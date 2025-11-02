Gina Panel MT5

1. El"Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 5 (MT5). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funciones clave incluyen:
  • Supervisión de la cuenta: Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto.
  • Ejecución de operaciones: Botones rápidos para comprar/vender a mercado, establecer el tamaño de los lotes y cerrar posiciones (todas, últimas, rentables, perdedoras o pendientes).
  • Gestión de posiciones: Admite stop loss (SL), take profit (TP), trailing stop (TS) y breakeven (BE) para operaciones largas/cortas. Los valores pueden calcularse en pips/puntos, porcentajes o dinero, con opciones de aplicación por orden o basada en la media.
  • Información sobre símbolos: Muestra el diferencial, las tasas de swap, los valores de tick, el apalancamiento y otros detalles del símbolo en un cuadro de información ampliable.
  • Personalización: Temas claros/oscuros, cambio de tamaño del panel, control de desplazamiento del gráfico y modos de lote mínimo/máximo. Minimizable para una vista compacta.
  • Alertas y seguridad: Alertas emergentes para acciones (por ejemplo, confirmaciones de órdenes, avisos de saldo cero). Gestiona el cierre de mercados, el estado de la conexión y los reintentos de error.
  • Eficacia: Almacena en caché los datos de las órdenes para reducir los cálculos, admite múltiples símbolos y se integra con la operativa en un clic de MT5.

Este EA es ideal para los operadores manuales que desean una interfaz simplificada sin automatización compleja. No auto-negocia sino que mejora el control manual.2. Manual de CódigoGina PanelMQL5 para Usuarios PrincipiantesEstemanual está diseñado para principiantes nuevos en MT5 y EAs. En él se explica cómo instalar, utilizar y solucionar problemas de la "Gina Panel" EA.

Introducción

  • ¿Qué es Gina Panel? Una herramienta de trading que añade un panel a su gráfico MT5. Ayuda a supervisar su cuenta, ejecutar operaciones rápidamente, gestionar posiciones abiertas (por ejemplo, establecer SL/TP) y ver los detalles del símbolo. No es un robot automatizado - requiere su entrada para las operaciones.
  • Principales ventajas para principiantes:
    • Simplifica las funciones complejas de MT5 en botones y pantallas.
    • Reduce los errores mostrando los cálculos en tiempo real (por ejemplo, el impacto del margen de las operaciones).
    • Personalizable para evitar el desorden de su gráfico.
  • Limitaciones: Es sólo para fines educativos / de comercio - prueba en una cuenta de demostración en primer lugar. No soporta actividades ilegales (por instrucciones de seguridad en el código).
  • Requisitos del sistema: Terminal MT5, internet estable, cualquier broker/símbolo.
Instalación
  1. Descargue el EA: Guarde el código MQL5 proporcionado comoGina Panel.ex4
  2. Copiar a la carpetaMT5:
    • Abra MT5 > Archivo > Abrir carpeta de datos.
    • Navegue hastaMQL5\Experts.
    • Pegue el archivo .ex4 aquí.
  3. Adjuntar al gráfico:
    • En MT5, abra un gráfico (por ejemplo, EURUSD).
    • Arrastre "Gina Panel" desde Navigator (Ctrl+N) > Experts al gráfico.
    • En la ventana emergente, active "Permitir operaciones en directo" si se le solicita.
    • Haga clic en Aceptar. El panel debería aparecer en la esquina superior izquierda.
  4. Soluciónde problemas:
    • Si no aparece el panel: Compruebe si hay errores en la pestaña Diario (por ejemplo, "Experto no autorizado"). Active la negociación automática (Ctrl+E o botón de la barra de herramientas).
    • Reinicie MT5 si el problema persiste.
    • Pruebe en una cuenta demo para evitar riesgos con dinero real.
Visión general de la interfazElpanel aparece como una caja rectangular en su gráfico (arriba a la izquierda por defecto). Sepuede minimizar/redimensionar/mover.
  • Barra superior (siempre visible):
    • Icono de mover (arrastre para reposicionar el panel).
    • Botón "A": Comprueba la conexión y redimensiona automáticamente el panel.
    • Botón Minimizar/Maximizar: Se reduce a una pequeña barra.

