Errores, fallos, preguntas - página 912
Yo tengo lo mismo.
¿Tal vez sea yo personalmente por la lentitud de la conexión inalámbrica a Internet?
Probando el Asesor Experto. En el gráfico se pueden ver dos puntos con un saldo de más de 20.000, y en la lista de "resultados de optimización" ¡¡¡sólo hay una línea de este tipo!!! Las fotos de abajo.
¿Significa que es posible que haya más pérdidas en la tabla?
El segundo resultado es muy probable que se tome de la caché de variantes ya calculadas. La optimización genética supone que las variantes de cruce resultantes pueden dar el mismo conjunto de parámetros. En este caso no hay que volver a calcular, ya que una vez que se ha calculado ese conjunto de parámetros. El resultado aparece en el gráfico, pero no aparece en la tabla.
P. Mi solicitud para ser vendedor fue aprobada hace 3 horas. Llegué a la sección "2.1 Información general" en mi artículo Cómo publicar su producto en el Mercado, y me quedé atascado, porque no puedo encontrar el botón "Crear nuevo producto" en mi perfil de vendedor. ¿Puede decirme dónde está?
Vaya a la sección de Mercado y habrá un enlace para Añadir Producto.
tol64, gracias por el consejo.
Al moderador/administrador. Creo que sería bueno añadir en el artículo 2.1 mencionado por mí antes, que hay que hacer clic en "Mercado". Así: "Después de ir a la sección "Mercado", haga clic en "Crear nuevo producto" y en el borrador..." etc.
No entiendo por qué la función ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) devuelve cero al probar el indicador, mientras que las barras visibles son al menos 30
(verificado por ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
En los gráficos normales - todo está bien, uno difiere del otro en 1, pero cuando se hace la prueba, hay esta tontería...
¿Cómo puedo deshacerme de él?
ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) devuelve 30 y ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) devuelve cero.
Prueba en modo visual.
Pregunta a los desarrolladores: ¿por qué era necesario crear una ventana separada para las pruebas visuales? En MT4 era más sencillo y mejor. El problema es que he añadido ObjectCreate a mi EA para marcar las barras clave. Pero estos objetos se dibujan sólo en la ventana de prueba visual. Lamentablemente, es imposible saltar a cualquier acuerdo de la tabla de acuerdos en esa ventana. Esto sólo puede hacerse en la ventana "principal" de MT5. Sin embargo, los objetos no se dibujan en esta ventana. El gráfico de pruebas visuales tampoco tiene las mismas herramientas gráficas que el gráfico principal en MT5 (posibilidad de cambiar el cursor en la retícula, posibilidad de dibujar líneas, etc.) ¿Por qué era necesario duplicar el gráfico de pruebas visuales y crear dos gráficos desactivados en ventanas diferentes?
En concreto, necesito acceder al buffer de la MA en el indicador de Desviación Estándar