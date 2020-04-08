Fibo AUTO Pro MT5

Fibo AUTO Pro：重新定义斐波那契分析——更智能、更直观、更高效

产品概述

Fibo AUTO Pro 是一款专为现代交易者设计的专业级技术分析指标。它基于经典的斐波那契回调理论，进行了全面的智能化增强，旨在解决传统绘图工具在效率、可视化和精准度上的痛点。Fibo AUTO Pro 不仅仅是一个画线工具，更是您洞察市场关键价位、制定精密交易策略的智能伙伴。

核心功能详解

极致灵活的个性化配置 自定义关键水位 ：不再受限于默认的斐波那契比率。您可以根据自己的交易策略，轻松添加（如0.886, 0.906）、删除或修改任何回调线与扩展线，打造完全属于您个人的分析模板。

视觉风格自定义：支持对每一条水平线的颜色、线型和粗细进行独立调整，让最重要的支撑阻力位（如核心的0.618）在图表上脱颖而出。 智能多色视觉系统 自动分区着色：Fibo AUTO Pro 会自动为不同的斐波那契水平（如0.382, 0.5, 0.618, 0.786）分配鲜明且协调的颜色。这种视觉编码让您在任何时间周期下，都能瞬间识别不同级别的价位，极大提升了图表的多维度信息可读性。 直接价格显示 告别悬停与计算 ：每一根斐波那契分割线旁都会直接、清晰地标注其对应的精确价格数值。这省去了您手动悬停或心算的步骤，让您在分析时能够快速获取关键信息，专注于决策本身，显著提升分析流暢度。

可配置显示：点差、利润 目标区域高亮色块 从“线”到“区域”的认知升级：我们理解，市场在关键位附近的反应往往是一个“区域”而非一条“细线”。Fibo AUTO Pro 允许您为核心水位（如回调位、扩展目标位）添加上下范围的半透明高亮色块。这直观地标识出潜在的“买入密集区”或“卖出压力区”，帮助您更合理地设置入场订单和止损范围，使风险管理更为精细。 一键式高效管理 保持图表整洁：在反复进行市场分析后，图表上容易堆积大量绘图，导致混乱。Fibo AUTO Pro 提供强大的“一键清理”功能，可以瞬间移除所有相关的斐波那契绘图，让您能够随时在清爽的图表上开启新一轮分析，保持思路的清晰与专注。

为什么选择 Fibo AUTO Pro？

为专业交易者打造 ：深刻理解专业交易的工作流，每一项功能都直击痛点。

提升决策速度与信心 ：通过智能可视化，将复杂信息简单呈现，让您更快、更准地做出交易决策。

解放双手，专注思考：自动化了绘图、计算和管理的繁琐步骤，让您将更多精力投入到策略研判中。

立即体验 Fibo AUTO Pro，感受从传统工具到智能分析系统的飞跃，让您的交易分析步入一个全新的境界。







