XTradeAI AutoClose Helper EA

XTradeAI AutoClose-Helfer EA

Beschreibung des Produkts

XTradeAI AutoClose Helper EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Tradern hilft, Handelspositionen automatisch und effizient zu verwalten. Dieser EA kombiniert ein flexibles Auto-Close-System mit umfassenden manuellen Handelsfunktionen und einer KI-Integration zur Validierung von Handelssignalen. Mit 3 verschiedenen Auto-Close-Modi (USD, ATR, Fixed Points) kann dieser EA an verschiedene Handelsstrategien und Ihren Handelsstil angepasst werden.

Hauptmerkmale

1. Smart Auto-Close System (3 Modi)

USD-Modus

  • Gewinn-Ziel: Schließt automatisch, wenn der Gewinn das festgelegte USD-Ziel erreicht
  • Cutloss Recovery System: Intelligentes System, das jede Position einzeln verfolgt
    • Wenn die Position die Verlustschwelle erreicht, wird der Cutloss-Modus aktiviert
    • Die Position wird automatisch geschlossen, wenn die Erholung ein besseres Verlustziel erreicht
    • Verhindert große Verluste und bietet gleichzeitig eine Erholungsmöglichkeit
  • Individuelle Verfolgung: Jede Position wird für maximale Genauigkeit einzeln verfolgt

ATR-Modus

  • Basierend auf Average True Range (ATR) zur Anpassung an die Marktvolatilität
  • Gewinn-Multiplikator: ATR-Multiplikator für Gewinnziel einstellen
  • Verlust-Multiplikator: ATR-Multiplikator für den Stop-Loss einstellen
  • Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an

Festpunkt-Modus

  • Gewinn- und Verlustziele in Punkten
  • Geeignet für Trader, die mit dem Punktesystem vertraut sind
  • Hohe Präzision für verschiedene Arten von Handelsinstrumenten

2. Vollständiges manuelles Handelspanel

Markt-Aufträge

  • BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Ausführung
  • Automatische Berechnung von SL/TP basierend auf dem gewählten Modus
  • Unterstützung für versteckte SL/TP

Limit-Aufträge (Multi-Layer)

  • BUY Limit und SELL Limit mit Layersystem
  • Konfigurieren Sie die Anzahl der Layer und die Abstände zwischen den Eingaben
  • Automatische Berechnung von SL/TP für jeden Layer
  • Schaltfläche zum Schließen aller Limit-Orders auf einmal

Stop-Aufträge (Multi-Layer)

  • BUY Stop und SELL Stop mit Layersystem
  • Automatischer Einstieg, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht
  • Schaltfläche zum Schließen aller Stop-Orders auf einmal

Verwaltung der Positionen

  • Nur Gewinn schließen: Schließen Sie nur profitable Positionen
  • Alle schließen: Alle Positionen auf einmal schließen
  • KAUFEN schließen: Alle KAUFEN-Positionen schließen
  • Close SELL: Schließt alle SELL-Positionen

3. Verwaltung der Losgröße

  • Toggle-System: Schnelles Umschalten zwischen niedrigen/mittleren/hohen Losgrößen
  • Anpassbar: Stellen Sie die Losgröße für jede Stufe nach Bedarf ein
  • Visueller Indikator: Schaltfläche zeigt aktive Losgröße mit unterschiedlicher Farbe an
  • Umschalten mit einem Klick: Ändern Sie die Losgröße mit einem einzigen Klick

4. AI-Validierungssystem

OpenAI-Integration

  • Direkte Integration mit OpenAI API
  • Unterstützung für mehrere Modelle:
    • GPT-4o (Vision-Unterstützung)
    • GPT-4o-mini (schnell und kostengünstig)
    • GPT-5-vision-preview (neuestes Bildverarbeitungsmodell)
    • GPT-4-turbo (nur Text)
    • GPT-3.5-turbo (Am wirtschaftlichsten)

