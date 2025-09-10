Errores, fallos, preguntas - página 915
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tras la autoinstalación de la compilación 742, al intentar ejecutar la optimización con un gran número de parámetros de entrada, el terminal se cierra. No se registra ningún mensaje del sistema. Si reducimos el número de parámetros de entrada, la optimización se lanza sin problemas, pero es inútil de forma tan reducida para un Asesor Experto.
En la versión anterior del terminal, la optimización se iniciaba normalmente con el mismo número de parámetros de entrada, es decir, con los mismos ajustes de optimización que se almacenan en los archivos.
Sistema operativo Windows XP SP3.
Este error ya ha sido corregido. Intente descargar manualmente la versión corregida del terminal 742 desde nuestro sitio web
¿Puedes decirme cómo obtener el nombre de una instancia de una clase?En resumen: necesito crear un objeto con un nombre de instancia de clase, sin especificar explícitamente el nombre. ¿Es posible hacerlo?
¿Pueden decirme cómo obtener el nombre de una instancia de una clase?En resumen: necesito crear un objeto con un nombre de instancia de clase, sin especificar explícitamente el nombre. ¿Es posible hacerlo?
En MQL5 no existe esta función.
¿Hay alguna forma de eliminar esta inscripción?
Esto sólo elimina el nombre, pero los datos permanecen.
Tengo un cartel en esta esquina, y está encima del cartel.
¿Es posible averiguar o influir en este parámetro de forma programada?
Me gustaría establecer una propiedad para los objetos gráficos para que se construyan de acuerdo con la línea de tiempo exacta independientemente de esta casilla.
Por supuesto, siento mucho la repetición y la impaciencia.
La pregunta sigue sin respuesta. La sugerencia en el Service Desk tampoco dice nada.
Tengo entendido que no es posible (aún) desde mql, pero es muy necesario, porque realmente afecta a la visualización.
Estoy atascado en el lugar por eso.
Gracias.
Ahora es posible determinar visualmente cuándo se cerró la operación: ¿al principio de la barra o al cierre?
Las flechas de cierre no están en la parrilla.
¿Pueden decirme si es posible obtener estos colores mediante programación desde el indicador?
¿Pueden decirme si es posible obtener estos colores mediante programación desde el indicador?