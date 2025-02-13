Rapid Execution One Click Trader

Rapid Execution One-Click Trader - ¡La herramienta definitiva para operar rápido! ¿Está cansado de perder oportunidades en mercados que se mueven rápidamente? ¿Desea ejecutar operaciones al instante con precisión? Rapid Execution One-Click Trader es la solución definitiva. Esta avanzada utilidad le permite comprar, vender y cerrar todas las operaciones con un solo clic, lo que le proporciona una poderosa ventaja en las operaciones de alta frecuencia.

¿Por qué elegir Rapid Execution One-Click Trader?

  • Ejecución de órdenes ultrarrápida - ¡Se acabaron los retrasos! Ejecute operaciones instantáneamente sin ventanas emergentes de confirmación.
  • Panel de operaciones con un solo clic: una interfaz elegante y fácil de usar con botones de compra, venta y cierre de emergencia.
  • Parámetros de negociación personalizables: establezca el tamaño del lote, la toma de beneficios, el tope de pérdidas y el número de órdenes directamente en el panel.
  • Función de Cálculo de Riesgo - Vea instantáneamente el porcentaje de riesgo de su operación antes de ejecutar cualquier orden.
  • Botón de Cierre de Emergencia - Cierre todas las posiciones abiertas con un solo clic durante condiciones de mercado volátiles.
  • Mínimos recursos del sistema - Funciona sin problemas y sin ralentizar su terminal.

Cómo funciona Este asesor experto está diseñado para operadores manuales que desean una ejecución ultrarrápida sin la molestia de múltiples confirmaciones. El panel intuitivo le permite:

  • Ajustar el tamaño del lote, Take Profit, Stop Loss y el número de órdenes con campos de entrada fáciles de usar.
  • Controlar su porcentaje de riesgo en tiempo real antes de realizar una operación.
  • Ejecutar múltiples órdenes simultáneamente con precisión.
  • Utilice el botón de Cierre de Emergencia para salir de todas las posiciones en un instante.

La lógica que hay detrás La lógica es simple pero potente. Cuando hace clic en COMPRAR o VENDER, la utilidad:

  1. Lee su tamaño de lote predefinido, Take Profit, Stop Loss, y la cantidad de la orden.
  2. Calcula instantáneamente los detalles de la orden, incluida la exposición al riesgo.
  3. Ejecuta la operación al mejor precio disponible con un deslizamiento mínimo.
  4. Coloca múltiples órdenes (si está configurado) de una sola vez.
  5. Muestra el porcentaje de riesgo en tiempo real en función del capital de su cuenta.

Si alguna vez necesita salir del mercado rápidamente, simplemente haga clic en CERRAR TODO, y la utilidad cerrará todas las posiciones abiertas en el símbolo seleccionado.

¿Por qué gusta a los operadores?

  • ¡Sin configuraciones complicadas - Plug & Play!
  • Sin retrasos, sin ventanas emergentes, ¡sólo ejecución instantánea!
  • Funciona con cualquier par de divisas, índices y materias primas.
  • Perfecto para scalpers y traders de alta frecuencia.

Precio: ¡Sólo 30 $! Una pequeña inversión para una mejora masiva en la ejecución de sus operaciones.

¡Obténgalo ahora y sobrecargue su comercio!

¿Necesita ayuda? Envíe un mensaje directo - ¡Siempre estoy dispuesto a ayudar!


