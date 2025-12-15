Scalping Trade Panel MT5

Scalping Trade Panel - Schnelle und präzise Handelskontrolle für MT5





Scalping Trade Panel ist ein professionelles Trading-Panel für MetaTrader 5, das Händlern blitzschnellen Zugriff auf Markt- und Pending-Orders direkt aus dem Chart bietet. Optimiert für Scalping-Strategien, kombiniert es Präzision, Geschwindigkeit und Einfachheit in einer kompakten Schnittstelle.





Hauptmerkmale:





Market Orders: Führen Sie KAUF- und VERKAUFS-Aufträge sofort mit einem einzigen Klick aus.





Schwebende Orders: Platzieren Sie Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop und Sell Stop Orders schnell und effizient.





Schnelle Button-Konfiguration: Voreingestellte Losgrößen, Stop Loss und Take Profit für ultraschnelle Ausführung.





Bearbeitbare Eingaben: Passen Sie Lots, SL und TP auf dem Panel an, ohne separate Dialoge zu öffnen.





Übersichtliche und intuitive Oberfläche: Klare, farbcodierte Tasten für sofortiges visuelles Feedback.





Kompaktes Design: Optimiert für Scalping, so dass die Charts nicht überladen sind, aber dennoch volle Kontrolle bieten.









Warum Scalping Trade Panel?

Dieses Panel ist perfekt für aktive Trader, die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit benötigen. Alle Steuerelemente sind direkt auf dem Chart zugänglich, so dass Sie sich auf den Markt konzentrieren und Trades ohne Verzögerung ausführen können.





Kompatibilität: MetaTrader 5 (MT5), funktioniert mit allen Symbolen und Standardkonten.