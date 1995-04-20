Abiroid Nadaraya Watson Envelope MT4

La Envolvente de Nadaraya-Watson es un indicador técnico sofisticado pero práctico que ayuda a los operadores a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa utilizando métodos avanzados de regresión kernel.

Esta es la versión MT4 solamente.


Características principales

  • Bandas basadas en ATR: Tres bandas superiores y tres inferiores proporcionan zonas graduadas de sobrecompra/sobreventa
  • Cálculo de escala logarítmica
  • Línea central - alcista (verde azulado) o bajista (rojo)

¿Qué es la Envolvente de Nadaraya-Watson?

Piense en una envolvente como un canal alrededor de la acción del precio. Las envolventes tradicionales utilizan medias móviles simples con bandas porcentuales fijas. La envolvente de Nadaraya-Watson lleva este concepto más allá mediante el uso de la regresión kernel, un enfoque matemático inteligente que pondera más los datos de precios recientes sin dejar de tener en cuenta el contexto histórico.

¿Por qué la regresión kernel?

La regresión kernel no asume que los precios se mueven en líneas rectas o siguen patrones específicos. En su lugar, examina cada punto de precio y se pregunta: "¿Cuánto deberían influir los precios cercanos en mi estimación aquí?". Los precios más cercanos tienen más peso y los más lejanos, menos. Así se crea una línea que se adapta suavemente y que responde a los cambios del mercado sin el retraso de las medias móviles tradicionales.

El núcleo cuadrático racional utilizado aquí es especialmente potente. Imagine combinar múltiples medias móviles de diferentes longitudes en una línea inteligente. Eso es esencialmente lo que hace este kernel, ofreciéndole capacidad de respuesta y suavidad en un solo cálculo.