Productos recomendados
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilidades
La utilidad copia las operaciones de las cuentas proveedoras de señales (cuentas maestras, uno o varios proveedores) a un número ilimitado de cuentas receptoras (cuentas esclavas). El proveedor se define mediante el parámetro "proveedor" (cualquier combinación de números y letras). Por ejemplo, hay dos proveedores. Ejecute la utilidad en modo maestro en ellos, y establezca valores diferentes en el parámetro proveedor. En la cuenta designada para copiar estas señales, ejecute dos utilidades en mo
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Utilidades
Slow Pips OCO Trade Panel es un panel de operaciones avanzado para colocar órdenes pendientes. Los operadores pueden utilizar este panel para colocar dos órdenes pendientes a la vez. Una orden pendiente sería de tipo de entrada de compra y la otra sería de tipo de entrada de venta. Ambas órdenes tendrán parámetros de Stop Loss y Take Profit. Dado que dos órdenes pendientes se colocan al mismo tiempo, la orden pendiente para la cual el precio golpea primero se convierte en una orden de mercado y
LightProtector By Stellarbot
Eduardo Lima Monteiro
Utilidades
Light Protector es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para la plataforma de negociación MetaTrader 4 (MT4). Esta potente pero ligera aplicación se ha desarrollado específicamente para salvaguardar las cuentas de trading de pérdidas excesivas mediante la implementación de múltiples mecanismos de protección. Una de las principales ventajas de Light Protector es su ligereza. El Asesor Experto está diseñado para tener un impacto mínimo en los recursos del sistema, garantizando un rendimiento
Manager Trade FULL
Miguel Antonio Rojas Martinez
Utilidades
Manager Trade es una herramienta que te ayudara a administrar y gestionar los trades de una manera facil y sencilla. es un panel que en su primera pestaña contiene botones e inputs, bonitos e intuitivos, que permiten colocar las operaciones mucho mas rápido. En su segunda pestaña se listan todas las ordenes de la cuenta, dejándolas disponibles para cerrar cada una, con un único clic en un botón sus principales características son: Colocar ordenes directas y pendientes con un solo click, y  en l
Manual Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Panel de Comercio Manual EA MT4 es el panel de comercio más sencillo y fácil de usar que puede encontrar para MT4. Tiene todas sus opciones y funciones en una sola superficie, sin necesidad de abrir ventanas o paneles adicionales. Es una utilidad de gestión de pedidos, calculadora de riesgos, cierre parcial y protector de cuenta, ¡todo en una interfaz extremadamente conveniente de usar! Al utilizar el Panel de Comercio Manual EA MT4 , puede operar mucho más rápido y con mayor precisión que los
Trade Board MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Utilidades
Descripción del Producto para Trade Board MT4 Introducción Trade Board MT4 es un asistente de gestión de operaciones completo y sofisticado, diseñado específicamente para MetaTrader 4. Esta versión de pago desbloquea todas las funciones, proporcionando un conjunto completo de herramientas para optimizar y mejorar su experiencia de trading. Con Trade Board MT4, los traders pueden abrir, cerrar y gestionar sus operaciones con una eficiencia sin igual. El software cuenta con un elegante panel verti
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
FlashKey
CARLOS ALBERTO VALLOGGIA
Utilidades
Flashkey - Teclado profesional - Atajos de teclado configurables para MT4 Los inversores profesionales no utilizan mouse, utilizan shorcuts (atajos de teclado) FlashKey es un programa que permite al usuario operar muy rápidamente en los mercados financieros a través de HOTKEYS (atajos). Con todas las funciones ejecutadas DIRECTAMENTE DESDE EL TECLADO. Convierte una computadora común y corriente en una TECLADO COMERCIAL PROFESIONAL Características: Abrir órdenes rápidamente al mercado Enviar sim
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador XauUsd Net Strength es una herramienta profesional de fortaleza del mercado diseñada para seguir y comparar el rendimiento relativo del oro (XAU) frente al dólar estadounidense (USD ) a través de una cesta diversificada de pares de divisas. En lugar de basarse en un único gráfico, agrega información de múltiples pares basados en el oro y el dólar, aplica factores de ponderación y traduce los resultados en una comparación de fuerza fácil de leer. El indicador traza seis componentes e
Interactive Stop Loss
Mihail Matkovskij
Utilidades
El EA permite a un operador colocar stop loss invisibles para los corredores y así evitar falsas rupturas y activación de stop loss no deseados. Cuando se utiliza el stop loss estándar, el precio puede romper a través del stop loss antes de moverse a la dirección de una orden abierta y por lo tanto las órdenes se cierran. Interactive Stop Loss elimina el stop loss estándar de la orden abierta y añade una línea horizontal en su lugar. Después de esto mantiene la orden hasta que la línea es cruzad
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
Utilidades
