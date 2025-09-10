Errores, fallos, preguntas - página 565
Buenas tardes, empecé a escribir multivariante, llamo iMA, por alguna razón en el comercio real todo funciona bien, tan pronto como se ejecuta en el probador de un experto de error eliminado porque el indicador 'Media Móvil' no puede cargar [4804], ¿cuál es el indicador en el indicador, no está muy claro, no pude encontrar una respuesta plausible en Internet. Por favor, aconsejadme, os lo agradecería mucho.
Este error indica que el símbolo no está seleccionado en la ventana de Observación del Mercado del probador y, por lo tanto, el Asesor Experto no puede crear un indicador utilizando el símbolo correcto. Debe crear mediante programación una lista de símbolos que funcionen con el Asesor Experto
¿No es suficiente? SymbolSelect(SYM,true) que hago al crear las clases para los símbolos. Lo ejecuto en la demo, todo funciona, en el tester me sale este error, no se donde mirar.
¿Puedo ver un ejemplo más completo? La cuestión es que hay un problema muy antiguo con la selección de símbolos en el probador, que se produce en determinadas situaciones.
Selecciono los símbolos basándome en una matriz preparada previamente, no hay problemas con este enfoque.
Actualizado el terminal. No puedo identificar este RESULTADO.RETCODE
La descarga del historial se cuelga al 52% en el caso de los euros... Al parecer, hay muchas peticiones a los servidores.
¡¡¡Mierda!!! ¡Esto de EGlobal me está matando con sus reconexiones por la noche! Era tan molesto que desconecté las alertas sonoras. Ahora me he acordado accidentalmente, lo he activado - y sí: los pseudoticks se generan en cada reconexión, y por lo tanto Print from OnCalculate alimenta el registro.
Bien, al menos eso está resuelto.
Señores, ¿pueden decirme dónde puede estar el problema?
Existe una función para cerrar todo el volumen de órdenes de un símbolo. El terminal está inundado de errores de este tipo de contenido:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 falló la venta instantánea de 0,20 EURUSD a 1,34542 [Solicitud no válida].
Este es el código de la función:
Hay errores después de actualizar la versión de mi terminal:
2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 falló la compra de 8.81 EURUSD a 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Solicitud inválida].
2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request].
¿Cuál puede ser el problema?
Antes todo funcionaba.
