Errores, fallos, preguntas - página 909
¿Has escrito a servicedesk? Podría perderse en las muchas páginas de discusión aquí
Lo tengo, publicado #619056.
Gracias.
¿Se supone que debe ser así?
¿Se supone que debe ser así?
Necesito más detalles. Tal vez el código fuente.
Por favor, envíe la solicitud a servicedesk.
1. ¿A partir de qué fecha funciona el servidor MetaQuotes-Demo?
2. ¿Siempre ha funcionado en GMT+1 con el horario de verano?
3. ¿Qué GMT corresponde a la historia más profunda de las cotizaciones antes de la aparición del servidor MetaQuotes-Demo?
Nuestro servidor de demostración de MetaTrader 5 funciona en la zona horaria GMT+1 y tiene en cuenta el horario de verano.
La historia subyacente también es GMT+1.
¿Habrá algún cambio en el servidor para tener en cuenta la supresión de los turnos de mano en Rusia?
Estimados administradores, aquí hay una pregunta. Estoy tratando de cambiar de MT4 a MT5. Pero mi indicador en MT4 dibuja una curva y pone números encima. La sangría desde los bordes de la ventana hasta los puntos inferior y superior del gráfico es de 13 píxeles. Por qué no hacer la misma sangría, 15-20 píxeles cada uno... Por cierto, hay el mismo problema con la sangría en una ventana separada en los índices, sólo que la sangría es más grande en la parte superior que en la inferior.