Kino, por favor, danos los registros completos.
Renat:
Kino, por favor proporciona los registros completos.

Gracias por su respuesta. Para obtener información completa, envíe los registros a https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1

Servidor de suscriptores de TradeFort-Real

Cuenta 429026

Invertir zv2788009974

Registros adjuntos.

Mi sistema tiene licencia de Windows XP SP3 con todas las actualizaciones. Terminal MT4 (482)


Archivos adjuntos:
Logs.zip  22 kb
Hay silencio en el servicio de atención al cliente:

#644298 | 2013.01.28 19:17

#666445 | 2013.02.15 13:03

#677524 | 2013.02.23 14:17

#677530 | 2013.02.23 16:19

#681251 | 2013.02.27 07:28

#685594 | 2013.03.04 06:28

 

Hay algo que no funciona en el foro. Muchas imágenes no se cargan. En todos los navegadores.

//---

P.D. Ya está de vuelta.

 

MT4 - la señal no se procesa correctamente.

Cuando una orden se cierra parcialmente, el receptor abre otras órdenes inexistentes.

Compruebe por favor.

 

¿Por qué el MetaEditor tiene la opción de Nueva Ventana? Si se cambia el código en uno, se hacen los mismos cambios en el otro.

 

Hay un error en MT5. Lo he tirado dos veces:

Si hay una orden de compra, por debajo del precio que pusimos bylimit y la arrastramos hacia arriba por encima del precio actual y por encima de la operación abierta, se produce una compra en el lugar donde arrastramos la orden bylimit, aunque el precio ni siquiera estaba mirando allí...

El fallo se produce cuando se arrastran las dos órdenes limitadas, no existe ese fallo en las órdenes stop, suena el error y la orden se mantiene.

No voy a mostrar capturas de pantalla porque es fácil de comprobar.

La última vez que actualicé el programa fue anteayer, pero el fallo se detectó hace unas dos semanas.

 
¿es un error? compró al precio que se le pidió por encima del precio actual.

Si hubiera vendido a un precio superior al actual, entonces sí, es un fallo.

 

Me confunden los nombres cortos de los indicadores.

Intento poner nombres diferentes aunque los parámetros de entrada sean los mismos.

Adjunto un indicador al gráfico y adjunto el segundo, el nombre corto está tomado del primero, pero estoy tratando de asignar un nombre único en el código.

Evidentemente, se establecen diferentes nombres cortos sólo si le pasamos diferentes parámetros de entrada.

¿Qué debo hacer?

#property indicator_separate_window
#property indicator_plots 1
#property indicator_buffers 1
//---
#property indicator_label1  "*"
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  clrChartreuse
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  6
//--- input parameters
input string ShortName="Короткое имя:";
double Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buffer,INDICATOR_DATA);

//Следуя рекомендациям
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatorname
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartwindowfind
//https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartindicatordelete
//явным образом задается короткое имя индикатора,
//даже при одинаковом значении входного параметра ShortName
//имя должно быть уникальным,
//для этого используется текущее время компа с точность в милисекунды

   string shortname=ShortName+TimeToString(TimeLocal(),TIME_SECONDS)+"."+IntegerToString(GetTickCount()%1000,3,'0');
   Print(shortname);

//устанавливаем короткое имя индикатору
   bool setname=IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname);
   if(!setname)
     {
      Print("Имя не установлено");
     }

//Номер подокна в котором работает индикатор
   int subwin=ChartWindowFind();
   Print("Подокно индикатора= ",subwin);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(prev_calculated==0) ArrayInitialize(Buffer,EMPTY_VALUE);
   
   Buffer[rates_total-1]=close[rates_total-1];
   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Pasar diferentes parámetros de entrada. El símbolo, el periodo, los parámetros de entrada son los mismos, el indicador es el mismo. El terminal intenta minimizar el consumo de recursos y en este caso, no se crea una nueva copia del indicador, es decir, en realidad funciona un solo programa mql5.

