One Click Trader Utility

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.


One-Click Trader Utility para MT4
Trading profesional al alcance de su mano
One-Click Trader Utility es una herramienta MT4 premium diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rápida y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales.

Características principales
Ejecución ultrarrápida - Abra y cierre posiciones con un solo clic, fundamental para los operadores con scalping y los que operan con noticias
Métricas de mercado en tiempo real - Supervise los diferenciales, el tiempo de respuesta del servidor y la velocidad de ejecución
Seguimiento del rendimiento - Analice los tiempos de ejecución de sus operaciones y optimice su estrategia
Interfaz limpia y profesional - Panel personalizable que no desordena sus gráficos
Operaciones específicas por símbolo - Céntrese en un instrumento a la vez con la función de cierre dedicada.

Por qué importa la velocidad
Esta utilidad se desarrolló tras una amplia investigación con operadores profesionales que identificaron la latencia de ejecución como un factor primordial en la rentabilidad. Al eliminar los diálogos de confirmación innecesarios y agilizar el proceso de órdenes, One-Click Trader puede mejorar los tiempos de ejecución hasta en 300 ms en comparación con las interfaces estándar de MT5, lo que a menudo supone la diferencia entre pérdidas y ganancias en condiciones de mercado volátiles.

Detalles técnicos
Procesamiento de órdenes: Utiliza la ejecución ORDER_FILLING_FOK (Fill or Kill) para garantizar que obtiene exactamente el precio que ve o nada en absoluto
Monitorización del rendimiento: Realiza un seguimiento de los tiempos de respuesta del servidor en milisegundos, ayudándole a identificar las horas óptimas de negociación
Gestión de posiciones: Seguimiento de posiciones por símbolo y funcionalidad de cierre instantáneo
Optimización de memoria: Codificación eficiente para minimizar el uso de recursos incluso durante periodos de alta volatilidad
Opciones de personalización: Ajuste los colores, los tamaños y la posición para adaptarlos a su configuración de negociación.

Ideal para
Scalpers que requieren una ejecución instantánea
News traders que captan los movimientos del mercado
Day traders que optimizan su flujo de trabajo
Cualquiera que se tome en serio la ejecución de operaciones de nivel profesional

Personalización completa
Modifique fácilmente:

Tamaño de los lotes
Dimensiones y posición del panel
Combinación de colores
Tamaño y disposición de los botones

Testimonios de usuarios
"Reduje mi tiempo de ejecución en 200ms de media - transformó completamente la rentabilidad de mi estrategia de scalping." - Trader profesional de Forex

"Las métricas en tiempo real me ayudaron a identificar cuando mi broker se deslizaba durante la alta volatilidad - vale la pena cada centavo." - Trader institucional

¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con la instalación o personalización, póngase en contacto conmigo directamente a través de un mensaje. Normalmente respondo en 24 horas para asegurarme de que aprovecha al máximo su utilidad.

Más herramientas profesionales
Visite mi perfil de mercado para descubrir más utilidades de trading profesionales diseñadas para traders serios.

Eleve su experiencia de negociación hoy con One-Click Trader Utility - donde cada milisegundo cuenta.