Productos recomendados
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilidades
Utilidad Talents ATR Scalper (MT5) Talents ATR Scalper Util ity es una herramienta profesional de ejecución y gestión de operaciones creada para MetaTrader 5. Inspirada en la parábola bíblica de los talentos , esta utilidad está diseñada para ayudar a los operadores a multiplicar su potencial con un control preciso del riesgo, simplicidad con un solo clic y automatización avanzada. Ya se trate de scalping de divisas, oro o índices, esta herramienta ofrece velocidad, consistencia y confianza. Car
EA Hedger MT5
Sergej Chukhista
3 (2)
Utilidades
¿Ha comprado un asesor de trading, se ha suscrito a una señal o está operando manualmente? No se olvide de la gestión de riesgos. EA Hedger es una utilidad de trading profesional con muchos ajustes que le permite gestionar los riesgos mediante la cobertura. La cobertura es una técnica de trading que consiste en abrir posiciones opuestas a las posiciones ya abiertas. Con la ayuda de la cobertura, la posición puede bloquearse total o parcialmente (bloquearse). Por ejemplo, tiene tres posiciones a
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. " -" , "+" cambian el tamaño de la ventana OCT La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales Flecha izquierda oculta el panel con fun
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Asesores Expertos
Crash5 EA ,Es un robot automático que tiene el nivel de decisión profesional a la hora de tomar un comercio sin ninguna emoción. El robot le ayudará en su toma de decisiones scalping con su propio TP (take profit) y SL (stop loss) con la parada de rastro cuando en beneficio. Esta es una tendencia basada en la captura de pico, mirando lo que está sucediendo en gráficos en tiempo real no repintado de cualquier señal. El robot ayuda en la toma de decisiones sobre el patrón de la vela palo abierto y
Protected profit
Vasiliy Pritchin
Utilidades
El beneficio protegido es una continuación lógica del proyecto de monitorización de la renta variable. Se han corregido los defectos y se han introducido puntos adicionales. Este producto ha desarrollado un porcentaje Traling stop, tanto para una posición separada como para el beneficio diario en su conjunto. Es posible cerrar una posición por un porcentaje especificado de pérdida, así como puede cerrar todas las posiciones por el porcentaje de beneficio diario. Los ajustes son simples y claros.
Close all with one click
Jun Xiao
Utilidades
Esta herramienta puede ayudarle a cerrar todas las órdenes abiertas con un solo clic, simplemente haga clic en "Cerrar todo". Si solo desea cerrar órdenes rentables, haga clic en el botón "Cerrar rentables". Después de hacer clic, se cerrarán todas las órdenes flotantes; Si solo desea cerrar las órdenes con pérdidas flotantes, haga clic en el botón "Cerrar con pérdidas". Después de hacer clic, se cerrarán todas las órdenes con pérdidas flotantes. Esta herramienta ha sido probada durante un año.
TraderPanel STA for MT5
Ren Xiang Wang
Utilidades
Executor Trader Panel (Sta) - Versión Estándar es una herramienta de comercio multifuncional diseñada para los comerciantes. El panel de comercio integra más de 30 funciones individuales y más de 10 funciones combinadas, proporcionando a los comerciantes con un enfoque operativo muy flexible. Principales características del Ejecutor: Estado de Conexión Instantánea: Sepa inmediatamente si la conexión con el broker se ha perdido. Sincronización horaria : Conozca al instante la hora local actual y
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilidades
Auto SLTP Maker MT5 es un asistente para todos aquellos que olvidan fijar StopLoss y/o TakeProfit en los parámetros de la operación, o que operan en un mercado muy rápido y no consiguen colocarlos a tiempo. Esta herramienta rastrea automáticamente las operaciones sin StopLoss y/o TakeProfit y comprueba qué nivel debe establecerse de acuerdo con la configuración. La herramienta funciona tanto con órdenes de mercado como pendientes. El tipo de órdenes con las que se va a trabajar se puede establec
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Virgilio Trading Helper
Luigi Lopez
Utilidades
Virgilio es un panel de control multifunción compuesto por varios paneles, cada uno de los cuales realiza una de las funciones más útiles utilizadas por los traders. Su estética es única, diseñada para integrarse en cualquier entorno de trabajo y ofrecer una experiencia de usuario que haga el trabajo aún más agradable. Su operatividad es sencilla e intuitiva, desarrollada con atención a los detalles para ser lo más amigable posible. Su panel principal muestra todos los datos básicos de la cuent
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilidades
Introduzca manualmente el precio para la posición de Compra o Venta. Este EA abrirá automáticamente 3 órdenes y también 3 Pendientes (En posición depositada) = Total 6 órdenes por un clic. Por favor, vea la captura de pantalla o videos para más explicación. - Fácil de gestionar sus diferentes órdenes. - Rápido en la modificación de SL y TP. - Puede modificar el SL y TP depende de las técnicas individuales.
