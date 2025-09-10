Errores, fallos, preguntas - página 908

Nuevo comentario
 
tol64:
Es una pregunta natural. ¿Por qué? ))
Digamos que para dar señales, por ejemplo yo me avergonzaría de este perfil =) Aunque si empiezo con ese perfil, todo el mundo sabrá quién es por el nick =))
 
Zeleniy:

Digamos que da señales, por ejemplo yo me avergonzaría de este perfil =) Aunque si empiezo con ese perfil, todo el mundo sabrá quién es por el nick =))
Muestra un resultado decente y la vergüenza desaparecerá. Habrá orgullo. ))
 
¿Cómo puedo predeterminar los gráficos a gif o jpg en lugar de png?
  
#include <Controls\Label.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
   CLabel Label1, Label2;

   Label1.Create(0,"Label1",0,10,10,0,0);
   Label1.Text("Text");
   
   Label2.Create(0,"Label2",0,10,30,0,0);
   Label2.Color(clrBlack);
   Label2.Text("Label1.Width()="+IntegerToString(Label1.Width()));
   
   Sleep(100000);
}
//+------------------------------------------------------------------+

El objeto en sí tiene un ancho (27px), pero programáticamente hay un valor diferente (-10px). Puedo adivinar de dónde viene el valor de -10px, ya que la segunda coordenada X no está establecida, pero ¿cómo puede ser negativa la anchura?

¿Es un error o una característica?


 

Qué puede causar un mensaje en el probador

Paso 1 en EURUSD probado con error "error crítico de ejecución en la función de inicialización global (error 520, módulo 0, archivo 65535, línea 3, col 0)" (1233 ms)

¿Cuál es el mensaje de error que devuelven algunos agentes?

tester build 743 (no declarado)

 
dimonsky:

No entiendo por qué la función ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) devuelve cero al probar el indicador, mientras que las barras visibles son al menos 30

(verificado por ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)

En los gráficos normales - todo está bien, uno difiere del otro en 1, pero cuando se hace la prueba, hay esta tontería...

¿Cómo puedo deshacerme de él?

Hola a todos. ¿Alguna opción?
 
Ashes:

Qué puede causar un mensaje en el probador

Paso 1 en EURUSD probado con error "error crítico de ejecución en la función de inicialización global (error 520, módulo 0, archivo 65535, línea 3, col 0)" (1233 ms)

¿Cuál es el mensaje de error que devuelven algunos agentes?

tester build 743 (no declarado)

El archivo ex5 no se ha cargado correctamente.

Nos ocuparemos de estos agentes más adelante, una vez recogidas las estadísticas

 
dimonsky:
Hola a todos. ¿Alguna opción?

¿Probando en modo visual? ¿Algún ejemplo de código?

 
¿Habrá una decisión sobre mi pregunta?
 
fyords:
¿Habrá una solución a mi problema?
¿Has escrito a servicedesk? Puede perderse aquí entre las muchas páginas de discusión
1...901902903904905906907908909910911912913914915...3188
Nuevo comentario