Productos recomendados
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Inform Panel For ALL Symbols
Valeriy Medvedev
1 (1)
Utilidades
Inform Panel For ALL Symbols - Gestión avanzada de operaciones con múltiples instrumentos Inform Panel For ALL Symbols es una sofisticada herramienta de gestión de operaciones diseñada para agilizar el control de todos los instrumentos financieros de la cartera de un operador, eliminando la necesidad de vincularlo a gráficos específicos. Su principal innovación radica en el uso de niveles virtuales modificables para el stop loss (SL) y el take profit (TP), lo que permite un cierre discreto de la
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Easy Trade share to MT4 Client
Jalitha K Johny
Utilidades
Descripción del producto: MT4 Copiador de Operaciones con Características Avanzadas MT4 Trade Copier está diseñado para agilizar y mejorar su experiencia de trading, permitiendo la replicación de operaciones a través de múltiples cuentas. Ofrece características avanzadas para atender a las diferentes necesidades y preferencias de negociación. Características: Selección Maestro/Esclavo: Elija fácilmente entre los modos maestro y esclavo para gestionar las operaciones con eficacia. Multiplica
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilidades
Auto Symbol Switcher para MT4 - Rotación de la Lista de Vigilancia para los Símbolos de Vigilancia del Mercado Auto Symbol Switcher para MetaTrader 4 es una utilidad de navegación de gráficos que rota automáticamente el gráfico activo a través de una lista de símbolos. Está diseñado para los operadores discrecionales, scalpers y analistas que quieren una forma organizada de explorar los mercados sin cambiar manualmente los símbolos en la ventana de Market Watch. La herramienta es sólo de navegac
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Charts Synchronizer
Ihor Herasko
4 (4)
Utilidades
La utilidad "Sincronización de gráficos" (el indicador SynchronizeCharts) puede ayudar a los operadores a operar simultáneamente con varios instrumentos financieros, ya que desplaza automáticamente todos los gráficos del terminal o los seleccionados según la posición del gráfico maestro. En la captura de pantalla 1 se muestran cuatro gráficos. El gráfico EURUSD es el gráfico maestro, ya que el indicador SynchronizeCharts está vinculado a él. Como resultado, los otros tres gráficos se muestran en
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Asesores Expertos
El EA más avanzado y completo para operar Trend Reversals/Pullbacks Es un EA muy rentable, para operar con rupturas de tendencias, y gestionar operaciones, take profit, stoploss, move to breakeven, y trailing stop. El "Reversal Monster EA " opera Reversal/Pullbacks cuando el precio actual del par retrocede a un nivel horizontal predefinido o línea de tendencia en el gráfico de divisas. La apertura de la posición puede ser inmediata tras el pullback a la línea de tendencia trazada o tras el cie
FREE
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilidades
Configure Easy Virtual Trader> Ingrese sus reglas> Está listo para operar desde un dispositivo móvil u otro EA o en cualquier lugar ... ¡Deje que el robot administre sus operaciones!     Este poderoso EA lo ayudará a administrar TODOS los intercambios o ESPECÍFICOS automáticamente en función de sus reglas y configuraciones PREESTABLECIDAS     Una vez que esté configurado y en ejecución, ya no necesitará monitorear sus pedidos, el software seguirá vigilando y controlando sus pedidos con sus re
Expert or candle finder robot for forex
Rahele Rastaghi
Utilidades
Experto buscador de velas para forex en MetaTrader 4 Experto buscador de velas es uno de los expertos prácticos asistente de trader que se utiliza en el mercado financiero forex, este experto identifica con precisión los patrones de velas en el gráfico de precios como una señal, todas las velas encontradas. le informa. Este experto se ejecuta en su plataforma Meta trader y de una manera muy precisa, examina todos los pares de divisas que están en su lista de vigilancia y cada par de divisas que
Smart Backtest
Mr Chaiyaporn Boonsamorn
Utilidades
Para aquellos que todavía no confían en su sistema o están probando nuevas técnicas para que sea más fácil sin perder tiempo para cambiar los gráficos uno por uno, le recomendamos EA Backtest inteligente para ayudarle a backtest su sistema de manera eficiente. -El EA está pensado para hacer Backtest de su sistema. -Puede abrir la compra o venta en modo visual y puede modificar los valores de LOT, SL, TP. -El gráfico también muestra el estado de Balance Equity Profit. -Puede elegir cerrar, Comp
ScalpingOne
Xian Er Sha Ao
Utilidades
