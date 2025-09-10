Errores, fallos, preguntas - página 918
Por favor, explique por qué el segundo búfer (label2) es cero
1) Por alguna razón, la función OnCalculate no tiene problemas con los búferes múltiples, donde hay cierre, apertura, etc. por separado.
2) Me encantaría usarlo, pero falla el algoritmo de cálculo de medias móviles que se describe en el código anterior
ExtLineBuffer2[i] trató de asignar diferentes valores incluyendo constantes - siempre cero
¿Cuándo se aplicará la opción #recurso a los archivos de los indicadores? ¿Alguien lo sabe? Realmente quiero fusionar todo el proyecto en un archivo .ex5.
Esta opción está disponible desde la versión 730
Los gráficos de las señales se han duplicado y triplicado en la escala de tiempo en el servicio de señales durante más de 12 horas.
Mi saldo se ha duplicado o triplicado en valoración, haz algo, los suscriptores de pago se suscriben a imágenes irreales
Solicitud de servicio #631352
¿Por qué cortar partes del código de otra persona? Escriba su propia versión para OpCalculate() extendida - será más útil. Toda la lógica está contenida en el código existente, sólo tienes que entenderlo, cortar lo que no necesitas y reproducirlo. El conocimiento debería ser suficiente.
Si esto no es interesante, entonces intente simplemente eliminar la variable begin del código existente, especifique la matriz requerida en lugar de la matriz price[] (por ejemplo tick_volume[]) y transfiera el resultado a OpCalculate() extendido.
Problemas con la instalación de mt5. No se puede instalar, la descarga de archivos sólo dura hasta 4480Kb y deja de descargarse más. Lo he intentado muchas veces.
Lo he intentado muchas veces. ¿Por qué? ¿No sé qué hacer?
¿Acaba de descargar la distribución o está utilizando un instalador antiguo descargado previamente?
justo ahora (ayer)