stringo:
¿Has escrito a servicedesk? Podría perderse en las muchas páginas de discusión aquí

Lo tengo, publicado #619056.

Gracias.

 
Buenos días, queridos desarrolladores.
El nombre del indicador añadido al gráfico mediante ChartIndicatorAdd() no está en la lista de indicadores.

¿Se supone que debe ser así?

Estimados administradores, aquí hay una pregunta. Estoy tratando de cambiar de MT4 a MT5. Pero mi indicador en MT4 dibuja una curva y pone números encima. La sangría desde los bordes de la ventana hasta los puntos inferior y superior del gráfico es de 13 píxeles. Pero MT5 sólo hace una sangría de 6 píxeles hacia arriba y de 52 píxeles hacia abajo. Por qué no hacer la misma sangría, de 15 a 20 píxeles cada una... Por cierto, existe el mismo problema con los índices en una ventana separada, sólo que la sangría superior es mayor que la inferior.
 
Necesito más detalles. Tal vez el código fuente.

Por favor, envíe la solicitud a servicedesk.

 

1. ¿A partir de qué fecha funciona el servidor MetaQuotes-Demo?

2. ¿Siempre ha funcionado en GMT+1 con el horario de verano?

3. ¿Qué GMT corresponde a la historia más profunda de las cotizaciones antes de la aparición del servidor MetaQuotes-Demo?

 

Nuestro servidor de demostración de MetaTrader 5 funciona en la zona horaria GMT+1 y tiene en cuenta el horario de verano.

La historia subyacente también es GMT+1.

 
Renat:

Nuestro servidor de demostración de MetaTrader 5 funciona en la zona horaria GMT+1 y tiene en cuenta el horario de verano.

La historia subyacente también es GMT+1.

¿Habrá algún cambio en el funcionamiento del servidor debido a la anulación del horario de verano en Rusia?
 
lordlev:
¿Habrá algún cambio en el servidor para tener en cuenta la supresión de los turnos de mano en Rusia?
No.
 
kon12:
Estimados administradores, aquí hay una pregunta. Estoy tratando de cambiar de MT4 a MT5. Pero mi indicador en MT4 dibuja una curva y pone números encima. La sangría desde los bordes de la ventana hasta los puntos inferior y superior del gráfico es de 13 píxeles. Por qué no hacer la misma sangría, 15-20 píxeles cada uno... Por cierto, hay el mismo problema con la sangría en una ventana separada en los índices, sólo que la sangría es más grande en la parte superior que en la inferior.
¿No hay respuesta a mi pregunta?
 
Solicité un proveedor el 29 de diciembre. ¿Cuándo empezarán a trabajar los moderadores que comprueban las solicitudes? También ha habido silencio en la "Discusión" desde el día 29.
