antt:

Transmitir diferentes parámetros de entrada. El símbolo, el período, los parámetros de entrada son los mismos, el indicador es el mismo. El terminal intenta minimizar el consumo de recursos y en este caso no se crea una nueva copia del indicador, es decir, un programa mql5 funciona realmente.

Por favor, aconseja también esta simple pregunta: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page975#comment_469324 , porque nadie lo sabe. )))

 

Por favor, ayúdenme a corregirlo. En el Probador de Estrategias todo funciona perfectamente, pero en la demo RTS en m1 a veces en vez de una posición de 3 lotes envía 2 órdenes de 3 lotes cada una, y la posición total de 6 lotes.

#property copyright "Copyright 2013, DKeN"
#property link      ""
#property version   "1.00"
/*
1 Название: Параболик
2 Терминал: МТ5
3​ Рабочий инструмент: любой инструмент и период
4​ Индикатор: параболик
5​ Правила:
 при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , 
 профит делим на 3 части , при закрытие первого выставляем стоп в ноль или чуть в плюс, 
 если профит не достигнут, а цена ушла в минус переворачиваем позицию при пересечении параболика…
6​ второй вариант: при пересечение входим в направлении пересечения по рынку , профит делим на 2 части , при закрытие первой части вторую оставляем до пересечения параболика
7​ настройки: а) к-во лотов
б) индикатор
в) время работы
8. возможность работы по нескольким инструментам на одном счете

если торгуем на РТС необходимо строго со спецификацией инструмента данные задавать!

*/
input string comment="";
//комментарий к ордеру
input int    slippage=10; 
//проскальзывание
input double lot=3;
//рабочий лот позиции
input int    takeprofit=200;
//тейк профит основной позиции
input int    stoploss=1000;
//стоп лосс основной позиции
input int    mode=1;
/*режим выхода 1 или 2*/
input int    takeprofit1=100;
//точка закрытия первой части профита в пунктах
input double lot1=1;
//объем закрываемой части ордера
input double bu1=10; 
//для режима 1, пренос в безубыток +1
input int    takeprofit2=150;
//точка закрытия второй части профита в пунктах
input double lot2=1;
//объем закрываемой позиции

input ENUM_TIMEFRAMES tf=0; 
//период, 0 - по умолчанию с графика текущий
input double step=0.02;
input double maximum=0.2;
//настрйоки для сар step,maximum
input string times="00:00-24:00";
//поддерживаются интервалы через , например 00:00-12:00, 16:00-20:00 и т.д. поддержка ночного перехода например 22:00-05:00
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int psar=-1;
ulong semafor=0;

int OnInit()
  {
//---
   psar=iSAR(NULL,tf,step,maximum);
   if(psar==INVALID_HANDLE){
       PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iSAR для пары %s/%s, код ошибки %d", _Symbol, EnumToString(_Period),GetLastError());
       return (-1);
   }    
   semafor=0;
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   if(psar!=INVALID_HANDLE) IndicatorRelease(psar);
   Comment("");
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
     
   bool bWork=time_check(times);
   Comment("Торговый интервал времени");
   if(!bWork)Comment("Неторговый интервал времени. Разрешено закрытие по обратному сигналу и частичное закрытие. Открытие новых сделок запрещено.");
   double sar[],dLot,open,stop,take;
   
   ENUM_POSITION_TYPE type;
   ArraySetAsSeries(sar,true);  
   string n=_Symbol;
   
   if(CopyBuffer(psar,0,0,2,sar)>=0){     
      //1 - предыдущее значение
      //0 - текущий бар
      MqlRates rates[];
      MqlTick tick;
      
      ArraySetAsSeries(rates,true);
      int op=0;
      
      if(CopyRates(NULL,tf,0,2,rates)>0){
         
         if(SymbolInfoTick(n,tick)){
            if(tick.bid<sar[1] && sar[1]<rates[0].open) op=-1;
            else if(tick.ask>sar[1] && sar[1]>rates[0].open) op=1;
         }
                 
         //првоерим если позиции в рынке нет, попробуем открыть по сигналу
         if(!PositionSelect(n)) {
            order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
            
            if(op==0) return; //сигнала нет!   
            
            if(bWork){
               if(op==1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
               if(op==-1) order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,lot,0,stoploss,takeprofit,comment);
            }
            