Easy Copier Limited es una herramienta utilitaria para copiar operaciones / Trade copier de una cuenta (master) a otra cuenta (slave). Funciona solo con un forex ( EURUSD ) Puede usar esta herramienta como copiador local ( Terminales tienen que estar en el mismo PC / VPS ) asi como Copiador Remoto ( Terminales pueden estar en diferentes PC / VPS ). Para la copia remota puede utilizar mi servidor o se puede configurar a su servidor. Las operaciones se pueden copiar desde MT4 => MT4 MT4
AZ Trade Recovery Assistant MT4
Shammi Akter Joly
Utilidades
AZ Trade Recovery Assistant MT4 combina la flexibilidad de la operativa manual con la gestión automatizada inteligente.Este avanzado panel en el gráfico no es sólo para la ejecución de operaciones - es un completo asistente de gestión de operaciones. Puede abrir o cerrar posiciones al instante, ajustar el tamaño del lote, gestionar trailing stops y modificar Take Profit o Stop Loss, todo directamente desde el panel. Está diseñado para operadores que desean tener un control total de sus operacion
FREE
AutoTrade IR v20
Mas Khairul Araaf
Utilidades
Auto trade V20 es una herramienta de comercio como Robot o Asesor Experto que se utiliza para el comercio automático, este tipo es Martingala EA, el corredor recomendado es FBS, EU Pair, configuración predeterminada. Si desea encontrar la mejor configuración, por favor, busque por backtesting, de modo que usted encuentre la mejor configuración y ayudar a su comercio sea más rentable, por favor, pruebe esta herramienta para ayudarle a comercio. depósito mínimo de 200 $ cen lote 0,01, pipstep en
Positionsizecalculator
Takatso Mashilangwako
Indicadores
Este indicador es un también que : calcula el tamaño de la posición en función del saldo/capital de la cuenta, el par de divisas, el nivel de entrada dado, el nivel de stop-loss y la tolerancia al riesgo (establecida en puntos porcentuales o en la divisa base). Muestra la relación recompensa/riesgo basada en la toma de beneficios. Muestra el riesgo total de la cartera en función de las operaciones abiertas y las órdenes pendientes. Calcula el margen necesario para una nueva posición, permite un
Dsc Kamikaze Mt4
Diogo Sawitzki Cansi
4 (5)
Asesores Expertos
Broker recomendado para utilizar el experto: CENT ACCOUNT h ttps:// tinyurl.com/5ftaha7c Dsc Kamikaze Mt4 Asesor Experto desarrollado por Diogo Sawitzki Cansi para operar la apertura de operaciones a través del RSI y haciendo una martingala diferente de lo normal para aprovechar la cuenta más rápidamente. Utilizar sólo con el capital que desea arriesgar tratando de lograr un alto beneficio rápidamente, sin embargo, que puede perder. Cualquier estrategia martingala es siempre de alto riesgo. Pa
FREE
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilidades
TP SL Bot - una utilidad que establece automáticamente el Stop Loss y Take Profit para las nuevas órdenes abiertas de varias maneras según sus indicaciones. También cuenta con una función de cálculo del volumen necesario para abrir un trade con el fin de alcanzar la cantidad deseada con el tamaño de Stop Loss/Take Profit especificado. Hay varias formas de calcular el tamaño y establecer los parámetros: 1. Ajustes basados en la cantidad especificada por el usuario en porcentaje del saldo actual d
PassPropFirm mt4
Yana Korchevska
Asesores Expertos
Pass Prop Firm es un Asesor Experto de trading de alta frecuencia diseñado específicamente para ayudar a los traders a superar la fase de evaluación de prop firm (como el HFT Challenge). Con una potente lógica de scalping y gestión inteligente de órdenes, este EA tiene como objetivo alcanzar los objetivos de beneficios de forma rápida y eficiente, ideal para los operadores que buscan alcanzar los objetivos de la cuenta demo en un tiempo récord. Versión MT5 myfxbook.com/portfolio/pass-prop-firm-m
Advanced NotifyMe Large
Denis Zyatkevich
5 (1)
Utilidades
Esta es la versión avanzada de NotifyMe con una gran interfaz. Visión general El Asesor Experto le permite recibir notificaciones en el teléfono móvil (o tablet PC), buzón de correo o reproducir el sonido de alerta cuando se producen algunos eventos: apertura o cierre de posición, colocación o eliminación de orden pendiente; cambio de precio de apertura, stop loss o take profit; el saldo de la cuenta, la equidad, el nivel de margen, margen libre o reducción ha alcanzado el nivel especificado por
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilidades
Auto SL/TP Manager EA - Gestión Automática Inteligente Auto SL/TP Manager EA es un Asesor Experto diseñado para automatizar la gestión de órdenes con la máxima eficacia y discreción. Gestiona automáticamente : Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) Profit Lock (bloqueo progresivo de beneficios) Trailing Stop con varios métodos avanzados Visualización enmascarada de SL y TP para mayor discreción (no visible para el trader). Esta es la herramienta ideal para los traders que quieren asegurar sus b
FTMO Trader Assistant
Quang Dung Pham
Utilidades
Estimados clientes, ¡Que tengan un buen día! Esta aplicación le ayudará a gestionar el riesgo de su cuenta de acuerdo a su configuración, tales como automatizado establecer el stop loss, take profit, automatizado cerrar la posición de la pérdida total o beneficio superior a la entrada preestablecida. También puede establecer su objetivo de equidad, que se cerrará todas las posiciones cuando se encuentran con el objetivo deseado. Los siguientes son los parámetros de entrada: Equidad objetivo
