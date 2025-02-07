TrueTrendStar TTS25

El Detector Avanzado de Reversión y Continuidad de Tendencias conocido como TrueTrendStar(TTS) es un indicador sensible y Predictivo de Tendencias de Precios para operadores Profesionales.

( ATENCIÓN COMPRADORES:-POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PARA SABER CÓMO UTILIZAR MEJOR EL INDICADOR PARA OBTENER LOS MÁXIMOS BENEFICIOS )

Este indicador detecta señales avanzadas de cambios de altas probabilidades en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He estado trabajando en él desde 2019.

This es posible debido a la naturaleza fractal de divisas y otros mercados financieros,que este indicador captura consistently.This indicador puede generar señales para todos los tipos de mercados viz moneda,crypto,metales,energía,Stock etc.

Se utiliza una precisa no repintado indicador personalizado que escanea los pares de divisas seleccionadas 24 horas en todos los plazos y captura el estado de tendencia del mercado de divisas en un elegante Dashboard.

¿Cómo mostrará el indicador TTS los cambios de tendencia?

TTS mostrará Cuando:

  • Comienza la tendencia alcista
  • La tendencia alcista se debilita
  • Comienza la tendencia bajista
  • La tendencia bajista se debilita.

La señal del indicador es no repintado y de alta probabilidad y puede ser utilizado con eficacia por cualquier comerciante, incluyendo las empresas Propriety.

Una cosa importante que el Trader notará es el movimiento casi inmediato del precio hacia la dirección de la señal TTS debido a su naturaleza de alta probabilidad.

Características importantes del indicador TTS

  • Señales comerciales de alta probabilidad
  • Predice la dirección de la tendencia
  • Indica los puntos de inflexión y los retrocesos de los precios
  • Indica los puntos de continuación de la tendencia de los precios
  • Captura la acción del precio a corto y largo plazo
  • Indica la fuerza y la aceleración de la tendencia
  • Indica la frescura de la señal
  • Crea niveles dinámicos de soporte y resistencia en los puntos de señal.
  • Completa herramienta de análisis de mercado
  • Señales a través de múltiples marcos de tiempo (máximo 6 a la vez)
  • Analiza todos los pares de divisas (10 a la vez)
  • Alerta de todas las señales
¿Por qué el indicador TTS es para usted?

    TTS es un indicador que yo personalmente uso para el comercio manual y semi-automático con resultados buenos y consistentes desde 2021 antes de liberar al público.

      Me gustaría darle la bienvenida a probar la señal de entrada de altas probabilidades de TTS Indicador de alquiler por 1 mes y siguiendo la estrategia probada como se indica a continuación, de forma gratuita, para ayudarle en su comercio. La versión demo está disponible, pero tiene limitaciones inherentes por defecto, sin embargo usted puede familiarizarse con el indicador probando la demo en el probador de estrategia y ver cómo las señales de actualización en varios marcos de tiempo.

      Antes de cargar el indicador Dashboard en un grafico,haga una plantilla en blanco sin ningun indicador aunque no es obligatorio.entonces el indicador TTS se cargara en el grafico sin ningun problema.el color de fondo asi como los colores de las Señales etc son completamente personalizables por el usuario.

      Personalización y configuración

      TTS permite a los operadores ajustar la configuración clave para que coincida con su estilo de negociación:

      • Colores de señal personalizados: Modifique los colores de las señales de Compra 1, Compra 2, Venta 1, Venta 2, Toro 1, Toro 2, Venta 1 y Venta 2 para una mejor visibilidad.
      • Pares de divisas seleccionables: Concéntrese en pares de divisas específicos (máximo 10) que coincidan con su estrategia, por defecto como EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, EURAUD, EURNZD donde cada par de divisas está separado por comas.
      • Selección del marco temporal: Personalice los marcos temporales (máximo 6) que se muestran en el panel de control para facilitar la supervisión, por defecto D1,H4,H1,M30,M15,M5 donde cada encabezado de marco temporal está separado por comas.
      • Sistema de alertas: Configure las notificaciones (Pop Up, Email y Push) cuando aparezcan nuevas señales para evitar perder oportunidades de inversión. El intervalo de tiempo de las alertas también puede ajustarse para mayor comodidad (por defecto, 3 veces por marco temporal).

      ¿Cómo funciona TrueTrendStar Signal?

