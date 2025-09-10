Errores, fallos, preguntas - página 910

lordlev:
Solicité un proveedor el 29 de diciembre. ¿Cuándo empezarán a trabajar los moderadores que comprueban las solicitudes? También ha habido silencio en "Discusión" desde el día 29.
¿Será posible publicar vídeos y capturas de pantalla en este recurso? Por ejemplo, al publicar un producto en el mercado, la descripción podría incluir un enlace a un vídeo que no esté en youtube, sino en este recurso.
 
Hoy, la optimización en la nube se ha encendido sola. Nunca lo había utilizado. Gracias por la rápida optimización, por supuesto, pero no necesito esta función (activada involuntariamente). )))
 
No se enciende por sí mismo.

Tienes que cambiar el archivo de configuración o encenderlo manualmente desde el menú contextual.
 
Es mejor utilizar el vídeo de YouTube. La función de CDN geográfica es importante para el vídeo, y la de Google funciona muy bien.
 
Renat:
No puede activarse por sí mismo.

Tienes que cambiar el archivo de configuración o activarlo manualmente desde el menú contextual.
Bueno, yo también estaba seguro de eso, ya que no puedo golpear por accidente. No es importante, en general. Es posible no considerar un caso aislado. ))
 
¿Es posible hacer un buscador como el de este foro en https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help?
 
paladin800:
¿Es posible hacer un buscador en https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help como en este foro?

Todo el sitio metatrader5.com se puede buscar automáticamente en la búsqueda regular de mql5.com:


 
Por favor, díganme cómo implementar el acceso al buffer de un indicador, que se ejecuta en el drafimétrico de otro indicador
En concreto, necesito acceder al buffer de la MA en el indicador de Desviación Estándar
 

Es un problema. Estoy usando Windows XP polaco y he instalado el idioma de la terminal en inglés en MT5. Estoy haciendo capturas de pantalla de los parámetros de entrada del indicador (estoy preparando capturas de pantalla para mis productos para el mercado) y en lugar del inglés "Cancel" aparece en la ventana el correspondiente análogo polaco "Anuluj" (ver fig.). ¿Me puede decir qué hacer para tener "Cancelar".


