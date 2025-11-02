Gina Panel MT5

1. El

"Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 5 (MT5). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funciones clave incluyen:

Supervisión de la cuenta : Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto.

Ejecución de operaciones : Botones rápidos para comprar/vender a mercado, establecer el tamaño de los lotes y cerrar posiciones (todas, últimas, rentables, perdedoras o pendientes).

Gestión de posiciones : Admite stop loss (SL), take profit (TP), trailing stop (TS) y breakeven (BE) para operaciones largas/cortas. Los valores pueden calcularse en pips/puntos, porcentajes o dinero, con opciones de aplicación por orden o basada en la media.

Información sobre símbolos : Muestra el diferencial, las tasas de swap, los valores de tick, el apalancamiento y otros detalles del símbolo en un cuadro de información ampliable.

Personalización : Temas claros/oscuros, cambio de tamaño del panel, control de desplazamiento del gráfico y modos de lote mínimo/máximo. Minimizable para una vista compacta.

Alertas y seguridad : Alertas emergentes para acciones (por ejemplo, confirmaciones de órdenes, avisos de saldo cero). Gestiona el cierre de mercados, el estado de la conexión y los reintentos de error.

Eficacia : Almacena en caché los datos de las órdenes para reducir los cálculos, admite múltiples símbolos y se integra con la operativa en un clic de MT5.

Este EA es ideal para los operadores manuales que desean una interfaz simplificada sin automatización compleja. No auto-negocia sino que mejora el control manual.2. Manual de CódigoGina PanelMQL5 para Usuarios PrincipiantesEstemanual está diseñado para principiantes nuevos en MT5 y EAs. En él se explica cómo instalar, utilizar y solucionar problemas de la "Gina Panel" EA.

Introducción

¿Qué es Gina Panel ? Una herramienta de trading que añade un panel a su gráfico MT5. Ayuda a supervisar su cuenta, ejecutar operaciones rápidamente, gestionar posiciones abiertas (por ejemplo, establecer SL/TP) y ver los detalles del símbolo. No es un robot automatizado - requiere su entrada para las operaciones.

Principales ventajas para principiantes : Simplifica las funciones complejas de MT5 en botones y pantallas. Reduce los errores mostrando los cálculos en tiempo real (por ejemplo, el impacto del margen de las operaciones). Personalizable para evitar el desorden de su gráfico.

: Limitaciones : Es sólo para fines educativos / de comercio - prueba en una cuenta de demostración en primer lugar. No soporta actividades ilegales (por instrucciones de seguridad en el código).

Requisitos del sistema : Terminal MT5, internet estable, cualquier broker/símbolo.

Instalación

Descargue el EA : Guarde el código MQL5 proporcionado como Gina Panel.ex4 Copiar a la carpeta MT5 : Abra MT5 > Archivo > Abrir carpeta de datos.

Navegue hasta MQL5\Experts .

Pegue el archivo .ex4 aquí. Adjuntar al gráfico : En MT5, abra un gráfico (por ejemplo, EURUSD).

Arrastre "Gina Panel" desde Navigator (Ctrl+N) > Experts al gráfico.

En la ventana emergente, active "Permitir operaciones en directo" si se le solicita.

Haga clic en Aceptar. El panel debería aparecer en la esquina superior izquierda. Solución de problemas : Si no aparece el panel: Compruebe si hay errores en la pestaña Diario (por ejemplo, "Experto no autorizado"). Active la negociación automática (Ctrl+E o botón de la barra de herramientas).

Reinicie MT5 si el problema persiste.

Pruebe en una cuenta demo para evitar riesgos con dinero real.

Visión general de la interfazEl

panel aparece como una caja rectangular en su gráfico (arriba a la izquierda por defecto).

puede minimizar/redimensionar/mover.

Barra superior (siempre visible ) : Icono de mover (arrastre para reposicionar el panel). Botón "A": Comprueba la conexión y redimensiona automáticamente el panel. Botón Minimizar/Maximizar: Se reduce a una pequeña barra.

:

Se