DAQ Capital Visual Trading Position Tool
Andreas Per David Bergstrom
Utilidades
DAQ Capital - Herramienta visual de posición Deje de adivinar el tamaño de sus lotes. Comience a planificar operaciones como un profesional con la precisión visual de TradingView, ahora dentro de MetaTrader 5. Obtenga esta herramienta GRATIS ¡Desbloquea el acceso de por vida a esta herramienta (y mucho más) uniéndote a la comunidad DAQ Capital! Únete aquí: https://daqcapital.pro/ Diseñada por
DYJ Game Device
Daying Cao
Utilidades
DYJ Game Device es un EA , Tiene una operación de interfaz gráfica,Incluye botones de apertura manual y cierre rápido o botones de apertura móvil. que sigue el registro de transacciones virtuales de cualquier indicador dyj para abrir y cerrar posiciones realmente. Puede seguir órdenes según 5 estrategias principales Modo de tendencia: La operación real es 1 orden cada vez, con un número fijo de lotes cada vez, como 1 lote o 0,01 lote, etc., y sincronizar la apertura y cierre de la fuente de seña
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
SL-TP Manager Utility para MT5 - Herramienta profesional de gestión de riesgos Protección avanzada de posiciones y gestión de beneficios SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para operadores que desean un control preciso de su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics. Características principales: Modo de operación dual: Establ
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilidades
Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar. Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresivo
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Panel Orders MT5
Maksim Novikov
Utilidades
Esta utilidad (como asesor) le permite abrir y cerrar posiciones en un par de clics. El panel de control , en forma de objetos gráficos, le permite gestionar las órdenes sin la ayuda de programas de terceros. Características del programa : 1. Hay una opción de selección de lotes. Ya sea el fijo habitual o un porcentaje del depósito. 2. Líneas horizontales, mediante la inclusión de los cuales se puede determinar fácilmente por sí mismo la deseada Stop Loss y Take Profit para abrir una posi
Trader Menu Info v5
Daniel Damian Palasz
Utilidades
Trader Menu Info v5 es una potente herramienta de negociación diseñada para mejorar la toma de decisiones de los operadores mediante un completo conjunto de funciones analíticas. Esta avanzada plataforma integra múltiples componentes de análisis técnico, proporcionando información en tiempo real directamente en el entorno de negociación. La primera característica clave es la detección de patrones de velas, que ofrece señales claras de compra, venta o neutrales basadas en formaciones reconocidas
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Utilidades
Mejore su trading manual: gestión de riesgos precisa, rápida y automatizada con Trade Manager Assistant Obtenga instrucciones de configuración completas y explore las funciones de Trade Manager Assistant utilizando la versión de demostración gratuita proporcionada. Puede encontrar información más detallada en   https://www.mql5.com/es/blogs/post/758625       . El trading manual requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones rápida, pero el riesgo de errores de ejecución, inconsistencia
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilidades
TradeGuard de Chart Walker TradeGuard es un Asesor Experto (EA) para MT5 diseñado para mejorar tu experiencia de trading automatizando aspectos clave de la gestión de operaciones. Este EA se destaca en la gestión eficiente de los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), ofreciendo un enfoque transparente e inteligente para trailing stops. Una de las características más destacadas de TradeGuard es su Smart Trailing Stop, que ajusta dinámicamente la distancia de arrastre en función de las con
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilidades
SB-8 – Panel de Trading Manual con Riesgo Fijo y Visualización tipo TradingView para MT5 SB-8 es un panel de trading manual avanzado para MetaTrader 5 , diseñado para ejecutar operaciones de forma visual, precisa y sin cálculos . Está especialmente pensado para traders que vienen de TradingView y encuentran confuso el salto a MT5, tanto en la gestión del riesgo como en la visualización de las operaciones. Con SB-8 no necesitas calcular lotajes, porcentajes ni riesgos . Solo decides dónde coloca
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Utilidades
