Sí, soy el único que tiene un fallo en el servidor.

¡en MT5 desde este sitio!

 

Maravillas - este es el tipo de construcción que no causa ningún error de compilación, construir 404:

int            low_friq_Array[ ]
int            high_friq_Array[ ]
int            total_friq_Array[ ]
int            delta = 5;

Falta el cierre ;

Tal vez esté relacionado con algo más en el código - no lo he comprobado. Aunque podemos añadir más matrices y no habrá errores. Estas variables se describen como globales.

 

404 build parece haber fallado

Todo se ha ido (((.

Gracias por el mensaje, vamos a tratarlo.
 
Identifiquemos la última compilación que funciona (dentro de unos límites razonables) y pidamos retroceder a ella....

Hace tiempo que se pide que se pueda retroceder

Al menos para las compilaciones que no incluyeron cambios en el servidor

 
para mi es mucho mejor que el 401. no veo ningún fallo crítico todavía...
 
Yo tampoco.
 

En el 404 sólo tuve un problema con esto

#define Label "Label_v16_"

No sé por qué, pero lo estaba provocando:

¡Después de quitar esta línea todo! - sin errores.

Pero también tuve que eliminar la etiqueta en este, por lo que en todas partes en el cde fue la etiqueta

void OnDeinit(const int reason)
  {
//----
   int total=Bars(Symbol1,0);
   for(int i=total-1; i>=0; i--)
     {
      ObjectDelete(0,Label+(string)i);
     }
//----
  }
 

A mí también me ha funcionado.

Sin embargo, no entendía cómo. ¿Y por qué hubo malentendidos ayer?

Recompilar los componentes manualmente - pero eso difícilmente podría haber afectado, de lo contrario no habría funcionado en absoluto

Así que "Todo se ha ido ((( ") se cancela.

