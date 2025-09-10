Errores, fallos, preguntas - página 960
Buenas tardes.
¿Existe alguna forma en MQL5 de pasar una matriz bidimensional de dimensiones desconocidas a una función? ¿Y cómo puedo buscar en una matriz bidimensional?
Gracias.
¿Qué tal si se declara un array como array global y, al mismo tiempo, se hace una variable int de su dimensión?
Aparentemente, las tasas cruzadas disponibles para la terminal para el cálculo del beneficio flotante eran diferentes.
Sin embargo, hay problemas con la visualización de las tarifas. A continuación se muestran capturas de pantalla de diferentes corredores (también fuera):
Como podemos ver, el "Precio" en los colgantes se toma del techo en algún lugar
Hay silencio en el servicio de atención al cliente:
#644298 | 2013.01.28 19:17
#666445 | 2013.02.15 13:03
#677524 | 2013.02.23 14:17
#677530 | 2013.02.23 16:19
#681251 | 2013.02.27 07:28
#685594 | 2013.03.04 06:28
Toma dos.
#685594 - ya ha sido corregido en la compilación actual (22. MetaTester: Corregida la visualización del gráfico principal cuando se prueban visualmente los EAs multidivisa).
#681251 - se dijo "no". Por qué reabrir la solicitud
#677530 - la aplicación es sobre nada
#677524 - Se le dijo "¿Tal vez hay algunos detalles? Por el momento no es posible reproducir el comportamiento que describes. Hasta ahora está funcionando sin muletas".
#666445 - aplicación para nada.
#644298 - en el MetaEditor 4 el comportamiento descrito siempre estaba ahí. Y ya hemos dicho muchas veces: "Acompaña este comportamiento, no vamos a cambiar nada en este lugar para no golpear ningún órgano vital".