Grid Guardian
- Asesores Expertos
- Susan Wachuka
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
El "Grid Guardian" es una estrategia de negociación automatizada que inicia órdenes de compra o venta basadas en rachas de velas consecutivas verdes (alcistas) o rojas (bajistas). Los parámetros básicos de este sistema incluyen elmarco temporalseleccionado ( por ejemplo, M1, H1), lalongitud de la racha de velasrequerida antes de que se active una entrada, y unfiltro de tamaño de compra que dicta el tamaño mínimo de la vela de calificación. Aunque la estrategia puede adaptarse a cualquier par de divisas, se recomienda específicamente para el mercado USDJPY.