RSI Nexus Multi timeframe
- Indicadores
- Oclair Gallacini Prado
- Versión: 1.1
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
RSI-Nexus-MTF es un motor RSI multi-timeframe diseñado para ayudar a los operadores algorítmicos a identificar simultáneamente la estructura, el contexto y las señales de activación.
Inspirado en el análisis del Ritmo Fractal del Mercado, el indicador extrae la tendencia RSI de tres capas del flujo del mercado:
-
Estructura a Largo Plazo (HTF)
-
Contexto a medio plazo (MTF)
-
Desencadenante a corto plazo (marco temporal actual)
Esto hace que el indicador sea especialmente potente para los desarrolladores de robots, permitiendo a los EAs leer las condiciones del mercado con una estructura más limpia y señales de entrada con ruido reducido.✔ Arquitectura amigable para EAs (Buffers para Robots)
RSI-Nexus-MTF expone tres búferes de datos primarios, uno para cada capa de mercado, exactamente como está dispuesto en su código actualizado:
Asignación de Búferes
|Capa
|Significado
|Índice del búfer MQL5
|Variable del búfer
|RSI a corto plazo (activador)
|RSI del marco temporal del gráfico actual
|Buffer 0
|buf_shortterm_trigger[]
|RSI a medio plazo (contexto)
|RSI del marco temporal intermedio (por defecto M15)
|Buffer 2
|buf_midterm_context[]
|RSI a largo plazo (estructura)
|RSI del marco temporal superior (por defecto H1)
|Buffer 4
|buf_longterm_structure[]
Los buffers de índice de color (1, 3, 5) también están disponibles pero no son necesarios para los robots.
Esto da a los Asesores Expertos acceso directo a las tres señales sin recalcular el RSI internamente, ahorrando tiempo de CPU en la optimización y mejorando la robustez.¿Qué hace diferente a RSI-Nexus-MTF?
-
Verdadera compresión multi-marco de tiempo
Cada RSI se extrae directamente de su marco de tiempo nativo sin aproximación.
-
Modelo de decisión de tres capas
Diseñado para robots que desean
Estructura HTF + Contexto MTF + Disparador LTF.
-
Separación de señales limpia
El ruido a corto plazo no contamina las señales de plazos superiores.
-
Almacenamiento en búfer optimizado para EA
Los búferes 0, 2 y 4 proporcionan valores numéricos directos y predecibles para los sistemas automatizados.
-
Vista previa instantánea del panel
Los operadores ven en tiempo real los mismos valores que su robot lee de los búferes.
Los robots pueden construir una lógica multicapa como:
-
Sólo comprar si el RSI a largo plazo > 50 y el RSI a medio plazo suben y el RSI de activación dispara una entrada de impulso.
-
Evitar operaciones si el largo plazo y el medio plazo no coinciden.
-
Lógica de salida basada en la divergencia multi-marco de tiempo entre los topes.
Ejemplo de código de EA:
Simple, limpio, rápido.✔ Resumen para Robots
-
Buffer 0 - Disparo a corto plazo
-
Buffer 2 - Contexto a medio plazo
-
Buffer 4 - Estructura a largo plazo
Diseñado específicamente para que su EA pueda "mirar a través" de la volatilidad y leer el impulso estratificado del mercado.