Scalping Day Trading Utilidad de Apoyo Scalping One para MT4 setting faile (for white Chart) http://www.emkyuradias.shop/indexenglish.html Una posición se muestra con un botón. Visualiza P & L, Lote y Punto en tiempo real. Es posible cambiar la visualización de las posiciones de sólo las monedas de gráficos y todos los pares de divisas. Admite la identificación automática en japonés e inglés . La notación de divisas de la cuenta corresponde al dólar, euro, libra, yen (identificación automática
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Market Viewer
Matimu Romeo Ngoveni
Utilidades
Visor de mercado Esta utilidad pretende ayudar al operador a identificar posibles áreas de interés en el gráfico de precios. Se han automatizado diferentes componentes integrales para la toma de decisiones, permitiendo al usuario participar con niveles perfectamente calculados. Algunos componentes incluyen el saldo inicial de la semana, las áreas Mín y Máx de la sesión y un indicador de números redondos que forman plantillas que proporcionan confianza al operador. Eche un vistazo a las capturas
FREE
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
Risk2Reward MATR
Abraham Correa
Utilidades
Adaptándose a la volatilidad, las posiciones de negociación de Riesgo potencial a Recompensa se muestran en función del Rango Verdadero Promedio. Las casillas de riesgo-Recompensa se muestran cuando se hace clic en el botón "Comprar o Vender". Una utilidad del cálculo ATR, regocíjese con un asunto que no es parte de una decisión difícil sobre cuándo cerrar una operación. Este asunto ayudaría a su decisión de gestión de riesgos.  Especificación El Rango Verdadero Promedio es un indicador de uso
FREE
Price Action Trade Panel EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (2)
Utilidades
Price Action Trade Panel MT4 calcula el balance del nivel de fuerza de compra / venta de cualquier símbolo / instrumento, basándose en datos puros de acción del precio de las velas pasadas especificadas (8 por defecto). Esto le dará el sentimiento de mercado más cercano posible al monitorear la acción del precio de 32 símbolos / instrumentos que están disponibles en el panel del indicador. Un nivel de fuerza de compra / venta superior al 60% proporciona un nivel bastante sólido para comprar / v
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en
Revenge Trading Protector
Konstantinos Kalaitzidis
5 (1)
Utilidades
Revenge Trading Protector es una herramienta simple pero eficaz para los comerciantes que pueden ser víctimas del comercio de venganza. Siendo yo mismo un comerciante intradía, entiendo el aspecto psicológico del comercio de venganza y el deseo de cubrir las pérdidas. Entonces, desarrollé esta herramienta (que yo también uso) para estar 100% seguro de que puedo ser paciente después de una pérdida y no tomar decisiones comerciales irracionales. Cuando sufre una pérdida, Revenge Trading Protect
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
**Muy importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre órdenes". Redúzcala para obtener mejores resultados, idealmente entre 2 y 10.** Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser muy complicado y arriesgado. ¡Casi todas las estrategias no funcionarán como desearías el 100% del tiempo! Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", verás el mercado desde una nueva perspectiva. Ya no tendrás que temer la volatilidad, ya que se convertirá en tu fuente de ingresos. "Su
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡La Felicidad en Forex Significa Ganar! ¿Y si hiciéramos que tus ganancias fueran "Ganancias Estables"? ¡Esto te hará más feliz! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) ¡Hemos implementado una estrategia segura y fiable, que ha demostrado su eficacia desde 2010 hasta hoy! ¡Pasó COVID 19 fluctuaciones sin ningún problema! La idea detrás del experto para ser un experto scalping super, atacando unos pocos pips a la vez. Esto sucede mientras se utiliza el tamaño de lote grande, asegura
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Algunos usuarios se sienten muy cómodos manteniendo sus operaciones durante años, mientras que otros se conforman con recibir lo mínimo y marcharse :) Por favor, no corras riesgos innecesarios. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Echa un vistazo a nuestros otros productos que se añadirán al mercado en breve.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Algunos usuarios son muy comodidad 2 capaz de mantener sus oficios para las edades, mientras que otros usuarios están felices de obtener el menor y se van :) ¡Si usted no puede esperar en sus operaciones, entonces este experto será el mejor para usted! El experto trata de entrar en los oficios en una alta probabilidad de éxito, y en la mayoría de los casos lo hacen coger la ola derecha. Si no, no se preocupe porque el experto se ocupará de la situación por sí mismo y llevará las operaciones
