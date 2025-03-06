- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.





One-Click Trader Utility para MT4

Trading profesional al alcance de su mano

One-Click Trader Utility es una herramienta MT4 premium diseñada para traders activos que necesitan una ejecución rápida y métricas de rendimiento en tiempo real. Por sólo 30 $, transforme su experiencia de trading con tecnología de nivel institucional que antes sólo estaba disponible para traders profesionales.

Características principales

Ejecución ultrarrápida - Abra y cierre posiciones con un solo clic, fundamental para los operadores con scalping y los que operan con noticias

Métricas de mercado en tiempo real - Supervise los diferenciales, el tiempo de respuesta del servidor y la velocidad de ejecución

Seguimiento del rendimiento - Analice los tiempos de ejecución de sus operaciones y optimice su estrategia

Interfaz limpia y profesional - Panel personalizable que no desordena sus gráficos

Operaciones específicas por símbolo - Céntrese en un instrumento a la vez con la función de cierre dedicada.

Por qué importa la velocidad

Esta utilidad se desarrolló tras una amplia investigación con operadores profesionales que identificaron la latencia de ejecución como un factor primordial en la rentabilidad. Al eliminar los diálogos de confirmación innecesarios y agilizar el proceso de órdenes, One-Click Trader puede mejorar los tiempos de ejecución hasta en 300 ms en comparación con las interfaces estándar de MT5, lo que a menudo supone la diferencia entre pérdidas y ganancias en condiciones de mercado volátiles.

Detalles técnicos

Procesamiento de órdenes: Utiliza la ejecución ORDER_FILLING_FOK (Fill or Kill) para garantizar que obtiene exactamente el precio que ve o nada en absoluto

Monitorización del rendimiento: Realiza un seguimiento de los tiempos de respuesta del servidor en milisegundos, ayudándole a identificar las horas óptimas de negociación

Gestión de posiciones: Seguimiento de posiciones por símbolo y funcionalidad de cierre instantáneo

Optimización de memoria: Codificación eficiente para minimizar el uso de recursos incluso durante periodos de alta volatilidad

Opciones de personalización: Ajuste los colores, los tamaños y la posición para adaptarlos a su configuración de negociación.

Ideal para

Scalpers que requieren una ejecución instantánea

News traders que captan los movimientos del mercado

Day traders que optimizan su flujo de trabajo

Cualquiera que se tome en serio la ejecución de operaciones de nivel profesional

Personalización completa

Modifique fácilmente:

Tamaño de los lotes

Dimensiones y posición del panel

Combinación de colores

Tamaño y disposición de los botones

Testimonios de usuarios

"Reduje mi tiempo de ejecución en 200ms de media - transformó completamente la rentabilidad de mi estrategia de scalping." - Trader profesional de Forex

"Las métricas en tiempo real me ayudaron a identificar cuando mi broker se deslizaba durante la alta volatilidad - vale la pena cada centavo." - Trader institucional

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda con la instalación o personalización, póngase en contacto conmigo directamente a través de un mensaje. Normalmente respondo en 24 horas para asegurarme de que aprovecha al máximo su utilidad.

Más herramientas profesionales

Visite mi perfil de mercado para descubrir más utilidades de trading profesionales diseñadas para traders serios.

Eleve su experiencia de negociación hoy con One-Click Trader Utility - donde cada milisegundo cuenta.