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
INDICADOR SIGNALINE Este indicador para todos los pares y todos los plazos Acabo de completar el marco de tiempo M5 para la optimización profunda EURJPY todavía. Optimización EURJPY M5 ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Añadido 20.05.2019 Puede encontrar esta página de señal a continuación https://www.mql5.com/en/signals/583477 Otros resultados optimizasyon se añadirán en este signalpage. Parámetros de entrada: IndicatorPeriod: Por defecto es 8. Mov1 : Por defecto es
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Remote control phone
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cerrar   todas   las   operaciones   de   una   vez ,   gestionando   directamente   desde   tu   aplicación  MT4  móvil . Esta  utilidad   puede   cerrar   9   categorías   diferentes   de   operaciones. Para   activar   la   acción ，   tú  solo  necesitas   colocar   una   orden   pendiente   a   un   precio   predefinido   (puede  hacerse  remota   via   la   aplicación  MT4 móvil). Después   de eso   ，la   utilidad   detectará   la   orden   y   cerrará   todas   las   operaciones   necesa
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilidades
Draw Agent está diseñado como una forma hermosa e innovadora de crear y administrar todos sus análisis de gráficos, garabatos, notas y más. Esta herramienta proporciona un método de dibujo a mano alzada, para tratar el espacio del gráfico como una pizarra y dibujar a mano. Esta herramienta de dibujo a mano alzada le permite dibujar en gráficos MT4/MT5 para marcar o resaltar eventos en el gráfico. Es una herramienta útil si desea   dibujar ondas de Elliott a mano, dibujar líneas en un gráfico o
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilidades
Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT5       /    Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una forma ún
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Funciones básicas: La velocidad de interacción normal del copy trading es inferior a 0,5 s. Detecta automáticamente las fuentes de señal y muestra una lista de cuentas de fuentes de señal Coincidencia automática de símbolos: el 95 % de los símbolos comerciales más utilizados en diferentes plataformas (casos especiales como diferentes
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilidades
Este panel muestra noticias actuales de tres fuentes: del sitio web ForexFactory.com (calendario FFC), del sitio web Investing.com y del calendario económico de mql5.com. Puede ordenar las noticias por impacto y por país y mostrarlas en el gráfico con un solo clic. Al mantener presionada la tecla 'Ctrl', puede seleccionar varias 'monedas' o 'impactos' diferentes para ordenar. Además, esta utilidad muestra no solo el pronóstico, sino también los valores reales después de que aparecen en el sitio
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilidades
Mejore su trading manual: gestión de riesgos precisa, rápida y automatizada con Trade Manager Assistant Obtenga instrucciones de configuración completas y explore las funciones de Trade Manager Assistant utilizando la versión de demostración gratuita proporcionada. Puede encontrar información más detallada en   https://www.mql5.com/es/blogs/post/758625       . El trading manual requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones rápida, pero el riesgo de errores de ejecución, inconsistencia
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Otros productos de este autor
EMA CrossPro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Lleva tu trading al siguiente nivel con EMA CrossPro EA, un Asesor Experto sofisticado pero fácil de usar, diseñado para maximizar las ganancias en mercados en tendencia. Este EA aprovecha el poder de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para detectar y capitalizar las fuertes tendencias del mercado con precisión y eficiencia. La lógica detrás de EMA CrossPro EA: Señal de compra: El EA inicia una operación de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, indicando el inicio de
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Asesores Expertos
Muy importante: Por favor, ajuste la "Distancia entre órdenes"... Redúzcalas para obtener buenos resultados. Aumentarlas hará que el EA sea mucho más seguro. ¡El trading en Forex tiene millones de formas! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para obtener nuestro pan y mantequilla de él :) (El trading es riesgoso, ¡y puedes perder!) ¡De aquí nació la idea! Luchar contra el mercado. El Expert Advisor utiliza una combinación de: Cober
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡La Felicidad en Forex Significa Ganar! ¿Y si hiciéramos que tus ganancias fueran "Ganancias Estables"? ¡Esto te hará más feliz! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) ¡Hemos implementado una estrategia segura y fiable, que ha demostrado su eficacia desde 2010 hasta hoy! ¡Pasó COVID 19 fluctuaciones sin ningún problema! La idea detrás del experto para ser un experto scalping super, atacando unos pocos pips a la vez. Esto sucede mientras se utiliza el tamaño de lote grande, asegura
