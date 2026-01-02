XTradeAI AutoClose Helper EA
- Utilitys
- Dani Firmansyah
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 5
XTradeAI AutoClose-Helfer EA
Beschreibung des Produkts
XTradeAI AutoClose Helper EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Tradern hilft, Handelspositionen automatisch und effizient zu verwalten. Dieser EA kombiniert ein flexibles Auto-Close-System mit umfassenden manuellen Handelsfunktionen und einer KI-Integration zur Validierung von Handelssignalen. Mit 3 verschiedenen Auto-Close-Modi (USD, ATR, Fixed Points) kann dieser EA an verschiedene Handelsstrategien und Ihren Handelsstil angepasst werden.
Hauptmerkmale
1. Smart Auto-Close System (3 Modi)
USD-Modus
- Gewinn-Ziel: Schließt automatisch, wenn der Gewinn das festgelegte USD-Ziel erreicht
- Cutloss Recovery System: Intelligentes System, das jede Position einzeln verfolgt
- Wenn die Position die Verlustschwelle erreicht, wird der Cutloss-Modus aktiviert
- Die Position wird automatisch geschlossen, wenn die Erholung ein besseres Verlustziel erreicht
- Verhindert große Verluste und bietet gleichzeitig eine Erholungsmöglichkeit
- Individuelle Verfolgung: Jede Position wird für maximale Genauigkeit einzeln verfolgt
ATR-Modus
- Basierend auf Average True Range (ATR) zur Anpassung an die Marktvolatilität
- Gewinn-Multiplikator: ATR-Multiplikator für Gewinnziel einstellen
- Verlust-Multiplikator: ATR-Multiplikator für den Stop-Loss einstellen
- Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an
Festpunkt-Modus
- Gewinn- und Verlustziele in Punkten
- Geeignet für Trader, die mit dem Punktesystem vertraut sind
- Hohe Präzision für verschiedene Arten von Handelsinstrumenten
2. Vollständiges manuelles Handelspanel
Markt-Aufträge
- BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Ausführung
- Automatische Berechnung von SL/TP basierend auf dem gewählten Modus
- Unterstützung für versteckte SL/TP
Limit-Aufträge (Multi-Layer)
- BUY Limit und SELL Limit mit Layersystem
- Konfigurieren Sie die Anzahl der Layer und die Abstände zwischen den Eingaben
- Automatische Berechnung von SL/TP für jeden Layer
- Schaltfläche zum Schließen aller Limit-Orders auf einmal
Stop-Aufträge (Multi-Layer)
- BUY Stop und SELL Stop mit Layersystem
- Automatischer Einstieg, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht
- Schaltfläche zum Schließen aller Stop-Orders auf einmal
Verwaltung der Positionen
- Nur Gewinn schließen: Schließen Sie nur profitable Positionen
- Alle schließen: Alle Positionen auf einmal schließen
- KAUFEN schließen: Alle KAUFEN-Positionen schließen
- Close SELL: Schließt alle SELL-Positionen
3. Verwaltung der Losgröße
- Toggle-System: Schnelles Umschalten zwischen niedrigen/mittleren/hohen Losgrößen
- Anpassbar: Stellen Sie die Losgröße für jede Stufe nach Bedarf ein
- Visueller Indikator: Schaltfläche zeigt aktive Losgröße mit unterschiedlicher Farbe an
- Umschalten mit einem Klick: Ändern Sie die Losgröße mit einem einzigen Klick
4. AI-Validierungssystem
OpenAI-Integration
- Direkte Integration mit OpenAI API
- Unterstützung für mehrere Modelle:
- GPT-4o (Vision-Unterstützung)
- GPT-4o-mini (schnell und kostengünstig)
- GPT-5-vision-preview (neuestes Bildverarbeitungsmodell)
- GPT-4-turbo (nur Text)
- GPT-3.5-turbo (Am wirtschaftlichsten)
Chart-Analyse
- Screenshot der Karte: Senden Sie einen Screenshot des Charts zur visuellen Analyse an AI
- Technische Indikatoren: Automatische Analyse mit:
- EMA 50 & 200
- RSI 14
- ATR 14
- OHLC-Daten der letzten 5 Kerzen
- Signal-Erkennung: AI liefert BUY/SELL/HOLD-Signal
- Anpassbarer Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die AI-Analyse
5. Echtzeit-Infopanel
- Anzeige der Anzahl der aktiven BUY/SELL-Positionen
- Gesamtgewinn/-verlust in Echtzeit
- Status des Auto-Close-Modus
- Informationen zum Cutloss-Modus (für USD-Modus)
- Letztes AI-Validierungsergebnis
- Informationen zur Screenshotgröße (bei Verwendung eines Chartbildes)
6. Hohe Flexibilität
- Symbol-Auswahl:
- Nur auf das aktuelle Chart-Symbol anwenden
- Oder auf alle offenen Symbole anwenden
- Ausgeblendete SL/TP: Option zum Ausblenden von SL/TP bei deaktiviertem Auto-Close
- Button-Anpassung:
- Eckposition (4 Optionen)
- Größe und Abstand der Schaltflächen
- Benutzerdefinierte Farbe für jede Schaltfläche
- Automatische Größenanpassung: Schaltflächen passen sich automatisch an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird
Besondere Merkmale & Vorteile
1. Cutloss Recovery System (Exklusiver USD-Modus)
- Einzigartiges System, das in anderen EAs auf dem Markt nicht zu finden ist