         }else{
            type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
            dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
            
            if(dLot==lot){
                  int orders[];
                  int all=order_OrdersTotal(n,orders);
                  
                  open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_BUY && orders[ORDER_TYPE_SELL_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot1,open+takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL_LIMIT,lot2,open+takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
                  if(type==POSITION_TYPE_SELL && orders[ORDER_TYPE_BUY_LIMIT]==0){
                     if(mode==2 || mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot1,open-takeprofit1*_Point,0,0,"");
                     if(mode==1)order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,lot2,open-takeprofit2*_Point,0,0,"");
                  }
                  
            }else if(dLot<lot && mode==1){
               open=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
               stop=PositionGetDouble(POSITION_SL);
               take=PositionGetDouble(POSITION_TP);
               
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && (stop<open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open+bu1*_Point,take);
               if(type==POSITION_TYPE_SELL && (stop>open || stop==0.0)) order_OrderModify(n,open-bu1*_Point,take);
            }
            
            //Print(GetLastError()," op=",op," type=",type);           
            if(op==0) return;
            //позиция к этому моменту могла быть уже закрыта, перепроверим и проверим ее лот и тип
            if(PositionSelect(n)){
               type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
               dLot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
               //осуществим переворот, да так чтобы закрыть остаток и открыть начальным лотом
               if(type==POSITION_TYPE_BUY && op==-1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_SELL,dLot,0,0,0,comment);
               }else if(type==POSITION_TYPE_SELL && op==1) {
                  order_OrderDeleteAll(n); //удалим отложки
                  order_OrderSend(n,ORDER_TYPE_BUY,dLot,0,0,0,comment);
               }
            }
            
         }
      }
     
   }
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
bool order_OrderModify(string name,double sl,double tp){
/* 
SL & TP Modification
Торговый приказ на модификацию уровней StopLoss и/или TakeProfit. Требуется указание 4 полей:
action 
symbol 
sl 
tp 
*/
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   
   rq.action=TRADE_ACTION_SLTP; 
   rq.symbol=name;
   rq.sl=sl;
   rq.tp=tp;
   
   return (OrderSend(rq,rs)); 
}
bool order_OrderSend(string name,ENUM_ORDER_TYPE type,double dlot,double open,double sl,double tp,string cmt){
   MqlTradeRequest  rq={0};      // структура запроса
   MqlTradeResult   rs={0};    
   MqlTick tick={0};
   MqlTradeCheckResult cr={0};    
   if(PositionSelect(name)) semafor=0;
   
   if(semafor>0) return (false);
   
   if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
      
      
         
      rq.action=TRADE_ACTION_DEAL;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      
      bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      if(open<=0){
         if(type==ORDER_TYPE_BUY) rq.price=tick.ask;
         else if(type==ORDER_TYPE_SELL) rq.price=tick.bid;
      }else{
         rq.price=open; //если цена указана явно, то откроем по цене+проскальзывание
      }
      
      rq.sl=0;
      rq.tp=0;
      //выставим стоп
      if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price-sl*_Point,_Digits);
      else if(sl>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.sl=NormalizeDouble(rq.price+sl*_Point,_Digits);
      //выставим тейк
      if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_BUY) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price+tp*_Point,_Digits);
      else if(tp>0 && type==ORDER_TYPE_SELL) rq.tp=NormalizeDouble(rq.price-tp*_Point,_Digits);
      
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;
   
      rq.comment=cmt;
   }else{
      
      
      rq.action=TRADE_ACTION_PENDING;
      rq.symbol=name;
      rq.volume=NLot(name,dlot);
      rq.type=type;
      rq.deviation=slippage;//допустимое проскальзывание
      rq.type_time=ORDER_TIME_DAY;
//ORDER_TIME_GTC; //ордер будет до снятия его программно или вручную

      //bool ntick=SymbolInfoTick(name,tick);
      
      rq.price=open; 
      
      rq.sl=sl; //должна быть ценой!
      rq.tp=tp;
      rq.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;

      rq.comment=cmt;
   }
   
      
   if(OrderCheck(rq,cr)){
         
            if(OrderSend(rq,rs)){
               if(rs.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE && rs.retcode!=TRADE_RETCODE_PLACED){
                  Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
               }
                  
               semafor=rs.deal;
                   
               if(rs.retcode==TRADE_RETCODE_DONE || rs.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED){
                  
                       
                  if(type==ORDER_TYPE_BUY || type==ORDER_TYPE_SELL){
                     rq.action= TRADE_ACTION_SLTP; 
                     rq.order= rs.order;
           
                     return (OrderSend(rq,rs)); 
                  }
               }
               
               return (true);
            }
            
         
   }else{   
         semafor=0;
         Comment("Debug: order_OrderSend(retcode=",ResultRetcodeDescription(cr.retcode),")");
   }
   
   
   return (false);
   
