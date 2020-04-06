Precision Assistant v2

🧭 Visión general
PA v2 es un Asesor Experto para MT5 que ayuda a los operadores en la gestión de posiciones abiertas. Está diseñado principalmente para traders manuales y scalpers que prefieren decidir sus entradas pero quieren que el EA se encargue de la gestión de operaciones, el promedio y el trailing automáticamente. El EA no predice la dirección de los precios ni garantiza resultados. Funciona como una herramienta de apoyo para hacer que el manejo de las operaciones sea más fácil y consistente.

⚙️ Propósito
PA v2 supervisa todas las posiciones activas en el símbolo actual y aplica las reglas de gestión definidas por el usuario. Si el precio se mueve en contra de una posición, el EA puede colocar nuevas operaciones a intervalos predefinidos para reducir el precio medio de entrada dentro de unos límites seguros. También puede gestionar trailing stops y controlar la reducción máxima para cada sesión de negociación. El modo automático incorporado basado en EMA se puede activar para entradas automáticas basadas en cruces de EMA, pero es totalmente opcional y se puede desactivar cuando no sea necesario.

📋 Funciones principales
- Botones de COMPRA y VENTA con un solo clic directamente en el gráfico.
- Detección automática de operaciones manuales o externas para el mismo símbolo.
- Complementos de promediación durante el drawdown, con espaciado y límites definidos por el usuario.
- Trailing stop adaptable que respeta los niveles de stop del broker y el tamaño del tick.
- Protección global contra pérdidas en USD para cerrar todas las posiciones si se alcanza el límite.
- Cálculo de lotes en función del margen para evitar errores de "dinero insuficiente".
- Modo opcional de auto-negociación EMA (periodo por defecto 51).
- Compatible con cuentas de cobertura y de compensación.
- Funciona con CFDs de divisas, metales, índices y criptomonedas con ajuste automático de dígitos y tamaño de tick.

🪄 Cómo utilizar
1. Adjunte PA v2 a cualquier gráfico en MetaTrader 5.
2. Establezca el tamaño de lote, la distancia de adición, los parámetros de arrastre y el límite de reducción que prefiera.
3. Abra operaciones manualmente desde el gráfico o desde cualquier terminal conectado (incluido el móvil).
4. El EA detecta automáticamente las operaciones abiertas y comienza a gestionarlas según su configuración.
5. Si el precio se mueve favorablemente, la función trailing bloquea los beneficios. Si el precio se mueve en contra de la operación, el EA puede añadir nuevas posiciones en función del espaciado configurado.
6. Cuando se alcanza el límite de reducción definido, se cierran todas las posiciones para proteger el capital.
7. La función de auto-negociación EMA se puede desactivar si sólo se desea el control manual.

💡 Uso recomendado
- Para scalpers que prefieren entradas manuales rápidas sin establecer SL/TP cada vez.
- Para operadores intradía que utilizan sistemas estructurados de promediación o recuperación.
- Para cuentas de prop-firm donde deben respetarse límites estrictos de drawdown.
- Para traders que quieren un trailing consistente y control de márgenes en cada posición.

📈 Parámetros de entrada
Categoría Parámetro Descripción
Riesgo FixedLot, UsePercentLot, RiskPercent Elija entre tamaño de lote fijo o porcentual.
Promedio AddOnDistanciaPips, MaxAddOns Establezca la distancia entre órdenes adicionales y el máximo permitido.
Seguimiento TrailingTriggerPips, TrailingStepPips, TrailingOnlyOnPositive Controla la activación y el paso del trailing stop.
Protección CloseAllAtDD_USD, MinFreeMarginPct Define la protección global contra caídas y márgenes.
Automatización AutoTradeEnabled, EMAPeriod Habilita o deshabilita el modo de auto-negociación EMA.
Interfaz Colores de la interfaz, Tamaño de letra de los botones Personaliza la apariencia del botón del gráfico.

⚖️ Notas
- Este EA es una herramienta de gestión de operaciones, no un generador de señales.
- No ofrece garantías de rentabilidad ni predice futuros movimientos del mercado.
- Pruebe siempre los ajustes en una cuenta demo antes de utilizarlos en operaciones reales.
- El EA adapta automáticamente los niveles de trailing y stop a los límites del broker de cada símbolo para evitar "stops inválidos".
- Utilice el apalancamiento y el margen adecuados para los instrumentos negociados.

