Errores, fallos, preguntas - página 954
Se espera una solución en la nueva versión:
Hasta que salga la actualización tal pregunta. Esto tiene que ver con que el terminal dé este mensaje:
Solía hacerlo.
Lo más probable es que se muestre OpenCL 1.0 (primera versión).
Desgraciadamente, hemos tenido que abandonar por completo el soporte de los dispositivos OpenCL inferiores a la versión 1.1, ya que se bloquean con bastante frecuencia y no permiten trabajar con números dobles.
Agente de bolsa:Forex4you
El servidor del corredor es incorrecto
Cierto, por lo que tengo entendido - sólo hacen demos para MT5. Pero me registré de forma sencilla y rápida, y busqué el nombre del servidor (del que informé :) ).
Anuncio de la actualización de MetaTrader 5: Pila de escaladores y nuevas herramientas para operar rápidamente
La cotización irreal se ha comido más que el propio depósito
¿Qué hacer en estos casos?
1) si se trata de una demostración, olvídalo;
2) si es real, entonces trata con el corredor
En este caso, el diálogo de negociación puede activarse haciendo doble clic en el nivel. Y en cuanto al miedo a cambiar de nivel accidentalmente, es bastante difícil (lo he probado). No sólo hay que hacer clic, sino que también hay que moverlo con el botón del ratón pulsado. Pruébalo tú mismo, la actualización ya está disponible.
Si sólo hay 2 líneas en el gráfico, por supuesto, pero si hay muchas, es una perversión especialmente cruel buscar una línea bajo el brazo cada vez que se mueve. Lo he probado con un panel, las líneas se mueven bien a través de él...
He probado el panel y se mueve perfectamente por él. Si muevo el cursor fuera del terminal, la línea no vuelve, se queda donde el cursor se movió fuera del gráfico.