Chart-Analyse

  • Screenshot der Karte: Senden Sie einen Screenshot des Charts zur visuellen Analyse an AI
  • Technische Indikatoren: Automatische Analyse mit:
    • EMA 50 & 200
    • RSI 14
    • ATR 14
    • OHLC-Daten der letzten 5 Kerzen
  • Signal-Erkennung: AI liefert BUY/SELL/HOLD-Signal
  • Anpassbarer Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen für die AI-Analyse

5. Echtzeit-Infopanel

  • Anzeige der Anzahl der aktiven BUY/SELL-Positionen
  • Gesamtgewinn/-verlust in Echtzeit
  • Status des Auto-Close-Modus
  • Informationen zum Cutloss-Modus (für USD-Modus)
  • Letztes AI-Validierungsergebnis
  • Informationen zur Screenshotgröße (bei Verwendung eines Chartbildes)

6. Hohe Flexibilität

  • Symbol-Auswahl:
    • Nur auf das aktuelle Chart-Symbol anwenden
    • Oder auf alle offenen Symbole anwenden
  • Ausgeblendete SL/TP: Option zum Ausblenden von SL/TP bei deaktiviertem Auto-Close
  • Button-Anpassung:
    • Eckposition (4 Optionen)
    • Größe und Abstand der Schaltflächen
    • Benutzerdefinierte Farbe für jede Schaltfläche
  • Automatische Größenanpassung: Schaltflächen passen sich automatisch an, wenn die Größe des Diagramms geändert wird

Besondere Merkmale & Vorteile

1. Cutloss Recovery System (Exklusiver USD-Modus)

  • Einzigartiges System, das in anderen EAs auf dem Markt nicht zu finden ist
  • Verfolgt jede Position einzeln
  • Bietet Erholungsmöglichkeiten vor dem endgültigen Cutloss
  • Verhindert große Verluste und maximiert das Gewinnpotenzial

2. Mehrschichtige Limit-/Stop-Aufträge

  • Platzieren Sie mehrere Aufträge auf einmal mit einem einzigen Klick
  • Die Abstände zwischen den Eingaben können konfiguriert werden
  • Ideal für Rasterhandel oder Skalierungsstrategien
  • Berechnet automatisch SL/TP für jeden Layer

3. KI-gestützte Validierung

  • Validierung von Handelssignalen mithilfe modernster KI-Technologie
  • Unterstützung für visuelle Chartanalyse mit Visionsmodellen
  • Kombination von technischen Indikatoren + AI für hohe Genauigkeit
  • Flexible Modellauswahl je nach Budget und Bedarf

4. Benutzerfreundliches Interface

  • Intuitiver Handel auf Knopfdruck
  • Kein wiederholtes Öffnen des Orderfensters erforderlich
  • Klare visuelle Rückmeldung (Farbe, Status)
  • Informative Infotafel

5. Professionelle Code-Qualität

  • Robuste Fehlerbehandlung
  • Strenge Parametervalidierung
  • Detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche
  • Optimierte Leistung

6. Multi-Symbol-Unterstützung

  • Kann Positionen von verschiedenen Symbolen gleichzeitig verwalten
  • Oder Konzentration auf das aktuelle Chart-Symbol
  • Flexibel je nach Handelsbedarf

7. Umfassendes Positionsmanagement

  • Schließen auf Basis von Gewinn/Verlust
  • Schließen auf Basis der Richtung (KAUF/VERKAUF)
  • Schließen Sie alle oder selektiv
  • Vollständige Verwaltung schwebender Aufträge

Ziel Benutzer

  • Day Trader, die eine schnelle Ausführung und ein automatisches Positionsmanagement benötigen
  • Swing Trader, die eine automatische Schließung auf der Grundlage von Gewinn-/Verlustzielen wünschen
  • Grid Trader, die Multi-Layer-Orders verwenden
  • KI-begeisterte Trader, die KI zur Signalvalidierung nutzen wollen
  • Multi-Symbol-Händler, die viele Positionen gleichzeitig verwalten
  • Risikobewusste Trader, die ein System zur Verlustbegrenzung benötigen

