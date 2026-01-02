COPYQuick
- 实用工具
- Bing Lin Li
- 版本: 1.10
- 更新: 2 一月 2026
1.mt5跟单软件，支持本地跟单。
2.只需要一个程序，主端输入从端账户，从端输入主端账户
3.品种名称要一致。
4.跟单可正向跟单也可以反向跟单，手数暂时不支持按比例
5.可一对一跟单，一对多跟单没试过
6、喊单和跟单都是同一个EA
7、可以多个跟1个，设置好跟单和喊单的ID。
8、功能齐全，看以下说明，4种跟单手数方案，应该满足各种需要了。
9、跨平台没问题，商品名称有后缀，前缀的，都可以跟单
10、参数设置也做了保存，大家可以加载参考，再根据参数设置的图片说明，不难哈。
无dll 无txt 设计 不需调用动态链接库
币种后缀自适应，无需二次匹配
傻瓜式操作 单项向从控端 仅需填写 主控端账号 就可以 若开启双向平单则 主控填从控账号 从控填主控账号
瓜式操作,MT5本地跟单EA,支持自定义注释 前缀，微秒级别跟单