      TTS evalúa continuamente el comportamiento de los precios y el impulso del mercado para determinar cuando las tendencias se están formando o invirtiendo. Clasifica las señales en ocho tipos clave:

      • Señal de Compra1: La primera señal de una tendencia alcista emergente de altas probabilidades. Aparece cuando las condiciones del mercado indican un cambio hacia un impulso alcista.
      • Señal Buy2: Una señal de tendencia alcista de altas probabilidades después de una Extensión de Acumulación, Corrección Profunda o Primera Corrección después de un Doble Fondo/Techo que refuerza la probabilidad de un aumento continuado del precio. Esta señal tiene una fuerte energía de retroceso.
      • Señal de Venta1: La primera indicación de una tendencia bajista de alta probabilidad, que aparece cuando se desarrollan condiciones bajistas.
      • Señal Sell2: Una señal de tendencia bajista de altas probabilidades después de una Extensión de la Distribución, Corrección Profunda o Primera Corrección después de un Doble Fondo/Techo que refuerza la probabilidad de un descenso continuado del precio. Esta señal tiene una fuerte energía de retroceso.
      • Señal Bull1: Señal de Corrección/Reversión alcista asegurada por confirmaciones. A menudo también señala el inicio de un Doble Techo.
      • Señal Bull2: Señal alcista (cuantas menos barras mejor).
      • Señal Bear1: Señal de corrección/reversión bajista asegurada por confirmaciones. A menudo también señala el inicio de un doble fondo.
      • Señal Bear2: Señal bajista (cuantas menos barras mejor).
      • Buy1, Sell1: Señales normales de compra y venta respectivamente.
      • Buy2, Sell2: Señales de compra y venta algo anormales (especiales) respectivamente.

      • Buy1 generalmente indica inicio de

      Formaciones inversas de cabeza y hombros (Inv H&S) o
      Doble fondo(DB) o
      Alza(US)

      que son todos los patrones de alta probabilidad.

      • Sell1 generalmente indica el inicio de

      Formación de cabeza y hombro (H&S) o
      Doble techo(DT) o
      Oscilación a la baja(DS )

      que son todos los patrones de alta probabilidad.

      • Buy2 generalmente indica el inicio de

      Corrección después de una Extensión de Acumulación Profunda o
      Doble fondo anormal (DB) o
      Oscilación alcista(US) para reincorporarse a la tendencia alcista

      que son todos los patrones de alta probabilidad .

      • Sell2 generalmente indica el inicio de

      Corrección después de una Distribución de Acumulación Profunda o
      Doble techo anormal (DT) o
      Oscilación a la baja (DS) para reincorporarse a la tendencia bajista

      que son todos los patrones de alta probabilidad .

      • Cuando se producen señales contradictorias entre marcos temporales, generalmente prevalece la señal de los marcos temporales superiores.
      • La uniformidad de las señales en marcos de tiempo adyacentes es significativa.

      • Muestra los cambios en el precio es a veces de marco de tiempo bajo a alto marco de tiempo o viceversa

      • La señal del tablero de instrumentos en el par de divisas es significativa para sus pares correlacionados también y puede ser inspeccionado para la concurrencia.

      • La señal del tablero de instrumentos se puede utilizar como señal independiente, sin embargo, puede complementarse con indicadores compatibles como la banda de Bollinger, indicadores de recuento de ondas, indicador de doble fondo o superior, osciladores como RSI y estocástico y media móvil simple de 200 períodos.

      • El indicador TTS puede utilizarse en cualquier intervalo de tiempo del gráfico, desde el minuto (M1) hasta el mes (MN).

      • Siguiendo estas señales hasta su Zona de Fin de Tendencia puede cosechar pips consistentes.

      • Las señales en marcos de tiempo compatibles pueden ser una confirmación más poderosa de las direcciones de la tendencia, sus cambios o continuaciones, por ejemplo M5-M30, M30-H4 son marcos de tiempo compatibles.

      • Al hacer clic en la etiqueta de la señal se abrirá el gráfico del par de divisas del marco de tiempo en particular donde se puede operar la señal de inmediato.

      • Utilizando las señales del indicador TTS Dashboard, se indican puntos de entrada precisos, con una relación riesgo-recompensa media superior a 1:2.

      • La aparición de la señal de cambio de tendencia después de una tendencia suficiente de los precios es lo más probable para obtener los mayores beneficios.

      Las instrucciones paso a paso en vídeo explican cómo trabajar con el indicador mediante ejemplos concretos, incluso si es la primera vez que lo hace.

      Cada una de estas señales se calcula cuidadosamente utilizando algoritmos avanzados que tienen en cuenta la acción del precio, la volatilidad y el impulso.

      Escaneo de Mercado Multi-Time frame

      Una de las características más destacadas de TTS es su capacidad para analizar múltiples marcos temporales simultáneamente. En lugar de centrarse en un único marco temporal, los operadores pueden ver las señales de tendencia en varios horizontes temporales, obteniendo así una perspectiva más amplia de las condiciones del mercado.

      Este enfoque multitemporal permite a los operadores:
      ✅ Identificar la dirección de la tendencia a largo plazo mientras se ejecutan operaciones en plazos más cortos.
      ✅ Evitar señales falsas asegurándose de que las tendencias se alinean en varios marcos temporales.
      ✅ Detectar configuraciones comerciales de alta probabilidad cuando las tendencias a corto y largo plazo coinciden.

      TTS muestra esta información en un panel intuitivo, lo que facilita la comprobación de las señales de tendencia para diferentes marcos temporales de un vistazo.

