Errores, fallos, preguntas
Otro artículo en el que se han borrado algunas de las imágenes.
Creo que los tienes en tu servidor, ¿por qué y es posible restaurarlos?
¿Por qué se especifica el enlace #property"http://www.mysite.com" en el EA?
Cuando ejecuto el EA en la ventana, cuando hago clic en el enlace, va a"http://www.mysite.com/?source=terminal5" ?
stringo:
Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.
Gracias por su respuesta. Esperaré. Por favor, fusione el gráfico de imágenes y el gráfico de bactest en uno solo, sin segunda ventana. Todo en una sola carcasa. Es mucho más cómodo trabajar con una ventana y un gráfico. Estoy rebotando de un lado a otro.
Por desgracia, esta fusión no es posible. Deliberadamente, separamos físicamente el probador del terminal. Hay que tener en cuenta que un gran número de comerciantes no utiliza el comprobador en absoluto, y su funcionalidad "innecesaria" es un desperdicio injustificado de recursos informáticos. Además, un probador independiente nos ha permitido organizar cálculos distribuidos en la LAN, la WAN y nuestra propia nube.
Es mejor que llevemos el visualizador a esta condición, para que no "salte de un lado a otro"
¿Va a convertir el visualizador en una aplicación multidocumento?
No.
No.
La cuestión es que los objetos del probador funcionen. Pero sin la posibilidad de editar en los gráficos.
No olvide que el propósito del visualizador es funcionar como un reproductor para el probador, y no ser un sustituto del terminal. Debe analizar los resultados de las pruebas en el terminal, donde se muestran fácilmente todas las operaciones realizadas.
Entonces también aclare esto - ¿las funciones de recuperación de propiedades de los gráficos de ChartGetXXX funcionarán en el probador?
ahora todo devuelve datos no válidos.
Sí, lo harán.
entonces todo está bien. desde los datos de los gráficos válidos hasta la retroalimentación de la proyección, es sólo cuestión de tiempo.
En el servidor de MetaQuotes para la plata, el valor del tick es incorrecto
VALOR_DEL_COMERCIO_DEL_SÍMBOLO = 0,01000SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000
Como ejemplo en el servidor BC1 MT5
VALOR_DEL_COMERCIO_DEL_SÍMBOLO = 0,05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001
o DC2 en MT4
MODE_TICKSIZE = 0.01000000
MODE_TICKVALUE = 50.00000000
El servidor de MetaQuotes es un servidor de referencia en cuanto a la calidad de las historias, pero ¿por qué la ambientación de algunos personajes es penosa? Al mostrar los productos en el mercado, debe poner los resultados de la prueba del Asesor Experto en el servidor de demostración de MetaQuotes.
Este problema no se ha resuelto desde hace un mes después de que se anunciara en https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979
Tras la autoinstalación de la compilación 742, al intentar ejecutar la optimización con un gran número de parámetros de entrada, el terminal se cierra. No se registra ningún mensaje del sistema. Si reducimos el número de parámetros de entrada, la optimización se lanza sin problemas, pero es inútil de forma tan reducida para un Asesor Experto.
En la versión anterior del terminal, la optimización se iniciaba normalmente con el mismo número de parámetros de entrada, es decir, con los mismos ajustes de optimización que se almacenan en los archivos.
Sistema operativo Windows XP SP3.