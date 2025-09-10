Errores, fallos, preguntas - página 963
Se le ha dicho que no ha podido reproducir el problema que ha mencionado. Es decir, el diálogo sobre la solicitud #677524 ocurrió realmente. Usted respondió sugiriendo un código, sugiriendo copiarlo en algún lugar y ver el resultado. Entonces, ¿por qué no nosdio un ejemplo ya hecho? Para que podamos ejecutar ese ejemplo con sus condicionesestablecidas. (Fue después de su queja pública en el foro que escribió que el Asesor Experto debe ser probado).
Aquí está diciendo ahora que no hace pruebas en trozos separados. Bien, no hay problema, aquí está el Asesor Experto ExpertMACD, incluido en MT5. Tiene 14 líneas añadidas (copiadas) al final. Lo cual señalé en mi conversación con el equipo de soporte.
Cuando se ejecuta en el probador de estrategias, vemos el error 4755 después de cada operación en el registro.
¿Qué debe figurar en la documentación? ¿"Una referencia explícita a la necesidad de comprobar el valor de retorno de un número positivo"? ¿Por qué?
Las funciones HistoryOrderGetTicket e HistoryDealGetTicket devuelven el valor de tipo ulong, que es no negativo
Mire el ejemplo que tiene en su documentación, bajo la descripción de la función HistoryOrderGetTicket:
Usted mismo, en su propia documentación, puso una comprobación de un número no negativo en el código. ¿Por qué? Sólo puedo suponer que si se devuelve el valor "0", el resultado de la función no es válido.
Entonces, ¿por qué no se especifica el posible fallo en la parte textual de la descripción de esta función? Por ejemplo, por analogía con ArrayResize. También se especifica que la salida es de tipo int. Pero hay un añadido para "-1".
Sólo quiero que la documentación sea completa y que el programador no tenga que adivinar: ¿por qué este ejemplo contiene una comprobación de que el número devuelto es no negativo? ¿La numeración de los tratos no empieza por 0? Y si devuelve 0, ¿qué significa?
voix_kas
La solicitud #685594 acaba de pasar a la página 10. Era trivial que se perdiera. Hubo varias solicitudes similares, incluso preguntas en el foro.
Nos excusa el hecho de haber encontrado y solucionado el problema, las correcciones se incluyeron en la compilación anterior. ¿Has ejecutado la visualización después de la construcción? Si es así, podrás comprobar por ti mismo que el problema ha desaparecido. Si no lo hiciste, no lo necesitabas...
Si lo hiciste, bien hecho. Sólo te estoy agradecido. Es que desde que encontré este error, han pasado varias versiones de mi Asesor Experto, la necesidad de seguir los indicadores en diferentes marcos temporales ha desaparecido temporalmente.
Estoy seguro de que usted sabe mejor que yo cómo hacer el seguimiento de los errores. Simplemente sería más conveniente para usted si, por ejemplo, cada tarea se pasa al programador con un identificador único, que a su vez se remite a las aplicaciones apropiadas desde el EA. El programador completó la tarea, informó y se cerraron todas las solicitudes de la AC que hacían referencia a este problema (no fue necesario buscar en toda la lista).
voix_kas:
En su propia documentación, pone una comprobación de un número no negativo en su código. ¿Por qué?
voix_kas
En la solicitud #681251 se dijo que el visualizador de pruebas es una aplicación de un solo documento. Seguramente has decidido seguir charlando, ¿no?
Se ha discutido muchas veces en el foro
¿Dónde he preguntado si tienes un visualizador de un solo documento? Eso es comprensible. Se trata de la sugerencia de hacerlo multidocumento, para que la gente pueda ejecutar cómodamente las estrategias,
- Tengo una sugerencia, pero su opinión como desarrollador no me interesa. quiero que sea como he dicho.
porque el 0 es un número no negativo. no existe tal billete.
Ya estoy sonriendo. :)
De la documentación:
Valor de retorno.
Valor de tipoulong.
ulong
El tipo entero ulong también ocupa 8 bytes y puede almacenar valores de 0 a 18.446.744.073.709.551.615.
¿Puede indicar en qué parte de la documentación se dice que el valor de un ticket de transacción no puede ser igual a cero?
Por favor, señale en qué parte de la documentación se indica que el valor del ticket de la transacción no puede ser igual a cero.
contacto erróneo de servicedesk
- Tengo una sugerencia, pero su opinión como desarrollador no me interesa. quiero que sea como he dicho.
¿trolling?