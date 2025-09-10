Errores, fallos, preguntas - página 920

sergeev:
¿Cuál es el plazo de caducidad?

He probado todas las variantes deBuyStop.

bool  BuyStop(
   double                volume,                       // объем позиции
   double                price,                        // цена исполнения
   const string          symbol=NULL,                  // символ
   double                sl=0.0,                       // цена Stop Loss
   double                tp=0.0,                       // цена Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // тип истечения
   datetime              expiration=0,                 // время истечения
   const string          comment=""                    // комментарий
   )

ENUM_ORDER_TYPE_TIME : ORDER_TIME_GTC, ORDER_TIME_DAY, ORDER_TIME_SPECIFIED, ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

En el ejemplo por defecto:ORDER_TIME_GTC - El pedido estará en la cola hasta que sea retirado
 Sesuponía que debía poner una fecha 17/12/2012 23:50 (o 18/12/2012 23:50) paraORDER_TIME_SPECIFIED - pero no pasó (datos del 17/12/2012) .

P1: ¿Tienen la posibilidad de probar esta función en RTS-3.13?

P2: ¿Qué broker trabaja con MT5 en futuros que no sea Otkritie DB?

Hay una razón para creer que el corredor tiene un "fallo". Pero nadie lo admite :)

Nikos52:
datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59'; // 
...
if(!m_Trade..(1, price, Ticket)
Cabe destacar que en esta versión del código, la variable DateExpiration no se utiliza de ninguna manera como parámetro del método BuyStop.
 
Yedelkin:
Cabe destacar que la variable DateExpiration no se utiliza en ningún caso como parámetro del método BuyStop en esta variante del código.

¡Tienes toda la razón! :) Es que esta línea 

datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59';

que haquedado de la variante (que también tiene un error).

if (!m_Trade.BuyStop(1, Price, Ticket, StopLoss, TakeProfit, ORDER_TIME_SPECIFIED, DateExpiration))
       Print("Ошибка BuyStop");

Ibaa borrar esa línea del post ... Lo olvidé :)
Nikos52:

¡Tienes toda la razón! :) Es que esta línea

que haquedado de la variante (que también tiene un error).

Ibaa borrar esa línea del post ... Lo olvidé :)
Parece que tienes la cabeza hecha un lío.

Tome simples promedios móviles sin ningún truco OOP y simplemente abra una orden con OrderSend estándar

 
Hola, tengo esta pregunta - Compré un EA instalado en mi ordenador, luego pedí un servidor VPS e instalé el mismo EA. Al final he rechazado el servidor alquilado porque el broker tiene un servicio gratuito, pero no puedo instalar el Expert Advisor por tercera vez (en tres hardware). ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo dejar un servidor por otro? ¿Dónde ir? Gracias.
sergeev:

Parece que estás confundido al máximo.

Tome una media móvil normal sin ningún truco OOP y simplemente abra una orden con el OrderSend estándar

Bien. Voy a poner un ejemplo.
 
sergeev:

parece que estás muy confundido.

Puede utilizar una media móvil normal sin ningún tipo de OOP y simplemente abrir una orden con el OrderSend

¡Querido Alexey!

He seguido tu consejo y he hecho un ejemplo sin OOP. Es decir, no he utilizado la clase CTrade.
Para mi EA utilicé el script de la documentación de Automated Trading Language.
El código del Asesor Experto está en el archivo adjunto. Si tienes algo de tiempo, por favor, míralo.
Tengo el mismo error 10022, todo tipo de órdenes pendientes:

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
ORDER_TYPE_BUY_STOP
ORDER_TYPE_SELL_STOP

Lo he comprobado conORDER_TIME_SPECIFIED yORDER_TIME_GTC.

También he hecho un video corto (47 segundos HD 720) como he probado en el Probador de Estrategias

El corredor promete abrir cuentas reales a partir del 4/02/13 y luego ... "no la manga de un abrigo de piel". :)

Archivos adjuntos:
Example_OrderSend_from_help.mq5  7 kb
- ¿Admite el corredor establecer una orden con la hora?

Algún tipo de fallo con el símbolo/precio

 
olyakish:


Algún tipo de fallo con el símbolo/precio

Se necesitan detalles.

¿Qué corredor, qué construcción, cuáles fueron las acciones?

