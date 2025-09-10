Errores, fallos, preguntas - página 652
No puedo entender por qué los valores máximos, mínimos, de apertura y de cierre del EURUSD son iguales.
Utilicé la función CopyRates para probar 22 pares de divisas y sólo EURUSD high,low,open,close tienen el mismo número.
Intenté utilizar otra empresa de corretaje, pero los resultados fueron los mismos.
He probado todos los marcos de tiempo, todos los mismos para EURUSD, los valores de High-Low dan 0.
La figura muestra los valores altos y bajos de 22 pares de divisas.
Sólo no se especifica la forma (código) de obtener las cotizaciones para calcular los "valores altos y bajos".
¿Debe ser especial para el EURUSD?
Repito: "No se especifica el método (código) de recepción de las cotizaciones". Cuál debería ser ese código "para el EURUSD" - es la siguiente pregunta.
Si el Asesor Experto está funcionando en el modo real, todo está bien.
Pero en el Probador de Estrategias para EURUSD los valores altos y bajos son iguales.
Creo que sólo hay que corregir el historial para el EURUSD del probador de estrategias y ya está.
construir 586después de instalar un nuevo disco duro, el terminal mt5 dejó de guardar el nombre de usuario y la contraseña, ahora cada vez que se inicia vuelve a pedirlos, "guardar la configuración personal y los datos al inicio" está marcado
¿alguna sugerencia sobre cómo solucionarlo?
¿Qué significa eso y cómo corregirlo?
¿Por qué hay una diferencia tan grande, en igualdad de condiciones, en el consumo de recursos cuando el terminal está abierto (en el escritorio) y minimizado?
Abierto:
En minimizado:
