Gina Panel MT5
- Utilidades
- Oscar Ozog
- Versión: 2.0
- Actualizado: 5 enero 2026
- Activaciones: 5
1. El"Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 5 (MT5). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funciones clave incluyen:
- Supervisión de la cuenta: Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto.
- Ejecución de operaciones: Botones rápidos para comprar/vender a mercado, establecer el tamaño de los lotes y cerrar posiciones (todas, últimas, rentables, perdedoras o pendientes).
- Gestión de posiciones: Admite stop loss (SL), take profit (TP), trailing stop (TS) y breakeven (BE) para operaciones largas/cortas. Los valores pueden calcularse en pips/puntos, porcentajes o dinero, con opciones de aplicación por orden o basada en la media.
- Información sobre símbolos: Muestra el diferencial, las tasas de swap, los valores de tick, el apalancamiento y otros detalles del símbolo en un cuadro de información ampliable.
- Personalización: Temas claros/oscuros, cambio de tamaño del panel, control de desplazamiento del gráfico y modos de lote mínimo/máximo. Minimizable para una vista compacta.
- Alertas y seguridad: Alertas emergentes para acciones (por ejemplo, confirmaciones de órdenes, avisos de saldo cero). Gestiona el cierre de mercados, el estado de la conexión y los reintentos de error.
- Eficacia: Almacena en caché los datos de las órdenes para reducir los cálculos, admite múltiples símbolos y se integra con la operativa en un clic de MT5.
Este EA es ideal para los operadores manuales que desean una interfaz simplificada sin automatización compleja. No auto-negocia sino que mejora el control manual.2. Manual de CódigoGina PanelMQL5 para Usuarios PrincipiantesEstemanual está diseñado para principiantes nuevos en MT5 y EAs. En él se explica cómo instalar, utilizar y solucionar problemas de la "Gina Panel" EA.
Introducción
- ¿Qué es Gina Panel? Una herramienta de trading que añade un panel a su gráfico MT5. Ayuda a supervisar su cuenta, ejecutar operaciones rápidamente, gestionar posiciones abiertas (por ejemplo, establecer SL/TP) y ver los detalles del símbolo. No es un robot automatizado - requiere su entrada para las operaciones.
- Principales ventajas para principiantes:
- Simplifica las funciones complejas de MT5 en botones y pantallas.
- Reduce los errores mostrando los cálculos en tiempo real (por ejemplo, el impacto del margen de las operaciones).
- Personalizable para evitar el desorden de su gráfico.
- Limitaciones: Es sólo para fines educativos / de comercio - prueba en una cuenta de demostración en primer lugar. No soporta actividades ilegales (por instrucciones de seguridad en el código).
- Requisitos del sistema: Terminal MT5, internet estable, cualquier broker/símbolo.
- Descargue el EA: Guarde el código MQL5 proporcionado comoGina Panel.ex4
- Copiar a la carpetaMT5:
- Abra MT5 > Archivo > Abrir carpeta de datos.
- Navegue hastaMQL5\Experts.
- Pegue el archivo .ex4 aquí.
- Adjuntar al gráfico:
- En MT5, abra un gráfico (por ejemplo, EURUSD).
- Arrastre "Gina Panel" desde Navigator (Ctrl+N) > Experts al gráfico.
- En la ventana emergente, active "Permitir operaciones en directo" si se le solicita.
- Haga clic en Aceptar. El panel debería aparecer en la esquina superior izquierda.
- Soluciónde problemas:
- Si no aparece el panel: Compruebe si hay errores en la pestaña Diario (por ejemplo, "Experto no autorizado"). Active la negociación automática (Ctrl+E o botón de la barra de herramientas).
- Reinicie MT5 si el problema persiste.
- Pruebe en una cuenta demo para evitar riesgos con dinero real.
- Barra superior (siempre visible):
- Icono de mover (arrastre para reposicionar el panel).
- Botón "A": Comprueba la conexión y redimensiona automáticamente el panel.
- Botón Minimizar/Maximizar: Se reduce a una pequeña barra.