RSI Nexus Multi timeframe

Multi-marco temporal (RSI-Nexus-MTF

RSI-Nexus-MTF es un motor RSI multi-timeframe diseñado para ayudar a los operadores algorítmicos a identificar simultáneamente la estructura, el contexto y las señales de activación.

Inspirado en el análisis del Ritmo Fractal del Mercado, el indicador extrae la tendencia RSI de tres capas del flujo del mercado:

Estructura a Largo Plazo (HTF)

Contexto a medio plazo (MTF)

Desencadenante a corto plazo (marco temporal actual)

Esto hace que el indicador sea especialmente potente para los desarrolladores de robots, permitiendo a los EAs leer las condiciones del mercado con una estructura más limpia y señales de entrada con ruido reducido.

RSI-Nexus-MTF expone tres búferes de datos primarios, uno para cada capa de mercado, exactamente como está dispuesto en su código actualizado:

Asignación de Búferes

Capa Significado Índice del búfer MQL5 Variable del búfer RSI a corto plazo (activador) RSI del marco temporal del gráfico actual Buffer 0 buf_shortterm_trigger[] RSI a medio plazo (contexto) RSI del marco temporal intermedio (por defecto M15) Buffer 2 buf_midterm_context[] RSI a largo plazo (estructura) RSI del marco temporal superior (por defecto H1) Buffer 4 buf_longterm_structure[]

Los buffers de índice de color (1, 3, 5) también están disponibles pero no son necesarios para los robots.

Esto da a los Asesores Expertos acceso directo a las tres señales sin recalcular el RSI internamente, ahorrando tiempo de CPU en la optimización y mejorando la robustez.

Verdadera compresión multi-marco de tiempo

Cada RSI se extrae directamente de su marco de tiempo nativo sin aproximación.

Modelo de decisión de tres capas

Diseñado para robots que desean

Estructura HTF + Contexto MTF + Disparador LTF.

Separación de señales limpia

El ruido a corto plazo no contamina las señales de plazos superiores.

Almacenamiento en búfer optimizado para EA

Los búferes 0, 2 y 4 proporcionan valores numéricos directos y predecibles para los sistemas automatizados.

Vista previa instantánea del panel

Los operadores ven en tiempo real los mismos valores que su robot lee de los búferes.

Los robots pueden construir una lógica multicapa como:

Sólo comprar si el RSI a largo plazo > 50 y el RSI a medio plazo suben y el RSI de activación dispara una entrada de impulso.

Evitar operaciones si el largo plazo y el medio plazo no coinciden.

Lógica de salida basada en la divergencia multi-marco de tiempo entre los topes.

Ejemplo de código de EA:

double shortRSI = iCustom(_Símbolo,_Periodo, "RSI-Nexus-MTF",... ,0,0); double midRSI = iCustom(_Símbolo,_Periodo, "RSI-Nexus-MTF",... ,2,0); double longRSI = iCustom(_Símbolo,_Periodo, "RSI-Nexus-MTF",... ,4,0) ;

Simple, limpio, rápido.

Buffer 0 - Disparo a corto plazo

Buffer 2 - Contexto a medio plazo

Buffer 4 - Estructura a largo plazo

Diseñado específicamente para que su EA pueda "mirar a través" de la volatilidad y leer el impulso estratificado del mercado.