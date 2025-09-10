Errores, fallos, preguntas - página 920
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cuál es el plazo de caducidad?
He probado todas las variantes deBuyStop.
En el ejemplo por defecto:ORDER_TIME_GTC - El pedido estará en la cola hasta que sea retirado
Sesuponía que debía poner una fecha 17/12/2012 23:50 (o 18/12/2012 23:50) paraORDER_TIME_SPECIFIED - pero no pasó (datos del 17/12/2012) .
P1: ¿Tienen la posibilidad de probar esta función en RTS-3.13?
P2: ¿Qué broker trabaja con MT5 en futuros que no sea Otkritie DB?
Hay una razón para creer que el corredor tiene un "fallo". Pero nadie lo admite :)
Gracias.
Cabe destacar que la variable DateExpiration no se utiliza en ningún caso como parámetro del método BuyStop en esta variante del código.
¡Tienes toda la razón! :) Es que esta línea
que haquedado de la variante (que también tiene un error).
Ibaa borrar esa línea del post ... Lo olvidé :)
¡Lo siento!
¡Tienes toda la razón! :) Es que esta línea
que haquedado de la variante (que también tiene un error).
Ibaa borrar esa línea del post ... Lo olvidé :)
¡Lo siento!
Parece que tienes la cabeza hecha un lío.
Tome simples promedios móviles sin ningún truco OOP y simplemente abra una orden con OrderSend estándar
Parece que estás confundido al máximo.
Tome una media móvil normal sin ningún truco OOP y simplemente abra una orden con el OrderSend estándar
parece que estás muy confundido.
Puede utilizar una media móvil normal sin ningún tipo de OOP y simplemente abrir una orden con el OrderSend
¡Querido Alexey!
He seguido tu consejo y he hecho un ejemplo sin OOP. Es decir, no he utilizado la clase CTrade.
Para mi EA utilicé el script de la documentación de Automated Trading Language.
El código del Asesor Experto está en el archivo adjunto. Si tienes algo de tiempo, por favor, míralo.
Tengo el mismo error 10022, todo tipo de órdenes pendientes:
Lo he comprobado conORDER_TIME_SPECIFIED yORDER_TIME_GTC.
También he hecho un video corto (47 segundos HD 720) como he probado en el Probador de Estrategias
El corredor promete abrir cuentas reales a partir del 4/02/13 y luego ... "no la manga de un abrigo de piel". :)
- ¿Admite el corredor establecer una orden con la hora?
Para ello, pulse F9 y compruebe si se puede ajustar la hora.
Algún tipo de fallo con el símbolo/precio
Algún tipo de fallo con el símbolo/precio
Se necesitan detalles.
¿Qué corredor, qué construcción, cuáles fueron las acciones?