      Cómo utilizar el TTS eficazmente

      Estrategia de ejecución de operaciones

      • Estrategia deSeñales de Tendencia Compatible (CTST )-Por ejemplo-EURUSD muestra señal de Venta2 en el marco de tiempo H4,Espere por la Venta1 o Venta2 en M30 para abrir una operación de Venta.Cierre la operación cuando la Compra1 o Compra2 aparezca en M30min.La salida temprana puede ser hecha en señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min también.Similarmente para las señales de Compra también.
      • Scalping de Dirección de Tendencia Principal (MTDS) Por ejemplo-GBPUSD muestra señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo H4, espere por Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min para abrir operaciones de Compra, cierre las operaciones cuando Venda1 o Venda2 suceda en el marco de tiempo de 5min.
      • Estrategiade Tendencia Posicional (PT) -Por ejemplo-USDCAD muestra señal de Compra2 en el marco de tiempo H4, entonces inmediatamente entre en la operación de Compra y espere por señales de Venta1 o Venta2 en H4 para cerrar las operaciones.
      • Cambio de mínimo a máximo (LTHS) estrategia-Por ejemplo-USDCHF muestra Buy2 señal en el marco de tiempo H4 y Sell2 señal en el marco de tiempo 5min, a continuación, introduzca de inmediato el comercio de venta y esperar a Sell1 o Sell2 en el marco de tiempo más cercano más alto es decir, 15min marco de tiempo, y si sucedió, no hay seguimiento a través de las operaciones y las operaciones pueden ser más largo como éxito de inversión trades.trades se puede cerrar si Buy1 o Buy2 sucede en 5min marco de tiempo a partir de entonces.
      • Confirmar Tendencia (CT) estrategia-Por ejemplo-EURUSD muestra Bear2 (1) señal en el marco de tiempo H4, a continuación, entrar inmediatamente en el comercio de compra, esperar a que Buy1 o Buy2 señales en el siguiente marco de tiempo inferior es decir, H1 o M30, a continuación, cerrar la operación.
      • Comprar y Mantener (BH) Por ejemplo-USDJPY muestra señal de Compra2 en el marco de tiempo H4, entonces espere por señales de Compra1 o Compra2 en los marcos de tiempo H1/M30/M15 y agregue más posiciones de Compra cuando las señales sucedan en los marcos de tiempo inferiores compatibles.
      • Entrada en señal TTS y salida en otros indicadores (ETEOI) estrategia-Por ejemplo-USDJPY muestra Buy1 en M30 marco de tiempo, a continuación, entrar en el comercio de compra y salida en Rsi o estocástico señal de sobrecompra en el mismo marco de tiempo.

      Sin embargo, las señales TTS también se pueden utilizar junto con indicadores compatibles, como las bandas de Bollinger, el recuento de ondas, el indicador Double Bottom and Top, osciladores como RSI/Stochastic y la media móvil simple de 200 periodos. Sin embargo, como se explicó anteriormente, las señales TTS por sí solas son suficientes para operar en los mercados con altas probabilidades de entradas y salidas.

      Personalización y configuración

      TrueTrendStar permite a los operadores ajustar la configuración clave para que coincida con su estilo de negociación:

      • Colores de señal personalizados: Modifique los colores de las señales de Compra1, Compra2, Venta1 y Venta2 para una mejor visibilidad.
      • Pares de divisas seleccionables: Céntrese en pares de divisas específicos que se ajusten a su estrategia(máx. 10).
      • Selección de marcos temporales: Personalice los marcos de tiempo que se muestran en el panel de control para un seguimiento más sencillo(máx. 6).
      • Sistema de Alertas: Configure notificaciones cuando aparezcan nuevas señales para evitar perder oportunidades comerciales.

      ¿Por qué elegir TrueTrendStar?

      ✅ S eñales No Repintables: Una vez generada una señal, permanece fija, asegurando transparencia y precisión.
      Análisis Multi-Time frame: Vea los cambios de tendencia a través de múltiples marcos temporales para una mejor toma de decisiones.
      Detección Temprana de Tendencias: Adelántese al mercado identificando los cambios de tendencia más probables antes que los indicadores tradicionales.
      Panel de control fácil de usar: Evalúe rápidamente las condiciones del mercado sin necesidad de análisis complejos.
      Aplicación de trading versátil: Adecuado para Scalping, Day trading, Positional trading , Swing trading y Buy & Hold trading.


      ¿Qué significa esto para usted?

      TrueTrendStar es un indicador de Forex potente y fiable diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de tendencia a tiempo y operar con confianza. Su combinación de señales de tendencia sin repintado, análisis multitemporal y un panel de control intuitivo lo convierten en una herramienta imprescindible para que tanto los operadores principiantes como los experimentados operen con divisas de forma profesional y rentable.

      Al integrar el TTS en su estrategia de negociación, podrá mejorar la sincronización con el mercado, minimizar las conjeturas y mejorar su rendimiento general.

      (En caso de cualquier duda sobre el indicador o la estrategia,el comprador puede ponerse en contacto con el autor a través del sistema de mensajería del sitio MQL5.Com).


      ¡ Saludos cordiales para su éxito comercial rentable!

      Nota:: Por diseño, la actualización del indicador TTS después de cada intervalo de tiempo de 10 seg.



