COPYQuick
- Utilidades
- Bing Lin Li
- Versión: 1.10
- Actualizado: 2 enero 2026
1. mt5 seguir el software único, el apoyo para el seguimiento local único.
2. Sólo se necesita un programa, el maestro de entrada final de la cuenta de esclavos, el esclavo de entrada final de la cuenta maestra
3. Variedad de nombre para ser coherente.
4. Seguir único puede ser positivo para seguir único también puede ser invertido para seguir un solo, el número de lotes temporalmente no admite la proporción de
5. Puede ser un uno-a-uno para seguir un solo, un par de más de un solo no trató
6 .Gritary seguir un solo es el mismo EA
7 . Puede ser más de uno para seguir 1, configurado para seguir un solo y gritando único. ID.
8 , con todas las funciones, véase la siguiente descripción, 4 tipos de seguir un solo puñado de programas, debe satisfacer una variedad de necesidades.
9 , multiplataforma no hay problema, el nombre de la mercancía tiene un sufijo, prefijo, puede seguir un solo
10, la configuración de parámetros también se hacen para guardar, puede cargar la referencia, y luego de acuerdo con la configuración de parámetros de las instrucciones de imagen, no es difícil de ha.
No dll No txt diseño No hay necesidad de llamar a la biblioteca de vínculos dinámicos
Sufijo de divisas adaptable, no hay necesidad de que coincida con el segundo
Tonta operación de un solo elemento a la terminal esclavo sólo tiene que rellenar la cuenta de terminal maestro en el Si abre el plano de dos vías único maestro llenar el esclavo cuenta de esclavo llenar la cuenta maestra
Melón operación, MT5 locales siguen EA único, el apoyo a las notas personalizadas Prefijos, microsegundos nivel para seguir único
