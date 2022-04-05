TP Exposure Matrix
- Utilidades
- HANI MABAD
- Versión: 1.0
📊 Matriz de exposición TP (MT4)
---
🧩 Compatibilidad
Plataforma: Meta Trader 4
Plazos: Todos
Símbolos: Cualquiera (Forex, Oro, Cripto, Índices, etc.)
---
📜 Lo más destacado de la versión 1.0
Diseño limpio de las subventanas
Visualización de símbolos agrupados (Compra/Venta)
Múltiples modos de totales
Vista en vivo de P/L opcional
Personalización completa del color y el espaciado
Limpieza automática de objetos.
Para cualquier consulta póngase en contacto conmigo en MQL5.com