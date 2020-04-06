Precision Assistant v2

Kategorie Parameter Beschreibung Risiko FestLos, ProzentLos, RisikoProzent Wählen Sie zwischen fester oder prozentualer Losgröße. Mittelwertbildung AddOnDistancePips, MaxAddOns Legen Sie die Abstände zwischen zusätzlichen Aufträgen und die maximal zulässige Anzahl fest. Nachlaufende TrailingTriggerPips, TrailingStepPips, TrailingOnlyOnPositive Steuern Sie die Aktivierung und den Schritt des Trailing-Stops. Absicherung CloseAllAtDD_USD, MinFreeMarginPct Definieren Sie den globalen Drawdown- und Margenschutz. Automatisierung AutoTradeEnabled, EMAPeriod Aktivieren oder deaktivieren Sie den EMA-Autohandelsmodus. Schnittstelle UI-Farben, Schriftgröße der Schaltflächen Passen Sie das Aussehen der Chart-Schaltflächen an.

PA v2 ist ein Expert Advisor für MT5, der Händler bei der Verwaltung offener Positionen unterstützt. Er wurde hauptsächlich für manuelle Händler und Scalper entwickelt, die es vorziehen, ihre Eingänge selbst zu bestimmen, aber möchten, dass der EA das Handelsmanagement, die Durchschnittsbildung und das Trailing automatisch übernimmt. Der EA sagt weder die Kursrichtung voraus noch garantiert er Ergebnisse. Er dient als Hilfsmittel, um die Handelsabwicklung einfacher und konsistenter zu gestalten.PA v2 überwacht alle aktiven Positionen auf dem aktuellen Symbol und wendet die vom Benutzer definierten Verwaltungsregeln an. Wenn sich der Kurs gegen eine Position bewegt, kann der EA in vordefinierten Abständen neue Trades platzieren, um den durchschnittlichen Einstiegskurs innerhalb sicherer Grenzen zu reduzieren. Er kann auch Trailing-Stops verwalten und den maximalen Drawdown für jede Handelssitzung kontrollieren. Der integrierte EMA-basierte Automodus kann für automatische Eingänge auf der Grundlage von EMA-Überschreitungen aktiviert werden, ist jedoch völlig optional und kann bei Nichtbedarf deaktiviert werden.- Ein-Klick-Buttons zumunddirekt auf dem Chart.- Automatische Erkennung von manuellen oder externen Trades für dasselbe Symbol.- Mittelwertbildung während des Drawdowns, mit benutzerdefinierten Abständen und Grenzen.- Adaptiver Trailing-Stop, der die Broker-Stop-Levels und die Tick-Größe berücksichtigt.- Globaler Drawdown-Schutz in USD, um alle Positionen zu schließen, wenn das Limit erreicht wird.- Margenbewusste Lot-Berechnung zur Vermeidung von "nicht genug Geld"-Fehlern.- Optionaler EMA-Autohandelsmodus (Standardperiode 51).- Kompatibel sowohl mit Hedging- als auch mit Netting-Konten.- Funktioniert bei Devisen, Metallen, Indizes und Krypto-CFDs mit automatischer Anpassung von Ziffern und Tickgröße.1. Verbinden Sie PA v2 mit einem beliebigen Chart in MetaTrader 5.2. Legen Sie Ihre bevorzugte Losgröße, den Add-on-Abstand, die Trailing-Parameter und das Drawdown-Limit fest.3. Eröffnen Sie Trades manuell über den Chart oder ein angeschlossenes Terminal (auch mobil).4. Der EA erkennt automatisch offene Trades und beginnt, diese gemäß Ihren Einstellungen zu verwalten.5. Wenn sich der Kurs günstig entwickelt, sichert die Trailing-Funktion den Gewinn. Wenn sich der Preis gegen den Handel bewegt, kann der EA neue Positionen basierend auf den von Ihnen konfigurierten Abständen hinzufügen.6. Wenn das definierte Drawdown-Limit erreicht ist, werden alle Positionen geschlossen, um das Eigenkapital zu schützen.7. Die EMA-Autotrading-Funktion kann ausgeschaltet werden, wenn nur eine manuelle Steuerung gewünscht ist.- Für, die schnelle manuelle Einstiege bevorzugen, ohne jedes Mal SL/TP einzustellen.- Für, die strukturierte Mittelwertbildung oder Erholungssysteme verwenden.- Für, bei denen strenge Drawdown-Limits beachtet werden müssen.- Für Händler, die eine konsistente Trailing- und Margin-Kontrolle für jede Position wünschen.- Dieser EA ist ein Handelsmanagement-Tool, kein Signalgenerator.- Er bietet keine Rentabilitätsgarantie und sagt keine zukünftigen Marktbewegungen voraus.- Testen Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie im Live-Handel verwenden.- Der EA passt die Trailing- und Stop-Levels automatisch an die Broker-Limits der einzelnen Symbole an, um "ungültige Stops" zu vermeiden.- Verwenden Sie einen angemessenen Hebel und eine angemessene Marge für die gehandelten Instrumente.