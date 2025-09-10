Errores, fallos, preguntas - página 911

paladin800:

Es un problema. Estoy usando Windows XP polaco y he instalado el idioma de la terminal en inglés en MT5. Estoy haciendo capturas de pantalla de los parámetros de entrada del indicador (estoy preparando capturas de pantalla para mis productos para el mercado) y en lugar del inglés "Cancel" aparece en la ventana el correspondiente análogo polaco "Anuluj" (ver fig.). ¿Me puede decir qué hacer para tener "Cancelar".

Es un diálogo estándar de Windows. Cambiar el idioma del enrollador.
 
Haciendo mi décimo intento de descargar MT5 desde el servidor 78.140.156.137 , a 4480kb la descarga se congela?
 
ovkaz:
¿Descargar el propio terminal?

Así que el archivo de instalación en sí no pesa casi nada, descarga las distribuciones necesarias durante la instalación.

 
ovkaz:
Intente descargar la distribución de nuevo.

Si la instalación vuelve a fallar, intente ejecutar el instalador con el comando /clean(mt5setup.exe /clean).

También sospecho de un antivirus que puede estar bloqueando los archivos descargados por la red.

 

La búsqueda no vuelve a funcionar.

Se ha producido un error. Por favor, inténtelo más tarde.

 
Zeleniy:

Inténtalo de nuevo, a mí me funciona.
 

Probando el Asesor Experto. En el gráfico se pueden ver dos puntos con un saldo de más de 20.000, y en la lista de "resultados de optimización" ¡¡¡sólo hay una línea de este tipo!!! Las fotos de abajo.

¿Significa que es posible que haya más pérdidas en la tabla?

Horario

Cuadro

 
Renat:
Inténtalo de nuevo, a mí me funciona.
Funciona, pero ocurre muy a menudo. No sé si es culpa mía o tuya. Hoy he reinstalado el SO y sigue igual, no creo que sea el problema. Tal vez hay un montón de solicitudes....
 
Zeleniy:
Funciona, pero ocurre muy a menudo.

Yo tengo lo mismo.

¿Tal vez sea yo personalmente por la lentitud de la conexión inalámbrica a Internet?

 
avoitenko:

Yo tengo lo mismo.

¿Quizás sea yo personalmente por la lentitud del wifi?

También ocurre.