}
/*удаляет отложки*/
bool order_OrderDeleteAll(string name){
   ulong ticket;
   MqlTradeRequest rq={0};
   MqlTradeResult rs={0};
   
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--){
      
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0){
         ZeroMemory(rq);
         ZeroMemory(rs);
         rq.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
         rq.order=ticket;
         
         OrderSend(rq,rs);
      }
   }
   
   return (false);
}

int order_OrdersTotal(string name,int &orders[]){
   ulong ticket;
   int total=0;
   ArrayResize(orders,10,0);
   ArrayInitialize(orders,0);
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if((ticket=OrderGetTicket(i))>0)
         if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==name){
             orders[(int)OrderGetInteger(ORDER_TYPE)]++;
             total++;
         }    
//---
   return(total);
  }


//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возврат стрингового результата торговой операции по его коду     | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string ResultRetcodeDescription(int retcode) 
  { 
   string str; 
//---- 
   switch(retcode) 
     { 
      case TRADE_RETCODE_REQUOTE: str="Реквота"; break; 
      case TRADE_RETCODE_REJECT: str="Запрос отвергнут"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CANCEL: str="Запрос отменен трейдером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PLACED: str="Ордер размещен"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE: str="Заявка выполнена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL: str="Заявка выполнена частично"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ERROR: str="Ошибка обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TIMEOUT: str="Запрос отменен по истечению времени";break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID: str="Неправильный запрос"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME: str="Неправильный объем в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE: str="Неправильная цена в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS: str="Неправильные стопы в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED: str="Торговля запрещена"; break; 
      case TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED: str="Рынок закрыт"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_MONEY: str="Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED: str="Цены изменились"; break; 
      case TRADE_RETCODE_PRICE_OFF: str="Отсутствуют котировки для обработки запроса"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION: str="Неверная дата истечения ордера в запросе"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED: str="Состояние ордера изменилось"; break; 
      case TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS: str="Слишком частые запросы"; break; 
      case TRADE_RETCODE_NO_CHANGES: str="В запросе нет изменений"; break; 
      case TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT: str="Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LOCKED: str="Запрос заблокирован для обработки"; break; 
      case TRADE_RETCODE_FROZEN: str="Ордер или позиция заморожены"; break; 
      case TRADE_RETCODE_INVALID_FILL: str="Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку "; break; 
      case TRADE_RETCODE_CONNECTION: str="Нет соединения с торговым сервером"; break; 
      case TRADE_RETCODE_ONLY_REAL: str="Операция разрешена только для реальных счетов"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS: str="Достигнут лимит на количество отложенных ордеров"; break; 
      case TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME: str="Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа"; break; 
      default: str="Неизвестный результат"; 
     } 
//---- 
   return(str); 
  } 
  
  double NLot(string name,double dlot){
      double stepLot=SymbolInfoDouble(name,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      
      return (MathFloor(dlot/stepLot)*stepLot);
  }
  
  bool time_check(string timeList){
      //разделим строку на подстроки (разделитель , )
      ushort usep1=StringGetCharacter(",",0);
      ushort usep2=StringGetCharacter("-",0);
      ushort usep3=StringGetCharacter(":",0);
      string param[],param2[],param3[],param4[];
      long start_hour=0,start_minute=0,start_seconds=0;
      long end_hour=0,end_minute=0,end_seconds=0;
      datetime start_tm=0,end_tm=0,tm[];
      ArrayInitialize(tm,0);
      ArraySetAsSeries(tm,true);
      CopyTime(_Symbol,PERIOD_D1,0,2,tm);
      MqlDateTime dt={0};
      TimeToStruct(TimeCurrent(),dt);
      
      int c=StringSplit(timeList,usep1,param);
      if(c<0) return (true);//диапозон не задан, можно торговать весь день
      for(int i=0;i<c;i++){
         StringTrimRight(param[i]);
         StringTrimLeft(param[i]);
         
         if(StringSplit(param[i],usep2,param2)==2){
            StringTrimRight(param2[0]);
            StringTrimLeft(param2[0]);
            StringTrimRight(param2[1]);
            StringTrimLeft(param2[1]);
            //удалили возможные лишние пробелы, теперь у нас есть время начала и окончания
            //разделим на чч.мм.сс
            if(StringSplit(param2[0],usep3,param3)>=1){
            //время начала
               start_hour=StringToInteger(param3[0]);
               if(ArraySize(param3)>=2) start_minute=StringToInteger(param3[1]);
               if(ArraySize(param3)==3) start_seconds=StringToInteger(param3[2]);
            }
            if(StringSplit(param2[1],usep3,param4)>=1){
            //время окончания
               end_hour=StringToInteger(param4[0]);
               if(ArraySize(param4)>=2) end_minute=StringToInteger(param4[1]);
               if(ArraySize(param4)==3) end_seconds=StringToInteger(param4[2]);
            }
            