- Verfolgt jede Position einzeln
- Bietet Erholungsmöglichkeiten vor dem endgültigen Cutloss
- Verhindert große Verluste und maximiert das Gewinnpotenzial
2. Mehrschichtige Limit-/Stop-Aufträge
- Platzieren Sie mehrere Aufträge auf einmal mit einem einzigen Klick
- Die Abstände zwischen den Eingaben können konfiguriert werden
- Ideal für Rasterhandel oder Skalierungsstrategien
- Berechnet automatisch SL/TP für jeden Layer
3. KI-gestützte Validierung
- Validierung von Handelssignalen mithilfe modernster KI-Technologie
- Unterstützung für visuelle Chartanalyse mit Visionsmodellen
- Kombination von technischen Indikatoren + AI für hohe Genauigkeit
- Flexible Modellauswahl je nach Budget und Bedarf
4. Benutzerfreundliches Interface
- Intuitiver Handel auf Knopfdruck
- Kein wiederholtes Öffnen des Orderfensters erforderlich
- Klare visuelle Rückmeldung (Farbe, Status)
- Informative Infotafel
5. Professionelle Code-Qualität
- Robuste Fehlerbehandlung
- Strenge Parametervalidierung
- Detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche
- Optimierte Leistung
6. Multi-Symbol-Unterstützung
- Kann Positionen von verschiedenen Symbolen gleichzeitig verwalten
- Oder Konzentration auf das aktuelle Chart-Symbol
- Flexibel je nach Handelsbedarf
7. Umfassendes Positionsmanagement
- Schließen auf Basis von Gewinn/Verlust
- Schließen auf Basis der Richtung (KAUF/VERKAUF)
- Schließen Sie alle oder selektiv
- Vollständige Verwaltung schwebender Aufträge
Ziel Benutzer
- Day Trader, die eine schnelle Ausführung und ein automatisches Positionsmanagement benötigen
- Swing Trader, die eine automatische Schließung auf der Grundlage von Gewinn-/Verlustzielen wünschen
- Grid Trader, die Multi-Layer-Orders verwenden
- KI-begeisterte Trader, die KI zur Signalvalidierung nutzen wollen
- Multi-Symbol-Händler, die viele Positionen gleichzeitig verwalten
- Risikobewusste Trader, die ein System zur Verlustbegrenzung benötigen
Technische Spezifikationen
Anforderungen
- MetaTrader 5
Kompatibilität
- ✓ Alle Broker, die MT5 unterstützen
- Alle Symboltypen (Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe)
- ECN, STP, Market-Maker-Broker
- ✓ Alle Kontotypen (Standard, ECN, Raw Spread)
Leistung
- Geringe CPU-Nutzung
- Minimaler Speicherbedarf
- Verarbeitung in Echtzeit
- Keine Verzögerung bei der Ausführung
Einstellungen Kategorien
- Einstellungen für den Abschlussmodus (USD/ATR/Fixed Points)
- Manuelle Handelsschaltflächen (Position, Größe, Farben)
- Losgrößenoptionen (Niedrig/Mittel/Hoch)
- Limit/Stop Orders (Ebenen, Abstand)
- AI-Validierung (API-Schlüssel, Modell, Zeitrahmen)
- Allgemeine Einstellungen (Symbolauswahl, Anzeigeoptionen)
Anwendungsfälle & Szenarien
Szenario 1: Tageshandel mit USD-Ziel
- USD-Modus mit Gewinnziel $150 einstellen
- Verlustschwelle -$200, Erholungsziel -$35
- EA wird automatisch geschlossen, wenn der Gewinn erreicht oder der Verlust ausgeglichen ist
Szenario 2: Volatilitätsbasierter Handel
- Verwenden Sie den ATR-Modus mit dem Multiplikator 2,0x für den Gewinn
- EA passt das Ziel mit der Marktvolatilität an
- Geeignet für wechselnde Märkte
Szenario 3: Grid-Handel
- Aktivieren Sie Multi-Layer-Limit-Orders
- Setzen Sie 3-5 Layer mit 20 Punkten Abstand
- EA wird automatisch Orders mit berechneten SL/TP platzieren
Szenario 4: AI-unterstützter Handel
- Aktivieren Sie die AI-Validierung
- GPT-4o mit Chart-Screenshot verwenden
- Signal vor manueller Eingabe validieren
Szenario 5: Multi-Symbol-Management
- Auf den Modus "Alle Symbole" einstellen
- EA verwaltet alle Positionen aus verschiedenen Symbolen
- Automatisches Schließen basierend auf dem gewählten Modus
Wichtige Hinweise
- AI-Validierung: Erfordert OpenAI API-Schlüssel (optional)
- WebAnfrage: Muss https://api.openai.com zu den erlaubten URLs hinzufügen, wenn AI verwendet wird
- ATR-Modus: Erfordert eine Mindest-ATR-Periode + 1 Balken, um zu funktionieren
- Versteckter SL/TP: Gilt nur, wenn Auto-Close deaktiviert ist
- Mehrschichtige Orders: Abstände werden in Punkten berechnet (100 Punkte = 1 Pip für 3 Dezimalstellen)
Warum diesen EA wählen?
- ✓ All-in-One Lösung: Auto-Close + Manuelles Trading + AI-Validierung in einem EA
- ✓ Bewährte Technologie: Verwendet getestete Standard-MQL5-Bibliotheken
- ✓ Regelmäßige Updates: Entwicklungsteam aktualisiert und verbessert EA aktiv
- ✓ Community Support: Unterstützung durch Forum und Dokumentation
- ✓ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Vollständige Funktionen zu wettbewerbsfähigen Preisen
- ✓ Risikomanagement: Einzigartiges und effektives System zur Wiederherstellung von Verlusten
- ✓ Flexibilität: Kann an verschiedene Handelsstrategien angepasst werden