Errores, fallos, preguntas - página 375
¿Qué hay que pensar? Este implica un ROTURN y un RETURN. En cuanto al ROTURN, es más sencillo; según la lógica de compensación en MT5 es cerrar una posición a beneficio o stop, seguido de abrir la posición contraria a la diferencia de volúmenes.
En cuanto a MT4, el rollover suele implementarse a través de un bloqueo.
1.
Si intentara copiar de MT4 a MT4, probablemente sería posible hacerlo.
Pero MT4 en esta situación debería vivir según las leyes de MT5 (aunque no está obligado, por supuesto).
2.
La inversión en MT5 (debido a las peculiaridades de la red) es tan difícil que debería pensar en usarla siempre.
A veces es mejor poner una CU y volver a entrar más abajo/arriba...
¿Hay algún problema con el sitio web?
1. Aquí la copia de MT5 a MT4https://www.mql5.com/ru/articles/189. Intentaré hacerlo mañana, quizás funcione.
2. Debería pensar en cómo mejorarlo. Tal vez volver a entrar, tal vez algo más.
Buenas tardes. He generado un EA usando mql5. No tengo ninguna queja sobre su trabajo. No sé cómo cambiarlo para comprar a vender o viceversa. No estoy tan familiarizado con mql4 pero tampoco con mql5.
Por favor, aconséjeme si no le importa.
Señores, no tienen que "arreglar" la clase. Tenemos que heredarlo.
Es así:
precio=0.0; // al precio actual
sl=0,0; // sin parada
tp=0.0; // sin takei
Gracias. Invierte los intercambios. Sólo que no hace la venta. Hay una compra pero no una venta.
Busqué en sl y tp. Si escribes:
Entonces el Asesor Experto sólo vende. Y si lo escribes así:
Entonces sólo compra.
Si elobjeto experto global se inserta en el Asesor Experto construido con MA, entonces todo se invierte bien, las operaciones se abren en ambas direcciones.
No el número de puntos.
sl no el número de puntos.
Bueno, lo he cambiado sólo por interés.
Si lo introduces endoble stop_level=100.0; entonces se abre tanto para vender como para comprar. Pero si abrimos una posición de compra, no puede vender. Sólo puede comprar, cerrar la compra anterior y volver a comprar. También puede vender sólo cuando la posición de compra esté cerrada por el SL. Lo mismo ocurre con la compra después de la venta.
