Durante años, he visto EAs de Forex tradicionales hacer lo mismo una y otra vez-enormes stop losses, beneficios ínfimos, estrés sin fin. Harto de luchar constantemente contra la equidad negativa, decidí crear algo radicalmente diferente: Trend Guardian EA. Originalmente construido para el comercio de oro (XAUUSD) y ahora cualquier instrumento de divisas (EURUSD, GBPUSD ...) y los índices (S & P, DOW ...) esta EA fundamentalmente transforma la forma en que se gestionan las posiciones-diseñado para pasar la mayor parte de su vida en la equidad positiva mediante la celebración de operaciones ganadoras más tiempo y asegurar más grande, más inteligente ganancias. Si está cansado del estrés del trading y listo para experimentar una forma más inteligente, más tranquila y francamente mejor de participar en los mercados, Trend Guardian es su respuesta.

USDJPY, GBPUSD, EURUSD, XAUUSD, USDCHF, GBPJPY, EURJPY, Petróleo, Acciones e Índices


1. Filosofía de inversión en renta variable positiva

A diferencia de los EAs tradicionales, que suelen utilizar amplios stop-losses y pequeños objetivos de take-profit, Trend Guardian EA invierte ese enfoque. En su lugar, está diseñado para permanecer estratégicamente en las operaciones ganadoras durante más tiempo, capturando los movimientos de precios más grandes y pasando la mayor parte de su vida comercial en la equidad positiva. Este enfoque único reduce significativamente la carga psicológica de los operadores al limitar las posiciones prolongadas de capital negativo, lo que permite una toma de decisiones más clara y tranquilidad.

Este método ofrece ventajas tangibles:

  • Reducción del riesgo de pérdidas grandes y repentinas.
  • Mayor comodidad emocional durante las operaciones.
  • Mayor potencial para captar movimientos significativos del mercado.

2. Precisión técnica a través de múltiples confluencias

El EA Trend Guardian utiliza una sofisticada combinación de indicadores y análisis de plazos superiores, asegurando que las operaciones estén respaldadas por fuertes confluencias de mercado. Integra específicamente:

  • Índice de Fuerza Relativa (RSI): Mide cuidadosamente el impulso e identifica las condiciones de sobrecompra o sobreventa, asegurando que las operaciones se alinean con el sentimiento actual del mercado.
  • Filtros de tendencia semanales y diarios: Trend Guardian hace referencia a la estructura del mercado a largo plazo para validar las entradas, garantizando que las operaciones coincidan con tendencias subyacentes sólidas.

Al combinar los indicadores de impulso a corto plazo, como el RSI, con el análisis de tendencias a largo plazo en los gráficos semanales y diarios, las entradas son técnicamente precisas, lo que reduce significativamente la exposición a las señales falsas, habituales en las estrategias con un marco temporal inferior.

3. Gestión inteligente de beneficios: Toma parcial de beneficios

Uno de los puntos fuertes de Trend Guardian EA es su capacidad incorporada para cerrar incrementalmente estrategias de toma de beneficios parciales. En lugar de cerrar las posiciones por completo, sistemáticamente toma ganancias parciales, bloqueando así las ganancias y permitiendo simultáneamente que las posiciones sigan corriendo. Este enfoque equilibrado:

  • Reduce la exposición a los cambios repentinos del mercado.
  • Aumenta la coherencia general de las operaciones.
  • Maximiza la relación riesgo-recompensa al mantener la exposición a las operaciones ganadoras.
Mi experiencia personal

El uso de Trend Guardian ha transformado mi forma de operar, reduciendo el estrés mediante la gestión proactiva del riesgo y ofreciendo un método sistemático y disciplinado de participar en los mercados. El rigor estratégico y técnico incorporado en este EA no es sólo teoría, es el resultado de la prueba personal, el error y el perfeccionamiento continuo.

Creo profundamente en la transparencia y en las expectativas realistas. Aunque ningún EA puede garantizar la rentabilidad, mi experiencia con Trend Guardian ha validado constantemente su enfoque único y su sólida metodología.

Recomendaciones de uso
  • Aplique inicialmente parámetros de riesgo conservadores.
  • Revise regularmente las condiciones del mercado y la configuración del EA.
  • Priorizar la aplicación consistente y disciplinada de la estrategia de Trend Guardian.
Soporte y Compromiso

Documentación completa, guías detalladas de configuración, y mi apoyo personal a través de mensajería MQL5 aseguran que usted tiene todo lo necesario para utilizar eficazmente Trend Guardian EA.

Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre en una cuenta demo y gestione el riesgo de forma responsable.




György Pálmai
26
György Pálmai 2025.06.15 06:51 
 

I had been backtesting several EAs for weeks before choosing Trend Guardian and contacting the author. We had been forward testing on a demo account that brought very similar results to what he is showing on the backtest graphs.I switched to live 2 days ago and very excited to see the results! Throughout the whole process Jordan has been very responsive, open, helped me with set files suited for my needs and addressed my knowledge deficiencies. I can fully recommend buying his product, thank you here again!

praishyer
503
praishyer 2025.05.21 15:35 
 

Great ea, great after sales support! There are a lot of parameters that can be adjusted with this ea, and there is a lot of freedom. But since I'm a lazy ass, Jordan chose some set files for me and they perform well. He also offered to update the set files for me when the ea was updated. I'm sure he's really trying to improve his ea as well as trying to help his users as much as possible.

Andrew
111
Andrew 2025.04.11 17:25 
 

A++++ I bought this EA and have been testing and all results have shown exactly what is in the backtest. Unlike most EAs here in the marketplace this is one of the few that I would trust my live account without hesitation. There is no grid or martingale strategy and the TP is greater than the SL. Jordan was very responsive and always was prompt in answering any question I had. I bought his other EA Goku which is performing above expectations. Fully recommend this sellers EA's. Thanks Jordan

Respuesta al comentario