EA Scalper sell limit

ORIX System — è un sistema di trading algoritmico sviluppato e ottimizzato specificamente per la coppia di valute GBPUSD sul timeframe M5, basato su un’analisi approfondita della struttura di mercato e del comportamento del prezzo. L’Expert Advisor non utilizza segnali di indicatori standard e non opera tramite modelli semplificati. Il cuore del sistema è una logica proprietaria di determinazione del contesto di mercato, costruita sui principi di impulso, pausa, liquidità e reazione del prezzo.