Errores, fallos, preguntas - página 911
Es un problema. Estoy usando Windows XP polaco y he instalado el idioma de la terminal en inglés en MT5. Estoy haciendo capturas de pantalla de los parámetros de entrada del indicador (estoy preparando capturas de pantalla para mis productos para el mercado) y en lugar del inglés "Cancel" aparece en la ventana el correspondiente análogo polaco "Anuluj" (ver fig.). ¿Me puede decir qué hacer para tener "Cancelar".
Mi décimo intento de descargar MT5 desde el servidor 78.140.156.137, a los 4480kb la descarga se detiene?
¿Descargar el propio terminal?
Así que el archivo de instalación en sí no pesa casi nada, descarga las distribuciones necesarias durante la instalación.
Mi décimo intento de cargar MT5 desde el servidor 78.140.156.137, a 4480kb de descarga se congela?
Intente descargar la distribución de nuevo.
Si la instalación vuelve a fallar, intente ejecutar el instalador con el comando /clean(mt5setup.exe /clean).
También sospecho de un antivirus que puede estar bloqueando los archivos descargados por la red.
La búsqueda no vuelve a funcionar.
La búsqueda no vuelve a funcionar.
Probando el Asesor Experto. En el gráfico se pueden ver dos puntos con un saldo de más de 20.000, y en la lista de "resultados de optimización" ¡¡¡sólo hay una línea de este tipo!!! Las fotos de abajo.
¿Significa que es posible que haya más pérdidas en la tabla?
Inténtalo de nuevo, a mí me funciona.
Funciona, pero ocurre muy a menudo.
Yo tengo lo mismo.
¿Tal vez sea yo personalmente por la lentitud de la conexión inalámbrica a Internet?
Yo tengo lo mismo.
¿Quizás sea yo personalmente por la lentitud del wifi?