Technische Spezifikationen

Anforderungen

  • MetaTrader 5

Kompatibilität

  • Alle Broker, die MT5 unterstützen
  • Alle Symboltypen (Forex, Aktien, Krypto, Rohstoffe)
  • ECN, STP, Market-Maker-Broker
  • Alle Kontotypen (Standard, ECN, Raw Spread)

Leistung

  • Geringe CPU-Nutzung
  • Minimaler Speicherbedarf
  • Verarbeitung in Echtzeit
  • Keine Verzögerung bei der Ausführung

Einstellungen Kategorien

  1. Einstellungen für den Abschlussmodus (USD/ATR/Fixed Points)
  2. Manuelle Handelsschaltflächen (Position, Größe, Farben)
  3. Losgrößenoptionen (Niedrig/Mittel/Hoch)
  4. Limit/Stop Orders (Ebenen, Abstand)
  5. AI-Validierung (API-Schlüssel, Modell, Zeitrahmen)
  6. Allgemeine Einstellungen (Symbolauswahl, Anzeigeoptionen)

Anwendungsfälle & Szenarien

Szenario 1: Tageshandel mit USD-Ziel

  • USD-Modus mit Gewinnziel $150 einstellen
  • Verlustschwelle -$200, Erholungsziel -$35
  • EA wird automatisch geschlossen, wenn der Gewinn erreicht oder der Verlust ausgeglichen ist

Szenario 2: Volatilitätsbasierter Handel

  • Verwenden Sie den ATR-Modus mit dem Multiplikator 2,0x für den Gewinn
  • EA passt das Ziel mit der Marktvolatilität an
  • Geeignet für wechselnde Märkte

Szenario 3: Grid-Handel

  • Aktivieren Sie Multi-Layer-Limit-Orders
  • Setzen Sie 3-5 Layer mit 20 Punkten Abstand
  • EA wird automatisch Orders mit berechneten SL/TP platzieren

Szenario 4: AI-unterstützter Handel

  • Aktivieren Sie die AI-Validierung
  • GPT-4o mit Chart-Screenshot verwenden
  • Signal vor manueller Eingabe validieren

Szenario 5: Multi-Symbol-Management

  • Auf den Modus "Alle Symbole" einstellen
  • EA verwaltet alle Positionen aus verschiedenen Symbolen
  • Automatisches Schließen basierend auf dem gewählten Modus

Wichtige Hinweise

  • AI-Validierung: Erfordert OpenAI API-Schlüssel (optional)
  • WebAnfrage: Muss https://api.openai.com zu den erlaubten URLs hinzufügen, wenn AI verwendet wird
  • ATR-Modus: Erfordert eine Mindest-ATR-Periode + 1 Balken, um zu funktionieren
  • Versteckter SL/TP: Gilt nur, wenn Auto-Close deaktiviert ist
  • Mehrschichtige Orders: Abstände werden in Punkten berechnet (100 Punkte = 1 Pip für 3 Dezimalstellen)

Warum diesen EA wählen?

  • All-in-One Lösung: Auto-Close + Manuelles Trading + AI-Validierung in einem EA
  • Bewährte Technologie: Verwendet getestete Standard-MQL5-Bibliotheken
  • Regelmäßige Updates: Entwicklungsteam aktualisiert und verbessert EA aktiv
  • Community Support: Unterstützung durch Forum und Dokumentation
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Vollständige Funktionen zu wettbewerbsfähigen Preisen
  • Risikomanagement: Einzigartiges und effektives System zur Wiederherstellung von Verlusten
  • Flexibilität: Kann an verschiedene Handelsstrategien angepasst werden


