sergeev
O no me entiendes, o no quieres hacerlo. Estoy centrando su atención en dos factores: el tiempo de respuesta del SR y la redacción de la respuesta del SR. Independientemente de la redacción/importancia/urgencia del fallo/sugerencia en el SR.
1. Si la petición es "nada", ¿por qué no cerrarla inmediatamente (en un plazo razonable) con un comentario adecuado?
2. ¿Le parece aceptable la formulación "nada" en relación con un usuario que ha dedicado tiempo y esfuerzo para un posible beneficio global?
una respuesta con esa redacción es incorrecta si la pregunta era correcta.
Pero digo que no hemos visto la pregunta, así que no podemos decir que la respuesta no era la correcta. perdón por el juego de palabras.
1. Si la solicitud no es "nada", ¿por qué no cerrarla inmediatamente (en un plazo razonable) con un comentario adecuado?
porque es el mc. tienen 3.000 solicitudes pendientes. no pueden responder y cerrar todas en el plazo "aceptable" que esperas.
Un ejemplo del diseño de una aplicación "sin nada":
La solicitud se cerró tras una respuesta irrespetuosa de MQ.
Un error que se planteó en el foro, su ocurrencia fue confirmada por los participantes del foro.
Por desgracia, el personal de asistencia técnica no está cualificado para ello: 1) copiar el texto, 2) meterlo en cualquier EA estándar, 3) buscar en los registros.
sergeev
Después de esto, ¿sigue pensando que las respuestas del camarada Stringo son adecuadas? Con sus palabras, simplemente me desmotivó (aunque sea el usuario de MT5 más insignificante e irresponsable del mundo) para dar cualquier sugerencia/comentario sobre el producto.
voix_kas, lo siento.
Se le ha dicho que no ha podido reproducir el problema que ha mencionado. Es decir, el diálogo sobre la solicitud #677524 ocurrió realmente. Ofreciste un código como respuesta y sugeriste copiarlo en algún lugar y ver el resultado. Entonces, ¿por qué no nos dio un ejemplo ya hecho? Para que podamos ejecutar ese ejemplo con sus condiciones establecidas. (Ya después de su queja pública en el foro, escribió que el Asesor Experto debe ejecutarse en el probador).
¿Qué debe figurar en la documentación? ¿"Una referencia explícita a la necesidad de comprobar el valor de retorno de un número positivo"? ¿Por qué?
Las funciones HistoryOrderGetTicket e HistoryDealGetTicket devuelven un valor de tipo ulong, que es no negativo
voix_kas
La solicitud #685594 acaba de pasar a la página 10. Era trivial que se perdiera. Hubo varias solicitudes similares, incluso preguntas en el foro.
Nos excusa el hecho de haber encontrado y solucionado este problema, las correcciones se incluyeron en la compilación anterior. ¿Ejecutaste la visualización después de la compilación? Si es así, podrás comprobar por ti mismo que el problema ha desaparecido. Si no lo hiciste, no lo necesitabas...
voix_kas
En la solicitud #666445 ni siquiera te has molestado en dialogar, me has mandado a leer el foro "donde se describe este problema".
Pues bien, pedimos: "Por favor, un paso a la vez. Danos un experto, danos una descripción completa de las condiciones, con todo lujo de detalles" para que podamos reproducirlo de inmediato, sin necesidad de mirar nuestro Service Desk.
Y al fin y al cabo, en el Service Desk tenemos discusiones que pueden durar hasta 10 páginas (teniendo en cuenta nuestras conversaciones internas entre desarrolladores). Eso es porque algunas personas no son perezosas y describen todo con el mayor detalle posible.
voix_kas
En la solicitud #681251 se dijo que el visualizador de pruebas es una aplicación de un solo documento. Seguramente has decidido seguir charlando, ¿no?
Se ha discutido muchas veces en el foro