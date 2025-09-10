Errores, fallos, preguntas - página 953
En los parámetros de entrada de mi EA hay esta construcción:
Al iniciar el EA en el menú de selección de parámetros, el comentario es visible y queda inmediatamente claro lo que se está seleccionando. Pero luego al escribir la prueba como html en el navegador se ve esto:
¿Puede aconsejar cómo hacer que el informe (1) tenga Parámetro en lugar de nombre de variable TFcode, (2) y Parámetro A en lugar de valor 10? Como "Parámetro=Parámetro A" Aunque no es conveniente, pero en mi código todavía puedo entender qué se refiere a qué, pero si mi programa compilado será utilizado por otra persona, no será agradable.
La misma situación se da en la tabla con los resultados de optimización en el probador.
He recibido la respuesta del Servicio de Atención al Cliente:
He recibido una respuesta del servicio técnico:
Aunque puedo darte un enlace a un tema antiguo sobre 4 - Manejo de los resultados de la optimización en Excel.
Me gustaría aclarar... Por si acaso (escribir en el archivo).
Cuando se cierra el terminal, la función OnDeinit() tiene tiempo de procesarse completamente?
El evento Deinit se genera para los Asesores Expertos e indicadores en los siguientes casos
A veces el terminal se cierra en una fracción de segundo.
No, ese no es el problema. El divisible es un doble.
Lo más probable es que el problema se deba a estas líneas:Pruebe a imprimir el valor "(precio_de_entrada - precio_de_parada)/punto" sin redondear (redondeo).
Gracias por la respuesta (por fin he podido darme de baja). El problema era, efectivamente, una conversión "directa" a int. Conseguí obtener el resultado correcto de dos maneras:
Se espera una solución en la nueva versión:
9. MQL5: Исправлена ошибка работы с альфа-каналом для изображений из ресурсов, приводившая к потере прозрачности.
Hasta que salga la actualización tal pregunta. ¿Tiene algo que ver con que el terminal dé este mensaje?
Solía hacerlo.
Se espera una solución en la nueva versión:
Hasta que salga la actualización tal pregunta. ¿Tiene algo que ver con que el terminal dé este mensaje?
Solía hacerlo.