Errores, fallos, preguntas
PlotIndexGetInteger ?
¿Puedes decirme si algo está roto en las últimas construcciones y esta función no funciona o estoy haciendo algo mal?
Devuelve true, pero no se ve ningún cambio.
Primero hay que arreglar la balanza:
//---
Hay un identificadorCHART_SCALEFIX para esto.
Gracias. No lo he encontrado en la documentación.
ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) fija la escala de precios de la ventana principal o de la subventana especificada.
Si se especifica el parámetro de la subventana (ventana principal o subventana indicadora), se modifica la escala de la ventana principal.
Si desea establecer/modificar el máximo/máximo de una subventana del indicador, existen las propiedades INDICATOR_MINIMUM eINDICATOR_MAXIMUM.
Propiedades de los indicadores personalizados
Enumeración incompleta de los objetos a los que pertenece la propiedad:
Referencia MQL5 -> Constantes, enumeraciones y estructuras estándar -> Constantes de objeto -> Propiedades de objeto
OBJPROP_XSIZE - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int
OBJPROP_YSIZE - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int
Además del objeto "Gráfico", una etiqueta rectangular (OBJ_RECTANGLE_LABEL) tiene obviamente las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE, por lo que debe añadirse al gráfico.