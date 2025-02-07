TrueTrendStar TTS25

¿Cómo funciona TrueTrendStar Signal?

TTS evalúa continuamente el comportamiento de los precios y el impulso del mercado para determinar cuando las tendencias se están formando o invirtiendo. Clasifica las señales en ocho tipos clave:

Señal de Compra1: La primera señal de una tendencia alcista emergente de altas probabilidades. Aparece cuando las condiciones del mercado indican un cambio hacia un impulso alcista.

Señal de Corrección/Reversión alcista asegurada por confirmaciones. A menudo también señala el inicio de un Doble Techo. Señal Bull2: Señal alcista (cuantas menos barras mejor).

Señal bajista (cuantas menos barras mejor). Buy1, Sell1: Señales normales de compra y venta respectivamente.

Señales normales de compra y venta respectivamente. Buy2, Sell2: Señales de compra y venta algo anormales (especiales) respectivamente.

Buy1 generalmente indica inicio de



Formaciones inversas de cabeza y hombros (Inv H&S) o

Doble fondo(DB) o

Alza(US)

que son todos los patrones de alta probabilidad.

Sell1 generalmente indica el inicio de



Formación de cabeza y hombro (H&S) o

Doble techo(DT) o

Oscilación a la baja(DS )

que son todos los patrones de alta probabilidad.

Buy2 generalmente indica el inicio de



Corrección después de una Extensión de Acumulación Profunda o

Doble fondo anormal (DB) o

Oscilación alcista(US) para reincorporarse a la tendencia alcista

que son todos los patrones de alta probabilidad .

Sell2 generalmente indica el inicio de



Corrección después de una Distribución de Acumulación Profunda o

Doble techo anormal (DT) o

Oscilación a la baja (DS) para reincorporarse a la tendencia bajista

que son todos los patrones de alta probabilidad .

Cuando se producen señales contradictorias entre marcos temporales, generalmente prevalece la señal de los marcos temporales superiores .



entre marcos temporales, generalmente . La uniformidad de las señales en marcos de tiempo adyacentes es significativa .

. Muestra los cambios en el precio es a veces de marco de tiempo bajo a alto marco de tiempo o viceversa

La señal del tablero de instrumentos en el par de divisas es significativa para sus pares correlacionados también y puede ser inspeccionado para la concurrencia.



La señal del tablero de instrumentos se puede utilizar como señal independiente , sin embargo, puede complementarse con indicadores compatibles como la banda de Bollinger, indicadores de recuento de ondas, indicador de doble fondo o superior, osciladores como RSI y estocástico y media móvil simple de 200 períodos.

El indicador TTS puede utilizarse en cualquier intervalo de tiempo del gráfico, desde el minuto (M1) hasta el mes (MN).

Siguiendo estas señales hasta su Zona de Fin de Tendencia puede cosechar pips consistentes .

Las señales en marcos de tiempo compatibles pueden ser una confirmación más poderosa de las direcciones de la tendencia, sus cambios o continuaciones, por ejemplo M5-M30, M30-H4 son marcos de tiempo compatibles.



Al hacer clic en la etiqueta de la señal se abrirá el gráfico del par de divisas del marco de tiempo en particular donde se puede operar la señal de inmediato.

Utilizando las señales del indicador TTS Dashboard, se indican puntos de entrada precisos, con una relación riesgo-recompensa media superior a 1:2.

La aparición de la señal de cambio de tendencia después de una tendencia suficiente de los precios es lo más probable para obtener los mayores beneficios.

Las instrucciones paso a paso en vídeo explican cómo trabajar con el indicador mediante ejemplos concretos, incluso si es la primera vez que lo hace.

Escaneo de Mercado Multi-Time frame

Cada una de estas señales se calcula cuidadosamente utilizando algoritmos avanzados que tienen en cuenta la acción del precio, la volatilidad y el impulso.

Una de las características más destacadas de TTS es su capacidad para analizar múltiples marcos temporales simultáneamente. En lugar de centrarse en un único marco temporal, los operadores pueden ver las señales de tendencia en varios horizontes temporales, obteniendo así una perspectiva más amplia de las condiciones del mercado.

Este enfoque multitemporal permite a los operadores:

✅ Identificar la dirección de la tendencia a largo plazo mientras se ejecutan operaciones en plazos más cortos.

✅ Evitar señales falsas asegurándose de que las tendencias se alinean en varios marcos temporales.

✅ Detectar configuraciones comerciales de alta probabilidad cuando las tendencias a corto y largo plazo coinciden.

TTS muestra esta información en un panel intuitivo, lo que facilita la comprobación de las señales de tendencia para diferentes marcos temporales de un vistazo.

Cómo utilizar el TTS eficazmente

Estrategia de ejecución de operaciones



Estrategia de Señales de Tendencia Compatible (CTST )-Por ejemplo-EURUSD muestra señal de Venta2 en el marco de tiempo H4,Espere por la Venta1 o Venta2 en M30 para abrir una operación de Venta.Cierre la operación cuando la Compra1 o Compra2 aparezca en M30min.La salida temprana puede ser hecha en señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min también.Similarmente para las señales de Compra también.

