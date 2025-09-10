Errores, fallos, preguntas - página 908
Es una pregunta natural. ¿Por qué? ))
Digamos que da señales, por ejemplo yo me avergonzaría de este perfil =) Aunque si empiezo con ese perfil, todo el mundo sabrá quién es por el nick =))
El objeto en sí tiene un ancho (27px), pero programáticamente hay un valor diferente (-10px). Puedo adivinar de dónde viene el valor de -10px, ya que la segunda coordenada X no está establecida, pero ¿cómo puede ser negativa la anchura?
¿Es un error o una característica?
Qué puede causar un mensaje en el probador
Paso 1 en EURUSD probado con error "error crítico de ejecución en la función de inicialización global (error 520, módulo 0, archivo 65535, línea 3, col 0)" (1233 ms)
¿Cuál es el mensaje de error que devuelven algunos agentes?
tester build 743 (no declarado)
No entiendo por qué la función ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0) devuelve cero al probar el indicador, mientras que las barras visibles son al menos 30
(verificado por ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)
En los gráficos normales - todo está bien, uno difiere del otro en 1, pero cuando se hace la prueba, hay esta tontería...
¿Cómo puedo deshacerme de él?
El archivo ex5 no se ha cargado correctamente.
Nos ocuparemos de estos agentes más adelante, una vez recogidas las estadísticas
Hola a todos. ¿Alguna opción?
¿Probando en modo visual? ¿Algún ejemplo de código?
¿Habrá una solución a mi problema?