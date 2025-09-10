Errores, fallos, preguntas - página 958
Transmitir diferentes parámetros de entrada. El símbolo, el período, los parámetros de entrada son los mismos, el indicador es el mismo. El terminal intenta minimizar el consumo de recursos y en este caso no se crea una nueva copia del indicador, es decir, un programa mql5 funciona realmente.
Por favor, aconseja también esta simple pregunta: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , porque nadie lo sabe. )))
Por favor, ayúdenme a corregirlo. En el Probador de Estrategias todo funciona perfectamente, pero en la demo RTS en m1 a veces en vez de una posición de 3 lotes envía 2 órdenes de 3 lotes cada una, y la posición total de 6 lotes.
Esto es lo que la técnica ha llegado a- diferentes beneficios al mismo tiempo en la misma cuenta (era un día de descanso, las cotizaciones, los precios de entrada, los swaps - coinciden, sólo el beneficio no coincide)
La única diferencia es que en la primera imagen el terminal está conectado a través de la contraseña de inversión y la optimización se está ejecutando; la segunda imagen muestra el inicio de sesión a través de la contraseña de comercio. E incluso después de reiniciar y actualizar el terminal todo seguía igual. Cuando llegaron las cotizaciones, todo pareció normalizarse
Al parecer, las tasas cruzadas de que disponía la terminal para calcular los beneficios flotantes eran diferentes.
Cada dos minutos envía este "conjunto" de errores en la Señal de Comercio. ¿Cómo solucionarlo?
