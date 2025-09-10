Errores, fallos, preguntas - página 916

sergeev:
PlotIndexGetInteger ?
Justo lo que necesito, muchas gracias.
 
No se puede subir un vídeo*.FLV al servidor, dice que hay un error de transferencia de datos al servidor.
  
void OnInit()
{
   ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,50);
   ...
}

¿Puedes decirme si algo está roto en las últimas construcciones y esta función no funciona o estoy haciendo algo mal?

Devuelve true, pero no se ve ningún cambio.

 
fyords:

¿Puedes decirme si algo está roto en las últimas construcciones y esta función no funciona o estoy haciendo algo mal?

Devuelve true, pero no se ve ningún cambio.

Primero hay que arreglar la balanza:

//---

Hay un identificadorCHART_SCALEFIX para esto.

 
tol64:

Primero hay que arreglar la balanza:

//---

Hay un identificadorCHART_SCALEFIX para esto.

Gracias. No lo he encontrado en la documentación.

swnd=ChartWindowFind();

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,swnd,true);
ChartSetDouble(0,CHART_FIXED_MAX,50);

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) fija la escala de precios de la ventana principal o de la subventana especificada.

Si se especifica el parámetro de la subventana (ventana principal o subventana indicadora), se modifica la escala de la ventana principal.


 
fyords:

Gracias. No he encontrado esto en la documentación.

ChartSetInteger(0,CHART_SCALEFIX,... ) fija la escala de precios de la ventana principal o de una subventana especificada.

Si especifica el parámetro de la subventana (principal o subventana indicadora), la escala de la ventana principal cambiará.

Si desea establecer/modificar el máximo/máximo de una subventana del indicador, existen las propiedades INDICATOR_MINIMUM eINDICATOR_MAXIMUM.

Propiedades de los indicadores personalizados

 
tol64:

Si desea establecer/modificar el máximo/máximo de una subventana del indicador, las propiedades INDICATOR_MINIMUM eINDICATOR_MAXIMUM están ahí.

Propiedades de los indicadores personalizados

Sí. Gracias.
 

Enumeración incompleta de los objetos a los que pertenece la propiedad:

Referencia MQL5 -> Constantes, enumeraciones y estructuras estándar -> Constantes de objeto -> Propiedades de objeto

OBJPROP_XSIZE  - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int

OBJPROP_YSIZE  - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int 

Además del objeto "Gráfico", una etiqueta rectangular (OBJ_RECTANGLE_LABEL) tiene obviamente las propiedades OBJPROP_XSIZE y OBJPROP_YSIZE, por lo que debe añadirse al gráfico.

¿Cómo puedo hacer que las notificaciones por correo electrónico se envíen a mi bandeja de entrada?
 
Al guardar un archivo csv, los datos no se dividen en columnas. Incluso el script del ejemplo estándar muestra todos los datos en una columna.
