lazarev-d-m:

Por favor, explique por qué el segundo búfer (label2) es cero

1) Por alguna razón, la función OnCalculate no tiene problemas con los búferes múltiples, donde hay cierre, apertura, etc. por separado.

2) Me encantaría usarlo, pero falla el algoritmo de cálculo de medias móviles que se describe en el código anterior

ExtLineBuffer2[i] trató de asignar diferentes valores incluyendo constantes - siempre cero

Me parece entender - el problema es queOnCalculate con precios no soporta múltiples buffers, pero con mis conocimientos no puedo cortar el código de cálculo de MA y pegarlo en otro onCalculate, por favor ayuda, o déjame un enlace a un ejemplo de CodeBase
 
MoneyJinn:
¿Cuándo se aplicará la opción #recurso a los archivos de los indicadores? ¿Alguien lo sabe? Realmente quiero fusionar todo el proyecto en un archivo .ex5.

Esta opción está disponible desde la versión 730

Los gráficos de las señales se han duplicado y triplicado en la escala de tiempo en el servicio de señales durante más de 12 horas.

Mi saldo se ha duplicado o triplicado en valoración, haz algo, los suscriptores de pago se suscriben a imágenes irreales

Solicitud de servicio #631352

¡Funciona!
 
lazarev-d-m: No puedo con mis conocimientos cortar el código de cálculo de MA y pegarlo en otro onCalculate

¿Por qué cortar partes del código de otra persona? Escriba su propia versión para OpCalculate() extendida - será más útil. Toda la lógica está contenida en el código existente, sólo tienes que entenderlo, cortar lo que no necesitas y reproducirlo. El conocimiento debería ser suficiente.

Si esto no es interesante, entonces intente simplemente eliminar la variable begin del código existente, especifique la matriz requerida en lugar de la matriz price[] (por ejemplo tick_volume[]) y transfiera el resultado a OpCalculate() extendido.

 
//--- main loop
   for(i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
{
   ExtLineBuffer[i]=ExtLineBuffer[i-1]+(price[i]-price[i-InpMAPeriod])/InpMAPeriod;
   ExtLineBuffer2[i]=ExtLineBuffer[i];
}
Utilice siempre paréntesis, incluso cuando el código contenga una sola línea, ya que reducirá el número de errores tontos.
 

instalación

Problemas con la instalación de mt5. No se puede instalar, la descarga de archivos sólo dura hasta 4480Kb y deja de descargarse más. Lo he intentado muchas veces.

Lo he intentado muchas veces. ¿Por qué? ¿No sé qué hacer?

 
Stasikusssss:

Problemas con la instalación de mt5. No se puede instalar, la descarga de archivos sólo dura hasta 4480Kb y deja de descargarse más. Lo he intentado muchas veces.

Lo he intentado muchas veces. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudar?

¿Acaba de descargar el distribuidor o está utilizando un instalador antiguo descargado previamente?
 
Renat:
¿Acaba de descargar la distribución o está utilizando un instalador antiguo descargado previamente?
justo ahora (ayer)
 
Stasikusssss:
justo ahora (ayer)
Intente ejecutar con /clean , por favor