)-Por ejemplo-EURUSD muestra señal de Venta2 en el marco de tiempo H4,Espere por la Venta1 o Venta2 en M30 para abrir una operación de Venta.Cierre la operación cuando la Compra1 o Compra2 aparezca en M30min.La salida temprana puede ser hecha en señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min también.Similarmente para las señales de Compra también. Scalping de Dirección de Tendencia Principal (MTDS) Por ejemplo-GBPUSD muestra señales de Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo H4, espere por Compra1 o Compra2 en el marco de tiempo de 5min para abrir operaciones de Compra, cierre las operaciones cuando Venda1 o Venda2 suceda en el marco de tiempo de 5min.

Estrategia de Tendencia Posicional (PT) -Por ejemplo-USDCAD muestra señal de Compra2 en el marco de tiempo H4, entonces inmediatamente entre en la operación de Compra y espere por señales de Venta1 o Venta2 en H4 para cerrar las operaciones.

Cambio de mínimo a máximo (LTHS) estrategia-Por ejemplo-USDCHF muestra Buy2 señal en el marco de tiempo H4 y Sell2 señal en el marco de tiempo 5min, a continuación, introduzca de inmediato el comercio de venta y esperar a Sell1 o Sell2 en el marco de tiempo más cercano más alto es decir, 15min marco de tiempo, y si sucedió, no hay seguimiento a través de las operaciones y las operaciones pueden ser más largo como éxito de inversión trades.trades se puede cerrar si Buy1 o Buy2 sucede en 5min marco de tiempo a partir de entonces.

Confirmar Tendencia (CT) estrategia-Por ejemplo-EURUSD muestra Bear2 (1) señal en el marco de tiempo H4, a continuación, entrar inmediatamente en el comercio de compra, esperar a que Buy1 o Buy2 señales en el siguiente marco de tiempo inferior es decir, H1 o M30, a continuación, cerrar la operación.

Comprar y Mantener (BH) Por ejemplo-USDJPY muestra señal de Compra2 en el marco de tiempo H4, entonces espere por señales de Compra1 o Compra2 en los marcos de tiempo H1/M30/M15 y agregue más posiciones de Compra cuando las señales sucedan en los marcos de tiempo inferiores compatibles.

Entrada en señal TTS y salida en otros indicadores (ETEOI) estrategia-Por ejemplo-USDJPY muestra Buy1 en M30 marco de tiempo, a continuación, entrar en el comercio de compra y salida en Rsi o estocástico señal de sobrecompra en el mismo marco de tiempo.

Sin embargo, las señales TTS también se pueden utilizar junto con indicadores compatibles, como las bandas de Bollinger, el recuento de ondas, el indicador Double Bottom and Top, osciladores como RSI/Stochastic y la media móvil simple de 200 periodos. Sin embargo, como se explicó anteriormente, las señales TTS por sí solas son suficientes para operar en los mercados con altas probabilidades de entradas y salidas.

Personalización y configuración

TrueTrendStar permite a los operadores ajustar la configuración clave para que coincida con su estilo de negociación:

Colores de señal personalizados: Modifique los colores de las señales de Compra1, Compra2, Venta1 y Venta2 para una mejor visibilidad.

Modifique los colores de las señales de Compra1, Compra2, Venta1 y Venta2 para una mejor visibilidad. Pares de divisas seleccionables: Céntrese en pares de divisas específicos que se ajusten a su estrategia(máx. 10).

Céntrese en pares de divisas específicos que se ajusten a su estrategia(máx. 10). Selección de marcos temporales: Personalice los marcos de tiempo que se muestran en el panel de control para un seguimiento más sencillo(máx. 6).

Personalice los marcos de tiempo que se muestran en el panel de control para un seguimiento más sencillo(máx. 6). Sistema de Alertas: Configure notificaciones cuando aparezcan nuevas señales para evitar perder oportunidades comerciales.

¿Por qué elegir TrueTrendStar?

✅ S eñales No Repintables: Una vez generada una señal, permanece fija, asegurando transparencia y precisión.

✅ Análisis Multi-Time frame: Vea los cambios de tendencia a través de múltiples marcos temporales para una mejor toma de decisiones.

✅ Detección Temprana de Tendencias: Adelántese al mercado identificando los cambios de tendencia más probables antes que los indicadores tradicionales.

✅ Panel de control fácil de usar: Evalúe rápidamente las condiciones del mercado sin necesidad de análisis complejos.

✅ Aplicación de trading versátil: Adecuado para Scalping, Day trading, Positional trading , Swing trading y Buy & Hold trading.







¿Qué significa esto para usted?



TrueTrendStar es un indicador de Forex potente y fiable diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de tendencia a tiempo y operar con confianza. Su combinación de señales de tendencia sin repintado, análisis multitemporal y un panel de control intuitivo lo convierten en una herramienta imprescindible para que tanto los operadores principiantes como los experimentados operen con divisas de forma profesional y rentable.

Al integrar el TTS en su estrategia de negociación, podrá mejorar la sincronización con el mercado, minimizar las conjeturas y mejorar su rendimiento general.

(En caso de cualquier duda sobre el indicador o la estrategia,el comprador puede ponerse en contacto con el autor a través del sistema de mensajería del sitio MQL5.Com).







¡ Saludos cordiales para su éxito comercial rentable!

Nota:: Por diseño, la actualización del indicador TTS después de cada intervalo de tiempo de 10 seg.