            if(start_hour<=end_hour){
               start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
               end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
            }else{
               if(dt.hour>=0 && dt.hour<start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[1]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
               if(dt.hour>0 && dt.hour>=start_hour){
                  start_tm=(datetime)(tm[0]+start_hour*3600+start_minute*60+start_seconds);
                  end_tm=(datetime)(tm[0]+24*3600+end_hour*3600+end_minute*60+end_seconds);
               }
            }
            
            if(TimeCurrent()>=start_tm && TimeCurrent()<=end_tm)  return (true);
              
         }
         
      }
      
      return (false);    
  }
  
  void OnTrade(){
      
      if(semafor>0){
          PrintFormat("Открыт ордер %d",semafor);
          semafor=0; //сбросим семафор, операция с ордером завершаена, можно открывать следующий ордер
      }    
  }
 
Tal vez esto es un error) Al iniciar MT5, a diferencia de MT4, cuando se inicia sin conectarse a un servidor, la última autorización (login/contraseña) no se carga por alguna razón y necesita ser autorizada de nuevo, la contraseña y el login no se guardan en este caso. ¿Cuál puede ser el problema?
 

Esto es lo que la técnica ha llegado a- diferentes beneficios al mismo tiempo en la misma cuenta (era un día de descanso, las cotizaciones, los precios de entrada, los swaps - coinciden, sólo el beneficio no coincide)

La única diferencia es que en la primera imagen el terminal está conectado a través de la contraseña de inversión y la optimización se está ejecutando; la segunda imagen muestra el inicio de sesión a través de la contraseña de comercio. E incluso después de reiniciar y actualizar el terminal todo seguía igual. Cuando llegaron las cotizaciones, todo pareció normalizarse

 
notused:

A esto ha llegado la técnica - diferentes beneficios a la vez en la misma cuenta (era un día de descanso, las cotizaciones, los precios de entrada, los swaps - coinciden, sólo que el beneficio no coincide)

La única diferencia es que en la primera imagen el terminal está conectado a través de la contraseña de inversión y la optimización se está ejecutando; la segunda imagen muestra el inicio de sesión a través de la contraseña de comercio. E incluso después de reiniciar y actualizar el terminal todo seguía igual. Cuando llegaron las cotizaciones, todo pareció normalizarse

Al parecer, las tasas cruzadas disponibles para la terminal para el cálculo del beneficio flotante eran diferentes.
 
Rosh:
Al parecer, las tasas cruzadas de que disponía la terminal para calcular los beneficios flotantes eran diferentes.
Me pasó una vez y puede que no vuelva a pasar. Es decir, no es crítico en absoluto. Por eso no he escrito a Service Desk. Sólo quiero que sepas que el procedimiento de cálculo de beneficios/pérdidas no es perfecto (¿por qué las tasas cruzadas son diferentes, por ejemplo?).
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderCalcProfit
Cada dos minutos envía este "conjunto" de errores en la Señal de Comercio. ¿Cómo solucionarlo?

 
¿O dónde puedo ir para los errores de señales de comercio?
 
kharti: ¿O dónde puedo contactar sobre los errores de las señales de comercio?
ServiceDesk (en su perfil).
 
antt:

Transmitir diferentes parámetros de entrada. Símbolo, período, los parámetros de entrada son los mismos, el indicador es el mismo. El terminal intenta minimizar el consumo de recursos y en este caso no se crea una nueva copia del indicador, es decir, un programa mql5 funciona realmente.

Entiendo y recuerdo lo de la optimización del consumo de recursos, pero tal vez junto al símbolo, el periodo, los parámetros de entrada deberíamos comprobar también el nombre corto del indicador? Si el programador establece claramente un nombre corto único, entiende lo que está haciendo, y necesita una copia separada, incluso si este indicador ya existe en el gráfico. Por ejemplo, el indicador no tiene ningún dato de entrada, calcula todos los datos iniciales automáticamente en la fase inicial, pero tenemos que obligar al usuario a introducir un parámetro falso y recordarlo para no introducirlo en otro.