Versión de demostración La Calculadora de Tamaño de Posición no funciona en el probador de estrategias. El Probador de Estrategias no soporta el procesamiento de ChartEvent. No soporta la mayoría de las funcionalidades del panel. Póngase en contacto conmigo para cualquier pregunta o ideas de mejora o en caso de un error encontrado. Controla y gestiona tus operaciones como un trader profesional con T Position Size Calculator. T Position Size Calculator - un Asesor Experto de MT5, es una herramie
Los compradores de este producto también adquieren
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilidades
Crypto Ticks para MetaTrader 5 – Datos en Tiempo Real y Profundidad del Mercado Resumen Crypto Ticks transmite datos de ticks en tiempo real y profundidad de mercado desde las principales plataformas de criptomonedas a MetaTrader 5. Diseñado para traders que requieren datos precisos para scalping, estrategias algorítmicas y pruebas. Exchanges compatibles Binance: Spot (profundidad en la ventana activa) y Futuros (múltiples símbolos) KuCoin: Spot y Futuros Bybit: Futuros e Inverse Futuros XT.com
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilidades
Strategy Builder ofrece una increíble cantidad de funcionalidades. Combina un panel de operaciones con automatización configurable (indicadores encubiertos en un EA), estadísticas en tiempo real (ganancias y draw down) más optimización automática de SL, TP/salida, horas de operación, entradas de indicadores. Múltiples indicadores pueden ser combinados en una sola alerta/señal de operación y pueden incluir indicadores personalizados, incluso si solo tienen archivo ex4 o comprados en el Mercado.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilidades
El vídeo añadido mostrará toda la funcionalidad, eficacia y usos del gestor de operaciones. Gestor de operaciones de arrastrar y soltar. Dibuje su entrada y deje que la herramienta calcule el resto. Porciones avanzadas de objetivo y cierre de una operación directamente disponibles en la herramienta (gestione las operaciones mientras duerme). Orden de mercado u orden limitada en ambos lados con spread factorizado. Sólo tiene que dibujar la entrada, la herramienta hace el resto. Configuración de t
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT5 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT5. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
Utilidades
Introducción Este potente EA para MT4 ofrece una forma de multiplicar los beneficios de forma agresiva y sin riesgos. Una vez que se ha introducido una operación con un stoploss definido y un objetivo de toma de beneficios, el EA añadirá tres operaciones piramidales adicionales con el fin de aumentar el nivel general de beneficios. El usuario establece el objetivo de beneficio total combinado que se obtendrá si todo sale bien. Esto se puede especificar como un múltiplo del beneficio de la operac
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilidades
Es exactamente lo que dice su nombre. Creador de estrategias visuales . Único en su clase. Convierta sus estrategias e ideas en Asesores Expertos sin escribir una sola línea de código. Genere archivos de código fuente mql con unos pocos clics y obtenga sus Asesores Expertos completamente funcionales, que están listos para la ejecución en vivo, el probador de estrategias y la optimización en la nube. Hay muy pocas opciones para aquellos que no tienen conocimientos de programación y no pueden cre
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilidades
ATENCIÓN : Para una versión de prueba gratuita, visita mi sitio web. Manual de instrucciones RiskGuard Management — Tu aliado definitivo para un trading sin compromisos. Lot Calculator — Cálculo automático del tamaño de lote. Quantum — Riesgo automático para maximizar beneficios y reducir drawdowns. Automatic Journal — Incluido y disponible para descargar gratis en mi sitio web. Automatic Screenshot — Dos capturas: una en la apertura y otra en el cierre de la operación. Partial Profit — Salida
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBAR y ver mi video sobre el mismo. El precio del ManHedger aumentará a 250$ después de 20 copias vendidas. ¡Contacta conmigo para soporte al usuario o informes de errores o si quieres la versión MT4! Versión MT4 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilidades
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - Validador de operaciones AI para operadores manuales Usted es el trader. La IA es su segunda opinión. Precio de introducción válido hasta el 26.12.2025. Después de eso, el precio se actualiza a 197 USD. DoIt Trade Coach AI es una utilidad de MetaTrader que le ayuda a validar sus ideas de comercio antes de entrar: usted propone la dirección + Entrada / SL / TP, la IA analiza la configuración, explica lo que es fuerte / débil, sugiere mejoras, y le permite ejecu
