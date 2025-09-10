TP Manager EA (MT4)





Un asistente de operaciones simple y sin sentido que establece el Take Profit por dinero (USD), no por pips.

Dígale al EA cuántos dólares quiere depositar por símbolo y por dirección (Compra/Venta). Lee sus posiciones abiertas actuales, calcula el precio medio ponderado y mueve el TP para que cuando el precio llegue, su posición neta se cierre por aproximadamente ese objetivo en USD. Sin ajuste de curvas de estrategia, sin rejilla, sin martingala, sólo gestión limpia de TP.









---





Qué hace





TP objetivo en USD por símbolo y dirección

Establece objetivos separados para EURUSD Compra, EURUSD Venta, GBPUSD Compra, etc. El EA mantiene sus TPs sincronizados con esos objetivos a medida que cambian las posiciones.





Conocimiento de la media ponderada

Si usted escala, recalcula la entrada promedio y reposiciona el TP en consecuencia-así que sus "$5 en EURUSD Compra" aún significan $5 en toda la red.





Auto-Actualización (cada tick)

Con AutoUpdateTP=true, el TP se actualiza automáticamente. Desactívelo si desea gestionar los TP manualmente y actualizarlos sólo bajo demanda (activando temporalmente true).





Herramientas de Equidad (opcional)





MaxEquityLimit: cuando la equidad de la cuenta alcanza o excede este valor, el EA puede cerrar todas las operaciones abiertas y eliminar las pendientes (take-profit de seguridad a nivel de cuenta).





EquityAlertEnabled (por defecto desactivado): activa una alerta emergente si la equidad cae a EquityAlertLevel.









Editor gráfico

El EA dibuja etiquetas sencillas y cuadros de edición en el gráfico para que pueda cambiar los objetivos de USD sobre la marcha, sin necesidad de volver a abrir Entradas.





Soporte de Sufijo de Símbolo de Broker

Utilice la entrada Sufijo (por ejemplo, "m" para EURUSDm). Póngalo en "" si su broker no tiene sufijo.













---





Casos típicos de uso





1. Scalping helper - Usted añade o reduce rápidamente, y deja que el EA mantenga el TP en "$5 neto" o "$10 neto" sin hacer los cálculos cada vez.









2. Limpieza de la cesta - ¿Tiene varias compras y ventas abiertas en el mismo símbolo? Establezca un pequeño objetivo en dólares por lado y deje que el EA estabilice las salidas.









3. 3. Hito de la cuenta - Utilice MaxEquityLimit como un "objetivo diario": cuando lo alcance, aplane y bloquee la ganancia.

















---





Inicio rápido (MT4)





1. Adjunte el EA a cualquier gráfico (el marco temporal no importa).









2. Si su broker utiliza un sufijo, establezca Sufijo (por ejemplo, "m").









3. 3. En Inputs, establezca sus objetivos en USD (por ejemplo, EURUSD_Buy_Target=5, Sell_Target=5, etc.).









4. 4. Deje AutoUpdateTP=true para una actualización manos libres.









5. (Opcional) Establezca MaxEquityLimit si desea que el EA cierre todo cuando la equidad alcance un número.









6. Mantenga abiertas las pestañas Expertos y Diario la primera vez para ver confirmaciones o errores.













> Nota: El EA gestiona las posiciones existentes; no abre operaciones por sí mismo.

















---





Entradas (más utilizadas)





EnableEA - maestro on/off.





AutoUpdateTP - auto-reposicionar TP cada tick.





MaxEquityLimit - take-profit a nivel de cuenta; cuando equity ≥ valor ⇒ cerrar todo y eliminar pendings.





EquityAlertEnabled (por defecto false) & EquityAlertLevel - alerta emergente si la equidad cae al nivel.





Objetivos USD por símbolo:

EURUSD_Buy_Target, EURUSD_Sell_Target, GBPUSD_, USDJPY_, USDCAD_, GBPJPY_, BTCUSD_, XAUUSD_.





UI/Estilo: FontSize, UI_Offset_X/Y, LabelColor, ButtonBGColor, etc.





Sufijo: sufijo del corredor que se añade a los nombres de los símbolos (por ejemplo, "m").













---





Cómo funciona la matemática de TP (en inglés sencillo)





El EA hace un bucle con sus órdenes abiertas para un símbolo (por ejemplo, EURUSDm), filtra por dirección (Compra o Venta), y calcula:





Lotes totales (suma de lotes en ese lado)





Precio medio ponderado (precio × lotes / lotes totales)









Solicita al terminal el valor del tick y calcula el desplazamiento del precio que debería producir el objetivo en USD solicitado cuando se alcanza el TP.





Luego modifica el TP de todas las órdenes de ese lado para que coincidan con ese objetivo neto (dentro de una tolerancia mínima para evitar reescrituras constantes).













---





Consejos prácticos





Establezca objetivos realistas. Para lotes pequeños o símbolos con un valor de tick pequeño, $20 puede estar lejos; empieza con $2-$10 y ve aumentando.





Las peculiaridades de BTC/XAU. Los instrumentos volátiles y los símbolos exóticos pueden tener valores de tick inusuales. Observe la pestaña Expertos la primera vez y confirme que los TP tienen sentido.





Un EA es suficiente. Puede ejecutar el EA en un gráfico para gestionar múltiples símbolos-el editor en el gráfico incluye los principales comunes + BTC/XAU.





El sufijo debe ser correcto. Si su broker utiliza EURUSD.m o EURUSD.pro, configure el sufijo para que coincida (por ejemplo, .m o .pro).





Pruebas. Pruebe siempre primero en demo o con poco riesgo para confirmar que el valor del tick y el tamaño del contrato de su broker coinciden con sus expectativas.













---





PREGUNTAS FRECUENTES





P: ¿Este EA abre operaciones?

R: No. Sólo gestiona TPs en posiciones que usted abre manualmente o con otros EAs.





P: ¿Se peleará con otro EA?

R: Si otro EA modifica los TP al mismo tiempo, sí. Utilice sólo un gestor de TP por lado de símbolo.





P: ¿Qué pasa si no hay posiciones abiertas?

R: El EA no hace nada hasta que haya órdenes que gestionar.





P: ¿Fija el SL?

R: No. Deja el SL sin cambios (puede gestionar el SL con otra herramienta si lo desea).





P: La alerta de renta variable suena al inicio, ¿por qué?

R: Por diseño, EquityAlertEnabled=false. Si la activa y su capital ya está por debajo de EquityAlertLevel, recibirá una alerta. Aumente el nivel o desactive la alerta.









---





Compatibilidad





Plataforma: MetaTrader 4 (MQ4)





Cuentas: Netting/hedging-trabaja con múltiples órdenes por lado





Símbolos: Cualquiera que proporcione su broker; incluye objetivos para EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, GBPJPY, BTCUSD, XAUUSD por defecto





Marco temporal: Cualquiera (no basado en tiempo)













---





Registro de cambios (público)





v1.0 - Versión inicial. USD-target TP por símbolo y lado, editable en el gráfico, alerta de equidad opcional (desactivada por defecto), MaxEquityLimit close-all.













---





Nota importante sobre el riesgo





Esta herramienta no garantiza beneficios. Es un asistente práctico para posicionar sus TP por objetivos monetarios. Las condiciones del mercado, la ejecución del broker, los spreads, las especificaciones de los símbolos y el deslizamiento pueden hacer que los resultados se desvíen de las cantidades exactas en USD. Pruebe siempre en demo y utilice una gestión responsable del riesgo.