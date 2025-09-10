Errores, fallos, preguntas - página 957
Kino, por favor proporciona los registros completos.
Gracias por su respuesta. Para obtener información completa, envíe los registros a https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1
Servidor de suscriptores de TradeFort-Real
Cuenta 429026
Invertir zv2788009974
Registros adjuntos.
Mi sistema tiene licencia de Windows XP SP3 con todas las actualizaciones. Terminal MT4 (482)
Hay silencio en el servicio de atención al cliente:
#644298 | 2013.01.28 19:17
#666445 | 2013.02.15 13:03
#677524 | 2013.02.23 14:17
#677530 | 2013.02.23 16:19
#681251 | 2013.02.27 07:28
#685594 | 2013.03.04 06:28
Hay algo que no funciona en el foro. Muchas imágenes no se cargan. En todos los navegadores.
//---
P.D. Ya está de vuelta.
MT4 - la señal no se procesa correctamente.
Cuando una orden se cierra parcialmente, el receptor abre otras órdenes inexistentes.
Compruebe por favor.
¿Por qué el MetaEditor tiene la opción de Nueva Ventana? Si se cambia el código en uno, se hacen los mismos cambios en el otro.
Hay un error en MT5. Lo he tirado dos veces:
Si hay una orden de compra, por debajo del precio que pusimos bylimit y la arrastramos hacia arriba por encima del precio actual y por encima de la operación abierta, se produce una compra en el lugar donde arrastramos la orden bylimit, aunque el precio ni siquiera estaba mirando allí...
El fallo se produce cuando se arrastran las dos órdenes limitadas, no existe ese fallo en las órdenes stop, suena el error y la orden se mantiene.
No voy a mostrar capturas de pantalla porque es fácil de comprobar.
La última vez que actualicé el programa fue anteayer, pero el fallo se detectó hace unas dos semanas.
¿es un error? compró al precio que se le pidió por encima del precio actual.
Si hubiera vendido a un precio superior al actual, entonces sí, es un fallo.
Me confunden los nombres cortos de los indicadores.
Intento poner nombres diferentes aunque los parámetros de entrada sean los mismos.
Adjunto un indicador al gráfico y adjunto el segundo, el nombre corto está tomado del primero, pero estoy tratando de asignar un nombre único en el código.
Evidentemente, se establecen diferentes nombres cortos sólo si le pasamos diferentes parámetros de entrada.
¿Qué debo hacer?
Pasar diferentes parámetros de entrada. El símbolo, el periodo, los parámetros de entrada son los mismos, el indicador es el mismo. El terminal intenta minimizar el consumo de recursos y en este caso, no se crea una nueva copia del indicador, es decir, en realidad funciona un solo programa mql5.