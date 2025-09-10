Errores, fallos, preguntas - página 956

sion:

Ya he escrito.

"One-Click Trading" me gustó mucho, pero ya se le ha dado demasiado peso aquí.

Como has escrito, te falta la ventana de confirmación. Está ahí si se desactiva esta opción. Punto y aparte. O descríbalo como lo necesite con más detalle. Por lo demás, todo lo que has escrito hasta ahora se puede implementar ya con lo que tienes. )))

 
tol64:

Necesita el modo "One-Click Trading", y alguna casilla separada para mover líneas sin confirmaciones. Algo así... Antes de la actualización actual lo era, pero ahora se está forzando, funcionalidad demasiado peligrosa para este modo.
 

Camaradas, ayúdenme.

Problema con las señales. Me inscribí en 2 señales, comprobarlos en modo de demostración, los terminales se ejecutan en VPS todo el tiempo. Pero cuando recibo una señal de cierre del Proveedor, la posición correspondiente también se cierra, pero se abre otra a precio de mercado con el mismo SL y TP. En el registro en estos momentos siempre hay un registro Señal - fallo en la posición de la señal de enlace. Ya he reinstalado los terminales, he probado con demos de otro broker, el mismo lío.

 

Quiero dejar sólo las herramientas de forex en el mercado, el código funciona bien

   for(int i=0;i<=SymbolsTotal(false);i++)
     {
      if(SymbolInfoInteger(SymbolName(i,false),SYMBOL_TRADE_MODE)==SYMBOL_TRADE_MODE_FULL && SymbolInfoInteger(SymbolName(i,false),SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)==SYMBOL_CALC_MODE_FOREX && SymbolInfoDouble(SymbolName(i,false),SYMBOL_ASK)-SymbolInfoDouble(SymbolName(i,false),SYMBOL_BID)<50*SymbolInfoDouble(SymbolName(i,false),SYMBOL_POINT))
        {
         SymbolSelect(SymbolName(i,false),true);
        }
      else SymbolSelect(SymbolName(i,false),false);
     }

Pero en cuanto lo ejecuto en el probador, se carga el historial del siguiente instrumento; no se puede cargar. ¿Cómo puedo desactivarlo para el probador????????

2013.04.04 14:09:21 Núcleo 1 GBOTEURUSD17DEC2012: sincronización del historial iniciada

 
dentraf:

Este es un consejo hasta ahora. En primer lugar, pregunta por el nombre del símbolo. Y si ese nombre de símbolo no le "funciona", no solicite ninguna propiedad para ese símbolo. En caso contrario, la solicitud de una propiedad provocará la sincronización del historial

sion:

Nueva construcción, terminal crits, conectado a roboforex. Voy a la pestaña "Empresa", selecciono "mapa del sitio", voy al foro... .


P.D. ¿Puedo desactivar esta pestaña? El VPS tiene suficientes frenos sin él.

Y simplemente no vas a esta pestaña, y ni siquiera se carga. Sólo se cargará cuando se abra.
 

¿Qué pasó con el trailing stop incorporado?

Lo he intentado varias veces. No quiere trabajar.

stop de arrastre

Hay muchos fallos críticos en el servicio de señales.

1. si el proveedor ya tiene una operación abierta y está en beneficio, entonces lógicamente el suscriptor no debe subirse al tren de salida, sino que la operación se copia del precio actual y por regla general da pérdidas.

2. Un cierre incorrecto. Si se cierra la posición de un proveedor, también se cierra en mí, pero se abre al precio actual y, por supuesto, produce una pérdida.

3. A veces una posición no se cierra del todo, aunque sí se cierra en la del Proveedor.

No hay problemas con Internet ni desconexiones de DC. Terminal MT4 (482)

En la actualidad es imposible obtener ningún beneficio después de la suscripción, a pesar de que el estilo de negociación del proveedor no es scalping o pipsing, ofertas con grandes objetivos. De la misma manera, no tiene sentido convertirse en un vendedor de señales hasta que se solucionen los fallos. No he recibido ninguna respuesta del Servicio de Atención al Cliente(Abierto, iniciado: 2013.04.02 12:35, #706512), cuarto día sin respuesta.

La señal https://www.mql5.com/ru/signals/5299#!tab=history&page=1 Suscrito a TradeFort-Real, pero según los comentarios hay problemas en otras empresas de corretaje también.

 

Después de la actualización, las pestañas de optimización y gráfico de optimización en el probador de estrategias ya no muestran los resultados. En el registro de herramientas dice que no hay suficiente memoria. Sistema Windows 7 home base 32. Actualmente tiene 4mb de RAM. Todo funcionaba bien antes de la actualización.

Observe que los registros están llenos de un error sobre la memoria insuficiente. En este caso, la falta de visualización de los informes es legítima.
