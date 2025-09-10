Errores, fallos, preguntas - página 913
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por favor, dígame cómo implementar el acceso a un buffer de un indicador que se ejecuta en el drafik de otro indicador
Específicamente, debe tener acceso al buffer de MA en el indicador de desviación estándar
En el indicador StdDev, el buffer con índice 1 contiene datos de MA.
Todo lo que tienes que hacer es crear un manejador de indicador y copiar los datos de este búfer.
En el indicador StdDev, el buffer con índice 1 contiene datos de MA.
Todo lo que tienes que hacer es crear un manejador de indicador y copiar los datos de este búfer.
¿Es posible?
En el indicador StdDev, el buffer con índice 1 contiene datos de MA.
Todo lo que tienes que hacer es crear un mango de indicador y copiar los datos de este búfer.
No es exactamente eso, necesito la media StdDev, no la media del precio actual
eso es lo que quiero decir, no puedo acceder a este MA, o más bien no entiendo cómo
No es exactamente eso, quiero promedios StdDev, no promedios de precios actuales
Pregunta sobre la función Sleep() en EA. Hay un evento OnTick, en este evento se llama a la función Sleep(). Pregunta: ¿Interrumpe Sleep() el código contenido en el evento OnTick cuando llega un nuevo tick?
Pregunta a los desarrolladores: ¿por qué era necesario crear una ventana separada para las pruebas visuales? En MT4 era más sencillo y mejor. El problema es que he añadido ObjectCreate a mi EA para marcar las barras clave. Pero estos objetos se dibujan sólo en la ventana de prueba visual. Lamentablemente, es imposible saltar a cualquier acuerdo de la tabla de acuerdos en esa ventana. Esto sólo puede hacerse en la ventana "principal" de MT5. Sin embargo, los objetos no se dibujan en esta ventana. El gráfico de pruebas visuales tampoco tiene las mismas herramientas gráficas que el gráfico principal en MT5 (posibilidad de cambiar el cursor en la retícula, posibilidad de dibujar líneas, etc.) ¿Por qué era necesario duplicar el gráfico de pruebas visuales y crear dos gráficos desactivados en ventanas diferentes?
Si no me equivoco, entonces sí, el EA no reacciona a nada hasta que el período de sueño ha terminado, esto es una especie de onTimer
No exactamente.
No interrumpe, sino que retrasa el trabajo de la EA.
En este caso, el EA reacciona a la orden de descarga - el EA puede ser descargado del gráfico mientras espera que termine la suspensión.
No se puede activar por sí mismo.
Es necesario cambiar el archivo de configuración o habilitarlo manualmente desde el menú contextual.
Otro artículo en el que se han borrado algunas de las imágenes.
Creo que los tienes en tu servidor, ¿por qué y es posible restaurarlos?