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilidades
Esta utilidad de copia de operaciones le permite replicar y sincronizar al instante y sin problemas un número ilimitado de órdenes desde múltiples cuentas maestras a múltiples cuentas esclavas en su máquina local. Puede crear canales personalizados (o carteras) con funciones avanzadas de filtrado para copiar desde varias cuentas maestras a varias cuentas esclavas. Además, puede personalizar estos canales con una serie de opciones de tamaño de lote y condiciones de operación para garantizar que
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilidades
El Easy Strategy Builder (ESB) es una solución "Hágalo usted mismo " que le permite crear una amplia gama de estrategias de trading automatizadas sin ninguna línea de código. Este es el método más fácil del mundo para automatizar sus estrategias que se pueden utilizar en STP, ECN y corredores FIFO. No es necesario arrastrar y soltar. Sólo tiene que establecer las condiciones de su estrategia de negociación y cambiar la configuración de los valores deseados y dejar que funcione en su cuenta. ESB
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su Asesor Experto (EA) favorito en MT5 mientras ejecuta en cuentas de futuros compatibles con prop-firm (por ejemplo, Apex, Topstep) que se compensan a través de Tradovate. Haga clic aquí para leer el manual completo y la guía de configuración . Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado MT5 (apertura/cierre) a Tradov
Smart Position Sizer
Michael Musco
Utilidades
Sizer de posición inteligente (MT5) Dos clics para asignar el riesgo, auto-tamaño, y ejecutar con SL / TP pre-llenado-rápido, visual, broker-aware. Diseñado para funcionar perfectamente en Forex, Futuros, Índices, Metales y símbolos CFD . Por qué gusta a los operadores (por mercado) Divisas Dimensionamiento en función del diferencial (opcional): incluye el diferencial actual en el riesgo para que el tamaño del lote se ajuste al riesgo neto . Precisión en pips y 5 dígitos: cálculo correcto de lo
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilidades
Herramienta de Trading de Binance para MT5 1. Este producto incluye gráficos en vivo desde websocket, gráficos históricos y actualizaciones automáticas al reiniciar la terminal MT5 para un funcionamiento fluido sin intervención manual, lo que le permite operar en Binance sin problemas. Trading, gráficos en vivo y datos históricos disponibles para Spot y Futuros Características de los gráficos: 1. Gráfico OHLC en vivo vía websocket (wss) 2. Historial de actualizaciones desde API 3. Historial
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilidades
Trade Copier Pro MT5 es una herramienta para copiar operaciones remotamente a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTradfer en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor puede incluso
Otros productos de este autor
Gina Dual TPO
Oscar Ozog
Indicadores
Gina Dual TPO - Breve indicador MQL5 TPO + Perfil de volumen superpuesto en el gráfico - rápido, escalable y fácil de usar para principiantes. Construido para traders que leen la estructura del mercado por POC y Área de Valor. En qué consiste Un indicador MQL5 que superpone perfiles de mercado duales - Tiempo al Precio (TPO) y Volumen al Precio (VPO) - directamente en su gráfico. Es rápido (dibujo basado en píxeles), escalable y fácil de usar para principiantes. A quién va dirigido Operadores i
FREE
Gina Dual TPO MT4
Oscar Ozog
Indicadores
Gina Dual TPO - Breve indicador MQL4 TPO + Perfil de volumen superpuesto en el gráfico - rápido, escalable y fácil de usar para principiantes. Construido para traders que leen la estructura del mercado por POC y Área de Valor. En qué consiste Un indicador MQL4 que superpone perfiles de mercado duales - Tiempo al Precio (TPO) y Volumen al Precio (VPO) - directamente en su gráfico. Es rápido (dibujo basado en píxeles), escalable y fácil de usar para principiantes. A quién va dirigido Operadores i
FREE
Gina Panel
Oscar Ozog
Utilidades
1. El "Panel Gina" es un Expert Advisor (EA) personalizable para MetaTrader 4 (MT4). Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI) superpuesta en su gráfico para simplificar las operaciones y la gestión de la cuenta. Las funcionalidades clave incluyen : Supervisión de la cuenta : Muestra en tiempo real el saldo, el capital, las ganancias/pérdidas, los niveles de margen y las posiciones netas en un panel compacto. Ejecución de operaciones : Botones rápidos para comprar/vender a precio de merc
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario