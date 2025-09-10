Errores, fallos, preguntas - página 955

Nueva construcción, terminal crits, conectado a roboforex. Voy a la pestaña "Empresa", selecciono "mapa del sitio", voy al foro... .

Ya se ha estrellado un par de veces. Voy al foro, paso el ratón por el banner superior y el terminal no va a ninguna parte. La primera vez, después de volver a entrar, inmediatamente colgó el terminal.

P.D. ¿Es posible desactivar esta pestaña? En VPS y sin ella frena bastante.

 
sion:
Si sólo hay 2 líneas en el gráfico, por supuesto, pero si hay muchas, es una cruel perversión especial buscar una línea bajo mi brazo cada vez que me muevo.
Tal vez, en estos casos, sería mejor desactivar el modo de arrastrar los niveles de negociación en la configuración del terminal ( pestaña Gráficos)? Con la ayuda de esta opción y de la opción "Trade by one click " (la pestaña "Trade") parece que puede conseguir lo que necesita. ¿No?
 

sion:
... 

Lo he probado con el panel, las líneas se mueven a través de él sin problemas...

Esto se puede desactivar mediante programación: CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, si se van a combinar ambos modos.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Bichos, errores, preguntas

sion, 2013.04.04 23:43

...

El cursor se ha movido fuera del terminal, la línea no vuelve, se queda donde estaba el cursor fuera del gráfico.

Lo intenté, sí. ¿Por qué mover el cursor fuera de la terminal? Y en general, cuando se desactiva la opción de negociación con un solo clic, esto se puede evitar simplemente rechazando.
 

tol64:

parece que es posible conseguir lo que se necesita. ¿No?
Las líneas, por desgracia, también tienen que ser movidas. OK, tal vez la gente va a trabajar y habrá más comentarios sobre esto, uno no es el hombre en el campo).
 
sion:
Las líneas, por desgracia, también tienen que ser movidas. OK, tal vez la gente va a hacer algo de trabajo y habrá más comentarios sobre esto, uno no es el hombre en el campo).
He descubierto que activando/desactivando las opciones anteriores, puedes conseguir lo que quieras. Y si además es un software, las posibilidades no tienen límite. ))
 
tol64:

¿Por qué llevar el cursor fuera de la terminal?

Es como si al pulsar el botón "Ok", si se pulsa el cursor fuera del botón, no se pulsa.
 
tol64:
He comprobado que activando/desactivando las opciones anteriores, puedes conseguir lo que quieras. Y si además se basa en el software, las posibilidades no tienen límite. ))
Era ideal en las versiones anteriores, si accidentalmente golpeabas una línea salía un recuadro que podías cerrar o aceptar. Y deshabilitar por completo la función de arrastrar y soltar, no es muy adecuado, es más fácil renunciar al "One-Click Trading". Bueno, o algunos botones adicionales para poner, para activar y desactivar esta función. Es más fácil desactivarlas, si quiero usar otro terminal para controlar, etc. Mi Asesor Experto en sí se encuentra en el VPS y lo que hace allí se controla en otro terminal con indicadores en ejecución.
 
sion:
En las versiones anteriores era perfecto, si se golpeaba una línea por accidente salía un recuadro que se podía cerrar o aceptar. Y deshabilitar por completo la función de arrastrar y soltar, no es muy adecuado, es más fácil renunciar al "One-Click Trading". Bueno, o algunos botones adicionales para poner, para activar y desactivar esta función. Es más fácil desactivarlas, si quiero usar otro terminal para controlar, etc. Mi Asesor Experto en sí se encuentra en el VPS y lo que hace allí se controla en otro terminal con indicadores en ejecución.

Un momento. Intenta desactivar esta opción ahora mismo:

//---

Y luego poner una orden pendiente y tratar de "acertar" accidentalmente. ¿Qué pasará? .... Esperando....

 
Hasta ahora estoy experimentando..., si un punto de cualquier línea o Fibonacci llega a la línea de orden, inmediatamente se agarra la línea de orden, y en qué punto se suelta es impredecible. Entonces tienes que escarbar en los registros donde tienes esta línea para recuperarla.
 
tol64:

Un momento. Intenta desactivar esta opción ahora mismo:


Ya escribí.

Es más fácil optar por no participar en el comercio de un solo clic.
"Me gustaba mucho el One-Click Trading, pero aquí ya se ha metido demasiada presión.
