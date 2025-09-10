Errores, fallos, preguntas - página 565

VovkaSOL:
Buenas tardes, empecé a escribir multivariante, llamo iMA, por alguna razón en el comercio real todo funciona bien, tan pronto como se ejecuta en el probador de un experto de error eliminado porque el indicador 'Media Móvil' no puede cargar [4804], ¿cuál es el indicador en el indicador, no está muy claro, no pude encontrar una respuesta plausible en Internet. Por favor, aconsejadme, os lo agradecería mucho.
Este error indica que el símbolo no está seleccionado en la ventana de Market Watch del probador y por lo tanto el Asesor Experto no puede crear un indicador para el símbolo correcto. Es necesario crear mediante programación una lista de símbolos que funcionen con el Asesor Experto
 
sergey1294:
Este error indica que el símbolo no está seleccionado en la ventana de Observación del Mercado del probador y, por lo tanto, el Asesor Experto no puede crear un indicador utilizando el símbolo correcto. Debe crear mediante programación una lista de símbolos que funcionen con el Asesor Experto
¿No es suficiente? SymbolSelect(SYM,true) que hago cuando creo clases para símbolos. Lo he probado en la demo, funciona, pero en el tester me sale este error, no sé dónde mirar.
VovkaSOL:
¿No es suficiente? SymbolSelect(SYM,true) que hago al crear las clases para los símbolos. Lo ejecuto en la demo, todo funciona, en el tester me sale este error, no se donde mirar.

¿Puedo ver un ejemplo más completo? La cuestión es que hay un problema muy antiguo con la selección de símbolos en el probador, que se produce en determinadas situaciones.

Selecciono los símbolos basándome en una matriz preparada previamente, no hay problemas con este enfoque.

Actualizado el terminal. No puedo identificar este RESULTADO.RETCODE

 

La descarga del historial se cuelga al 52% en el caso de los euros... Al parecer, hay muchas peticiones a los servidores.

 
Sin embargo, ¿alguien puede explicarme lo más sencillo? ¿Por qué el indicador da de repente señales de vida el fin de semana? No hay ticks, ni ciclos obvios, ni temporizadores ni otras construcciones multidestinadas retrasadas en el tiempo, y la impresión ensucia el registro de Expertos cada cinco minutos.
 

¡¡¡Mierda!!! ¡Esto de EGlobal me está matando con sus reconexiones por la noche! Era tan molesto que desconecté las alertas sonoras. Ahora me he acordado accidentalmente, lo he activado - y sí: los pseudoticks se generan en cada reconexión, y por lo tanto Print from OnCalculate alimenta el registro.

Bien, al menos eso está resuelto.

 

Señores, ¿pueden decirme dónde puede estar el problema?

Existe una función para cerrar todo el volumen de órdenes de un símbolo. El terminal está inundado de errores de este tipo de contenido:

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 falló la venta instantánea de 0,20 EURUSD a 1,34542 [Solicitud no válida].

Este es el código de la función:

void CloseOrders (string symbol)
  {
   double lot;
   long direction;
   ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder;
   MqlTradeRequest mrequest;    // Будет использоваться для отсылки торговых запросов
   MqlTradeResult mresult;      // Будет использоваться для получения результатов выполнения торговых запросов

   PositionSelect(symbol);
   lot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   if(lot==0)
      return;

  direction=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(direction==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_SELL;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);              // последняя цена ask     
     }
   else
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_BUY;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);              // последняя цена bid
     }
     
   mrequest.action=TRADE_ACTION_DEAL;                                       // немедленное исполнение
   mrequest.sl = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask - STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
   mrequest.tp = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask + TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
   mrequest.symbol=symbol;                                                  // символ
   mrequest.volume=lot;                                                     // количество лотов для закрытия
   //   mrequest.magic=magic;                                               // Magic Number
   mrequest.type = TypeOrder;                                               // ордер на покупку или продажу
   //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
   mrequest.deviation=100;                                                  // проскальзывание от текущей цены
   mrequest.comment="Закрытие ";  
   OrderSend(mrequest, mresult);                                            // комментарий
   return;
  }
 

Hay errores después de actualizar la versión de mi terminal:

2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 falló la compra de 8.81 EURUSD a 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Solicitud inválida].

2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request].

¿Cuál puede ser el problema?

Antes todo funcionaba.

 
MoneyJinn:

Hay errores después de actualizar la versión de mi terminal:

2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 falló la compra de 8.81 EURUSD a 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Solicitud inválida].

2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request].

¿Cuál puede ser el problema?

Antes funcionaba.

El problema del precio de apertura es evidente. Escriba al Servicio de Atención al Cliente.
