker, die MT5 unterstützen

Alle Broker, die MT5 unterstützen Alle Symboltypen (Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe)

ECN, STP, Market-Maker-Broker

✓ Alle Kontotypen (Standard, ECN, Raw Spread)

Leistung

Geringe CPU-Nutzung

Minimaler Speicherbedarf

Verarbeitung in Echtzeit

Keine Verzögerung bei der Ausführung

Einstellungen Kategorien

Einstellungen für den Abschlussmodus (USD/ATR/Fixed Points) Manuelle Handelsschaltflächen (Position, Größe, Farben) Losgrößenoptionen (Niedrig/Mittel/Hoch) Limit/Stop Orders (Ebenen, Abstand) AI-Validierung (API-Schlüssel, Modell, Zeitrahmen) Allgemeine Einstellungen (Symbolauswahl, Anzeigeoptionen)

Anwendungsfälle & Szenarien

Szenario 1: Tageshandel mit USD-Ziel USD-Modus mit Gewinnziel $150 einstellen

Verlustschwelle -$200, Erholungsziel -$35

EA wird automatisch geschlossen, wenn der Gewinn erreicht oder der Verlust ausgeglichen ist

Szenario 2: Volatilitätsbasierter Handel Verwenden Sie den ATR-Modus mit dem Multiplikator 2,0x für den Gewinn

EA passt das Ziel mit der Marktvolatilität an

Geeignet für wechselnde Märkte

Szenario 3: Grid-Handel Aktivieren Sie Multi-Layer-Limit-Orders

Setzen Sie 3-5 Layer mit 20 Punkten Abstand

EA wird automatisch Orders mit berechneten SL/TP platzieren

Szenario 4: AI-unterstützter Handel Aktivieren Sie die AI-Validierung

GPT-4o mit Chart-Screenshot verwenden

Signal vor manueller Eingabe validieren

Szenario 5: Multi-Symbol-Management Auf den Modus "Alle Symbole" einstellen

EA verwaltet alle Positionen aus verschiedenen Symbolen

Automatisches Schließen basierend auf dem gewählten Modus

Wichtige Hinweise

AI-Validierung : Erfordert OpenAI API-Schlüssel (optional)

: Erfordert OpenAI API-Schlüssel (optional) WebAnfrage : Muss https://api.openai.com zu den erlaubten URLs hinzufügen, wenn AI verwendet wird

: Muss https://api.openai.com zu den erlaubten URLs hinzufügen, wenn AI verwendet wird ATR-Modus : Erfordert eine Mindest-ATR-Periode + 1 Balken, um zu funktionieren

: Erfordert eine Mindest-ATR-Periode + 1 Balken, um zu funktionieren Versteckter SL/TP : Gilt nur, wenn Auto-Close deaktiviert ist

: Gilt nur, wenn Auto-Close deaktiviert ist Mehrschichtige Orders: Abstände werden in Punkten berechnet (100 Punkte = 1 Pip für 3 Dezimalstellen)

Warum diesen EA wählen?