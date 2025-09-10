Errores, fallos, preguntas - página 960

Buenas tardes.

¿Existe alguna forma en MQL5 de pasar una matriz bidimensional de dimensiones desconocidas a una función? ¿Y cómo puedo buscar en una matriz bidimensional?

Gracias.

¿Qué tal si se declara un array como array global y, al mismo tiempo, se hace una variable int de su dimensión?

La clase CClass2 no tiene un constructor CClass2(int)
 
Rosh:
Aparentemente, las tasas cruzadas disponibles para la terminal para el cálculo del beneficio flotante eran diferentes.

Sin embargo, hay problemas con la visualización de las tarifas. A continuación se muestran capturas de pantalla de diferentes corredores (también fuera):

Como podemos ver, el "Precio" en los colgantes se toma del techo en algún lugar

Perdón por repetir la pregunta.
¿Hay alguna forma de saber el número de recambios por posición?
¿Con qué y cómo?
Gracias.
 
Analice su historial de operaciones y calcule el número de acciones. Tal vez, el artículo con ejemplos en MQL5 se publicará esta semana.
 
Sólo analizando el historial de operaciones en la pestaña"Historial" o utilizando las funcionesHistoryXXXX().
Gracias a todos.
Yo también espero la publicación del artículo.
voix_kas:

Hay silencio en el servicio de atención al cliente:

#644298 | 2013.01.28 19:17

#666445 | 2013.02.15 13:03

#677524 | 2013.02.23 14:17

#677530 | 2013.02.23 16:19

#681251 | 2013.02.27 07:28

#685594 | 2013.03.04 06:28

Toma dos.
 
voix_kas:
Toma dos.
Sí, sigue habiendo silencio en muchas de las solicitudes. Tenga en cuenta que hay al menos cientos de ellos y que algunos problemas importantes pueden tardar bastante tiempo en resolverse.
 
voix_kas:
Toma dos.

#685594 - ya ha sido corregido en la compilación actual (22. MetaTester: Corregida la visualización del gráfico principal cuando se prueban visualmente los EAs multidivisa).

#681251 - se dijo "no". Por qué reabrir la solicitud

#677530 - la aplicación es sobre nada

#677524 - Se le dijo "¿Tal vez hay algunos detalles? Por el momento no es posible reproducir el comportamiento que describes. Hasta ahora está funcionando sin muletas".

#666445 - aplicación para nada.

#644298 - en el MetaEditor 4 el comportamiento descrito siempre estaba ahí. Y ya hemos dicho muchas veces: "Acompaña este comportamiento, no vamos a cambiar nada en este lugar para no golpear ningún órgano vital".