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Algunos usuarios se sienten muy cómodos manteniendo sus operaciones durante años, mientras que otros se conforman con recibir lo mínimo y marcharse :) Por favor, no corras riesgos innecesarios. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Echa un vistazo a nuestros otros productos que se añadirán al mercado en breve.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Algunos usuarios son muy comodidad 2 capaz de mantener sus oficios para las edades, mientras que otros usuarios están felices de obtener el menor y se van :) ¡Si usted no puede esperar en sus operaciones, entonces este experto será el mejor para usted! El experto trata de entrar en los oficios en una alta probabilidad de éxito, y en la mayoría de los casos lo hacen coger la ola derecha. Si no, no se preocupe porque el experto se ocupará de la situación por sí mismo y llevará las operaciones
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Escalping! ¡Qué emoción! Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Drag Race Scalper", usted ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rentable y rápida, ¡y esto es lo que conseguimos! ¡Un scalper de carreras! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) En este scalper usted esperaría pocos puntos
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar en Forex tiene un millón de maneras! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para conseguir nuestro pan y mantequilla de él :) (El comercio es arriesgado, y usted puede perder!) ¡A partir de aquí empezó la idea! Luchar contra el mercado. El Experto utiliza una combinación de : Hedging, Grid y estrategias de tendencia para operar. ¡Esta operativa le permite llegar con seguridad aunque trabaje contra el oleaje! (¡El trading
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Cent Collector es el segundo asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el segundo EA : Cent Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto trabajará en la gestión de sí mismo por el promedio y cobrará tan pronto como pueda. Esta versión
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Yen Collector es el tercer asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller El segundo fue Cent collector: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el tercer EA : Yen Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
**Muy importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre órdenes". Redúzcala para obtener mejores resultados, idealmente entre 2 y 10.** Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser muy complicado y arriesgado. ¡Casi todas las estrategias no funcionarán como desearías el 100% del tiempo! Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", verás el mercado desde una nueva perspectiva. Ya no tendrás que temer la volatilidad, ya que se convertirá en tu fuente de ingresos. "Su
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
LevelGuard SmartSMA Domine las operaciones de soporte y resistencia con precisión LevelGuard SmartSMA aprovecha el poder de las medias móviles para ayudarle a operar con confianza en todos los mercados. Diseñado para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia, este EA ofrece entradas y salidas precisas, permitiendo a los operadores capitalizar los movimientos del mercado con facilidad. Cómo funciona Estrategia central: Utiliza una SMA central (por ejemplo, de 50 o 200 periodos) como
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Explore nuestra colección completa de EA Visite nuestro sitio web para acceder a una amplia gama de Asesores Expertos elaborados por expertos y diseñados para capacitar a operadores de todos los niveles. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, nuestras herramientas se adaptan a sus necesidades. Trading asequible para todos Creemos que el trading es accesible para todos. Es por eso que todos nuestros Asesores Expertos tienen un precio de sólo $ 65 cada uno, ayudando a nues
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Lion's Roar - Indicador de fuerza de la tendencia ¿Está preparado para tomar las riendas de su negocio? Lion's Roar - Indicador de Fuerza de Tendencia está aquí para ayudarle a identificar y aprovechar las poderosas tendencias del mercado con precisión y confianza. Diseñada pensando en los operadores, esta avanzada herramienta se basa en una sólida estrategia que combina la dirección de la tendencia con la validación del impulso mediante el Average True Range (ATR). Este indicador no está preop
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para que usted pueda optimizarlo de acuerdo con sus estrategias y preferencias. ¡Sus habilidades, s
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del indicador de giro Falcon Diseñado para su personalización y optimización, este indicador permite a los operadores adaptarlo a sus estrategias únicas. ¿Por qué elegir el indicador Falcon Turn? El indicador Falcon Turn aprovecha la potencia de la estrategia SAR Parabólico para destacar las oportunidades potenciales de compra y venta con precisión y claridad. Es perfecto para los entusiastas del seguimiento de tendencias y para aquellos que valoran la flexibilidad a la hora de aju
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario