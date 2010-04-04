Scalping Trade Panel MT5

Scalping Trade Panel - Control de operaciones rápido y preciso para MT5





Scalping Trade Panel es un panel de operaciones profesional diseñado para MetaTrader 5, que ofrece a los operadores un acceso rapidísimo a las órdenes de mercado y pendientes directamente desde el gráfico. Optimizado para estrategias de scalping, combina precisión, velocidad y simplicidad en una interfaz compacta.





Características principales:





Órdenes de mercado: Ejecute órdenes de COMPRA y VENTA al instante con un solo clic.





Órdenes pendientes: Coloque órdenes Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop de forma rápida y eficaz.





Configuración rápida de botones: Tamaño de lote, Stop Loss y Take Profit preestablecidos para una ejecución ultrarrápida.





Entradas editables: Ajuste lotes, SL, y TP en el panel sin abrir diálogos separados.





Interfaz limpia e intuitiva: Botones claros y codificados por colores para una respuesta visual inmediata.





Diseño compacto: Optimizado para scalping, dejando los gráficos despejados mientras ofrece un control total.









¿Por qué el panel de scalping?

Este panel es perfecto para operadores activos que necesitan velocidad, fiabilidad y simplicidad. Todos los controles son accesibles directamente en el gráfico, lo que le permite centrarse en el mercado y ejecutar operaciones sin demora.





Compatibilidad: MetaTrader 5 (MT5), funciona con todos los símbolos y cuentas estándar.