Errores, fallos, preguntas - página 955
Nueva construcción, terminal crits, conectado a roboforex. Voy a la pestaña "Empresa", selecciono "mapa del sitio", voy al foro... .
Ya se ha estrellado un par de veces. Voy al foro, paso el ratón por el banner superior y el terminal no va a ninguna parte. La primera vez, después de volver a entrar, inmediatamente colgó el terminal.
P.D. ¿Es posible desactivar esta pestaña? En VPS y sin ella frena bastante.
Si sólo hay 2 líneas en el gráfico, por supuesto, pero si hay muchas, es una cruel perversión especial buscar una línea bajo mi brazo cada vez que me muevo.
sion:Lo he probado con el panel, las líneas se mueven a través de él sin problemas...
Esto se puede desactivar mediante programación: CHART_DRAG_TRADE_LEVELS, si se van a combinar ambos modos.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bichos, errores, preguntas
sion, 2013.04.04 23:43
El cursor se ha movido fuera del terminal, la línea no vuelve, se queda donde estaba el cursor fuera del gráfico.
tol64:parece que es posible conseguir lo que se necesita. ¿No?
Las líneas, por desgracia, también tienen que ser movidas. OK, tal vez la gente va a hacer algo de trabajo y habrá más comentarios sobre esto, uno no es el hombre en el campo).
¿Por qué llevar el cursor fuera de la terminal?
He comprobado que activando/desactivando las opciones anteriores, puedes conseguir lo que quieras. Y si además se basa en el software, las posibilidades no tienen límite. ))
En las versiones anteriores era perfecto, si se golpeaba una línea por accidente salía un recuadro que se podía cerrar o aceptar. Y deshabilitar por completo la función de arrastrar y soltar, no es muy adecuado, es más fácil renunciar al "One-Click Trading". Bueno, o algunos botones adicionales para poner, para activar y desactivar esta función. Es más fácil desactivarlas, si quiero usar otro terminal para controlar, etc. Mi Asesor Experto en sí se encuentra en el VPS y lo que hace allí se controla en otro terminal con indicadores en ejecución.
Un momento. Intenta desactivar esta opción ahora mismo:
Y luego poner una orden pendiente y tratar de "acertar" accidentalmente. ¿Qué pasará? .... Esperando....
Un momento. Intenta desactivar esta opción ahora mismo:
Ya escribí.