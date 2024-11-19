DominuTron MT5

Presentamos DominuTron, el Asesor Experto (EA) de Forex definitivo diseñado para navegar por los dinámicos y siempre cambiantes mercados de divisas con una precisión y adaptabilidad sin precedentes. Con su enfoque innovador, DominuTron combina estrategias de seguimiento de tendencias con técnicas inteligentes de recuperación de cuadrículas para maximizar el potencial de beneficios en cualquier condición de mercado.

Price will go up from $99 up to the final price of $1199.

Set files and backtest results can be downloaded from here. MT4 version is available here.

Cuando opera con la tendencia, DominuTron identifica y capitaliza a la perfección el impulso del mercado, manteniendo las posiciones abiertas durante periodos prolongados para aprovechar al máximo las ondas tendenciales. Utilizando técnicas avanzadas de trailing stop, garantiza la protección y maximización de los beneficios a medida que avanza la tendencia, lo que permite a los operadores obtener ganancias sustanciales con un riesgo mínimo.

En los casos en que el mercado se mueve en contra de la tendencia, DominuTron activa rápidamente su mecanismo de recuperación de la red. Esta sofisticada función permite al EA colocar estratégicamente operaciones adicionales a intervalos predeterminados, creando una cuadrícula que reduce eficazmente el precio medio de entrada y facilita un retorno más rápido a la rentabilidad.

El tamaño dinámico de los lotes es el núcleo de la estrategia de gestión de riesgos de DominuTron, que garantiza que el tamaño de las posiciones se ajuste proporcionalmente al saldo de la cuenta. Este enfoque innovador permite a los operadores escalar sus beneficios a medida que crece su cuenta, maximizando los beneficios y minimizando la exposición.

Además, DominuTron emplea un mecanismo dinámico de toma de beneficios que se ajusta de forma inteligente en función de las condiciones del mercado, lo que le permite exprimir hasta el último gramo de beneficio de las posiciones abiertas. Esta característica adaptativa garantiza que los operadores puedan aprovechar los movimientos favorables del mercado para optimizar sus ganancias.

DominuTron ofrece una amplia gama de opciones de personalización, lo que permite a los operadores adaptar todos los aspectos de la apertura, el seguimiento y el cierre de posiciones a sus preferencias y niveles de tolerancia al riesgo. DominuTron ofrece a los operadores la flexibilidad y el control necesarios para alcanzar sus objetivos de negociación, ya sea estableciendo criterios de entrada específicos, ajustando los parámetros de trailing stop o definiendo niveles de toma de beneficios personalizados.

Con su inigualable combinación de destreza en el seguimiento de tendencias, capacidades de recuperación de cuadrícula, gestión dinámica del riesgo y características personalizables, DominuTron se erige como el EA de Forex definitivo para los operadores que buscan una rentabilidad constante y una adaptabilidad inigualable en los mercados de divisas.

Currency Pair: EURUSD, default settings, no set file required (reduce 'Percentage' under"Money Management" for lower risk.

EURUSD, default settings, no set file required (reduce 'Percentage' under"Money Management" for lower risk. Timeframe: 15m

15m The EA does not trade very often as it waits for the right moment to get in. If you want more trades, you can play with the filters but please run your own backtest and run on a demo account first.

Other currency pairs are being back-tested. Set files will be provided soon.