DominuTron MT5

Presentamos DominuTron, el Asesor Experto (EA) de Forex definitivo diseñado para navegar por los dinámicos y siempre cambiantes mercados de divisas con una precisión y adaptabilidad sin precedentes. Con su enfoque innovador, DominuTron combina estrategias de seguimiento de tendencias con técnicas inteligentes de recuperación de cuadrículas para maximizar el potencial de beneficios en cualquier condición de mercado.

Cuando opera con la tendencia, DominuTron identifica y capitaliza a la perfección el impulso del mercado, manteniendo las posiciones abiertas durante periodos prolongados para aprovechar al máximo las ondas tendenciales. Utilizando técnicas avanzadas de trailing stop, garantiza la protección y maximización de los beneficios a medida que avanza la tendencia, lo que permite a los operadores obtener ganancias sustanciales con un riesgo mínimo.

En los casos en que el mercado se mueve en contra de la tendencia, DominuTron activa rápidamente su mecanismo de recuperación de la red. Esta sofisticada función permite al EA colocar estratégicamente operaciones adicionales a intervalos predeterminados, creando una cuadrícula que reduce eficazmente el precio medio de entrada y facilita un retorno más rápido a la rentabilidad.

El tamaño dinámico de los lotes es el núcleo de la estrategia de gestión de riesgos de DominuTron, que garantiza que el tamaño de las posiciones se ajuste proporcionalmente al saldo de la cuenta. Este enfoque innovador permite a los operadores escalar sus beneficios a medida que crece su cuenta, maximizando los beneficios y minimizando la exposición.

Además, DominuTron emplea un mecanismo dinámico de toma de beneficios que se ajusta de forma inteligente en función de las condiciones del mercado, lo que le permite exprimir hasta el último gramo de beneficio de las posiciones abiertas. Esta característica adaptativa garantiza que los operadores puedan aprovechar los movimientos favorables del mercado para optimizar sus ganancias.

DominuTron ofrece una amplia gama de opciones de personalización, lo que permite a los operadores adaptar todos los aspectos de la apertura, el seguimiento y el cierre de posiciones a sus preferencias y niveles de tolerancia al riesgo. DominuTron ofrece a los operadores la flexibilidad y el control necesarios para alcanzar sus objetivos de negociación, ya sea estableciendo criterios de entrada específicos, ajustando los parámetros de trailing stop o definiendo niveles de toma de beneficios personalizados.

Con su inigualable combinación de destreza en el seguimiento de tendencias, capacidades de recuperación de cuadrícula, gestión dinámica del riesgo y características personalizables, DominuTron se erige como el EA de Forex definitivo para los operadores que buscan una rentabilidad constante y una adaptabilidad inigualable en los mercados de divisas.

  • Sólo vendemos EAs a través del mercado MQL5. Si le ofrecen nuestros productos en otro lugar, es una ESTAFA.
  • Por favor, pruebe primero en una cuenta demo.
  • DominuTron ha sido sometido a pruebas de estrés durante el periodo más largo disponible para EURUSD (desde mayo de 2003), utilizando múltiples feeds de precios de varios brokers, y nada parece capaz de hacerlo fallar.
  • Por favor, vea el Análisis Cuántico adjunto. ¡Esto muestraDominuTron haciendo beneficios cada año desde 2003, con sólo cinco meses de pérdidas en 21 años!
  • DominuTron NO le hará millonario, y ningún otro EA lo hará. Opere responsablemente, obtenga ganancias consistentes, y esto lo mantendrá en el juego.
  • DominuTron NO utiliza IA, ChatGPT, Redes Neuronales, Aprendizaje Automático, Computación Cuántica, etc etc. Utiliza estrategias probadas y backtested para el desarrollo y ejecución en vivo.
  • Saldo mínimo de la cuenta: $1000.
  • DominuTron se puede utilizar con Prop Firms, pero es necesario ajustar el riesgo. También, por favor vea nuestro EA gratuito PropFirm Consistency Analyst.
  • Si le gustan nuestros productos, le agradeceremos mucho un comentario positivo y/o una reseña.
nunovski
283
nunovski 2024.12.24 19:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ashraf Elrefaey
2629
Respuesta del desarrollador Ashraf Elrefaey 2025.01.02 12:51
First, happy new year and massive apologies for the delay.
Second, I really appreciate downloading & testing the EA - thank you. The EA does not trade very often as it waits for the right moment to get in. If you want more trades, you can play with the filters, but please run your own backtest and run on a demo account first.
Ahmed Abd
18
Ahmed Abd 2024.11.29 00:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario