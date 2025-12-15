Scalping Trade Panel MT5

Scalping Trade Panel - Schnelle und präzise Handelskontrolle für MT5

Scalping Trade Panel ist ein professionelles Trading-Panel für MetaTrader 5, das Händlern blitzschnellen Zugriff auf Markt- und Pending-Orders direkt aus dem Chart bietet. Optimiert für Scalping-Strategien, kombiniert es Präzision, Geschwindigkeit und Einfachheit in einer kompakten Schnittstelle.

Hauptmerkmale:

Market Orders: Führen Sie KAUF- und VERKAUFS-Aufträge sofort mit einem einzigen Klick aus.

Schwebende Orders: Platzieren Sie Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop und Sell Stop Orders schnell und effizient.

Schnelle Button-Konfiguration: Voreingestellte Losgrößen, Stop Loss und Take Profit für ultraschnelle Ausführung.

Bearbeitbare Eingaben: Passen Sie Lots, SL und TP auf dem Panel an, ohne separate Dialoge zu öffnen.

Übersichtliche und intuitive Oberfläche: Klare, farbcodierte Tasten für sofortiges visuelles Feedback.

Kompaktes Design: Optimiert für Scalping, so dass die Charts nicht überladen sind, aber dennoch volle Kontrolle bieten.


Warum Scalping Trade Panel?
Dieses Panel ist perfekt für aktive Trader, die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit benötigen. Alle Steuerelemente sind direkt auf dem Chart zugänglich, so dass Sie sich auf den Markt konzentrieren und Trades ohne Verzögerung ausführen können.

Kompatibilität: MetaTrader 5 (MT5), funktioniert mit allen Symbolen und Standardkonten.
TP Exposure Matrix
HANI MABAD
Utilitys
TP-Belichtungsmatrix (MT4) --- Kompatibilität Plattform: Meta Trader 4 Zeitrahmen: Alle Symbole: Alle (Forex, Gold, Krypto, Indizes, etc.) --- Version 1.0 Höhepunkte Sauberes Layout der Unterfenster Gruppierte Symbolanzeige (Kauf/Verkauf) Mehrere Summenmodi Optionale Live-P/L-Ansicht Vollständige Anpassung von Farben und Abständen Automatische Bereinigung von Objekten. Für jegliche Anfragen kontaktieren Sie mich bitte in MQL5.com
FREE
OneClick Copier for MT4
HANI MABAD
Utilitys
ONECLICK COPIER EA - VEREINHEITLICHTE VERSION 1.0 Kategorie: Trade Utility | Typ: Lokaler Handelskopierer für MT4 Erstellt von fxdancer (Hani Mabad) Version: 1.0 - Mai 2025 ÜBERBLICK OneClick Copier EA ist ein Dienstprogramm zum Kopieren lokaler Trades, keine Handelsstrategie. Es wurde für manuelle Händler, Fondsmanager oder Nutzer mehrerer Konten entwickelt, die Trades zwischen MT4-Terminals spiegeln möchten, die auf demselben Computer laufen. Dieser EA generiert keine Signale und platziert
Loop Pending Trader EA
HANI MABAD
Utilitys
Einleitung Loop Pending Trader EA ist ein professionelles Order-Management-Tool für MetaTrader 4, das die Platzierung von Buy Limit- und Sell Limit-Orders in einer strukturierten "Leiter" nach jedem Handelsabschluss automatisiert. Es wurde für Händler entwickelt, die eine präzise Kontrolle über die Skalierung von Positionen haben wollen, egal ob auf Forex, Gold oder Bitcoin . Mit flexiblen Abstandsmodellen, Risikoleitplanken und Zyklusverfolgung gibt Ihnen dieser EA die Macht des fortgeschrit
TP Manager EA
HANI MABAD
Utilitys
TP Manager EA (MT4) Ein einfacher, unkomplizierter Handelsassistent, der den Take Profit nach Geld (USD) und nicht nach Pips festlegt. Sagen Sie dem EA, wie viele Dollar Sie pro Symbol und pro Richtung (Kauf/Verkauf) anlegen möchten. Der EA liest Ihre aktuellen offenen Positionen, berechnet den gewichteten Durchschnittspreis und verschiebt den TP so, dass Ihre Nettoposition bei Erreichen des Preises ungefähr für dieses USD-Ziel geschlossen wird. Keine Kurvenanpassung der Strategie, kein Raster
Equity Advanced Hedger
HANI MABAD
Utilitys
Equity Step Hedger Equity Step Hedger ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Händler entwickelt wurde, die intelligentes Hedging und aktienbasiertes Step-Management anstelle von statischen Grids oder Martingales wünschen. Dieser EA überwacht automatisch Ihren Kontostand oder symbolbasierten Gewinn/Verlust und platziert Hedge-Trades in die entgegengesetzte Richtung, sobald Ihr Gewinn um einen konfigurierbaren Schritt gestiegen ist. Jeder Hedge kann mit einer USD-Gewin
Equity Target Dashboard
HANI MABAD
Utilitys
A ktienziel Dashboard Ihr All-in-One-Aktienmanager, Gewinnschützer und Handelsinformant. Warum Trader dieses Tool lieben Freihändiger Gewinnschutz → Schließt automatisch alle offenen Trades , wenn Ihr Gewinnziel (nach Provision) erreicht ist. Präzise Ziele → Funktioniert mit exakten % vs. Baseline (1%, 3%, 5%, 10% ... oder benutzerdefinierte Werte). S chützt vor Drawdown → Kommission wird ignoriert, wenn sie unter der Baseline liegt, und nur angewendet, wenn das Eigenkapital >
Smart Target Lines
HANI MABAD
Utilitys
SMARTTARGETLINES - PRÄZISER ZIELVISUALISIERER FÜR MT4 Das ultimative Tool für Trader, die genau sehen wollen, wohin der Preis gehen muss, um ihre Gewinn- oder Aktienziele zu erreichen - für KAUF- , VERKAUF- und NETTO-Positionen . KEY BENEFITS ️ Zeichnet dynamische KAUF- , VERKAUFS- und NETTO-ZIELLINIEN ️ Zeigt Kursziele in Echtzeit an, die auf Ihren Eigenkapital- oder Gewinnzielen basieren ️ Zeigt die Entfernung zum Ziel in Punkten , Dollar oder beidem an ️ Enthält ein leuchtendes Eck
SmartTrader Pro
HANI MABAD
Utilitys
SmartTrader Pro - Fortgeschrittenes Order Management Panel Typ: Auftragsverwaltung Plattform: MetaTrader 4 Version: 1.0 Erstellt von: HANI MABAD * 2025 --- Übersicht SmartTrader Pro ist ein professioneller Multi-Order-Launcher und -Manager für Händler, die eine präzise USD-basierte Kontrolle über Gewinne und Verluste wünschen. Er ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Klick Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen - sowohl für Market- als auch für Pending-Orders - und dabei
