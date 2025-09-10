Errores, fallos, preguntas - página 910
Solicité un proveedor el 29 de diciembre. ¿Cuándo empezarán a trabajar los moderadores que comprueban las solicitudes? También ha habido silencio en "Discusión" desde el día 29.
Tienes que cambiar el archivo de configuración o encenderlo manualmente desde el menú contextual.

No puede activarse por sí mismo.
No puede activarse por sí mismo.
Tienes que cambiar el archivo de configuración o activarlo manualmente desde el menú contextual.
¿Es posible hacer un buscador en https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help como en este foro?
Todo el sitio metatrader5.com se puede buscar automáticamente en la búsqueda regular de mql5.com:
En concreto, necesito acceder al buffer de la MA en el indicador de Desviación Estándar
Es un problema. Estoy usando Windows XP polaco y he instalado el idioma de la terminal en inglés en MT5. Estoy haciendo capturas de pantalla de los parámetros de entrada del indicador (estoy preparando capturas de pantalla para mis productos para el mercado) y en lugar del inglés "Cancel" aparece en la ventana el correspondiente análogo polaco "Anuluj" (ver fig.). ¿Me puede decir qué hacer para tener "Cancelar".