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Escalping! ¡Qué emoción! Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Drag Race Scalper", usted ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rentable y rápida, ¡y esto es lo que conseguimos! ¡Un scalper de carreras! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) En este scalper usted esperaría pocos puntos
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar en Forex tiene un millón de maneras! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para conseguir nuestro pan y mantequilla de él :) (El comercio es arriesgado, y usted puede perder!) ¡A partir de aquí empezó la idea! Luchar contra el mercado. El Experto utiliza una combinación de : Hedging, Grid y estrategias de tendencia para operar. ¡Esta operativa le permite llegar con seguridad aunque trabaje contra el oleaje! (¡El trading
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Cent Collector es el segundo asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el segundo EA : Cent Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto trabajará en la gestión de sí mismo por el promedio y cobrará tan pronto como pueda. Esta versión
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Yen Collector es el tercer asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller El segundo fue Cent collector: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el tercer EA : Yen Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Asesores Expertos
Muy importante: Por favor, ajuste la "Distancia entre órdenes"... Redúzcalas para obtener buenos resultados. Aumentarlas hará que el EA sea mucho más seguro. ¡El trading en Forex tiene millones de formas! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para obtener nuestro pan y mantequilla de él :) (El trading es riesgoso, ¡y puedes perder!) ¡De aquí nació la idea! Luchar contra el mercado. El Expert Advisor utiliza una combinación de: Cober
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
LevelGuard SmartSMA Domine las operaciones de soporte y resistencia con precisión LevelGuard SmartSMA aprovecha el poder de las medias móviles para ayudarle a operar con confianza en todos los mercados. Diseñado para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia, este EA ofrece entradas y salidas precisas, permitiendo a los operadores capitalizar los movimientos del mercado con facilidad. Cómo funciona Estrategia central: Utiliza una SMA central (por ejemplo, de 50 o 200 periodos) como
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Explore nuestra colección completa de EA Visite nuestro sitio web para acceder a una amplia gama de Asesores Expertos elaborados por expertos y diseñados para capacitar a operadores de todos los niveles. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, nuestras herramientas se adaptan a sus necesidades. Trading asequible para todos Creemos que el trading es accesible para todos. Es por eso que todos nuestros Asesores Expertos tienen un precio de sólo $ 65 cada uno, ayudando a nues
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Lion's Roar - Indicador de fuerza de la tendencia ¿Está preparado para tomar las riendas de su negocio? Lion's Roar - Indicador de Fuerza de Tendencia está aquí para ayudarle a identificar y aprovechar las poderosas tendencias del mercado con precisión y confianza. Diseñada pensando en los operadores, esta avanzada herramienta se basa en una sólida estrategia que combina la dirección de la tendencia con la validación del impulso mediante el Average True Range (ATR). Este indicador no está preop
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para que usted pueda optimizarlo de acuerdo con sus estrategias y preferencias. ¡Sus habilidades, s
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del indicador de giro Falcon Diseñado para su personalización y optimización, este indicador permite a los operadores adaptarlo a sus estrategias únicas. ¿Por qué elegir el indicador Falcon Turn? El indicador Falcon Turn aprovecha la potencia de la estrategia SAR Parabólico para destacar las oportunidades potenciales de compra y venta con precisión y claridad. Es perfecto para los entusiastas del seguimiento de tendencias y para aquellos que valoran la flexibilidad a la hora de aju
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Mountain Guard es una herramienta altamente personalizable diseñada para operadores que desean un control total sobre su optimización. No ha sido pre-optimizado, dándole la libertad de adaptarlo a sus estrategias y preferencias específicas de trading. Características principales: Señales de compra y venta mostradas con flechas de cal (compra) y roja (venta) en el gráfico. Línea SAR representada como una línea punteada Dodger Blue para visualizar el indicador de seguimiento de tende
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario