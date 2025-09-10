Errores, fallos, preguntas - página 569
En el probador, si se hace la prueba a partir de 2000 en las barras diarias en el modo"Sólo precios de apertura" encontró una omisión. Es decir, aquí está el resultado normal en el modo"OHLC en M1":
Y aquí está en modo"Sólo precios de apertura":
Aproximadamente de 2002 a 2006 salta.
¿A alguien le ha pasado esto?
El probador se niega a hacer intercambios. Si se instala desde Metatrader5 los EAs funcionan bien, tanto establecen órdenes sl y tp como abren operaciones. Pero en cuanto se actualiza MetaTrader5, el probador no realiza ni una sola operación. Reiniciarlo no ayuda.
PS. No he encontrado un hilo similar en la búsqueda, así que no jures.
Señores, ¿pueden decirme dónde puede estar el problema?
Existe una función para cerrar todo el volumen de órdenes de un símbolo. El terminal está inundado de errores de este tipo de contenido:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 falló la venta instantánea de 0,20 EURUSD a 1,34542 [Solicitud no válida].
Aquí está el código de la función:
Su problema se resuelve actualmente añadiendo 2 líneas después del anuncio de las estructuras comerciales.
La nueva construcción ha dejado de copiar estructuras simples en el bucle. Aquí hay un script de prueba:
Gracias, lo hemos reproducido. Lo arreglaremos.
Si se selecciona "Gráfico en la parte superior" en las propiedades del gráfico, el tiempo en la barra inferior de la línea vertical no coincide visualmente con el tiempo en el gráfico.
Sin embargo, si se desactiva el "Gráfico desde arriba", todo es normal.
entradas añadidas
ZeroMemory(request);
ZeroMemory(resultado);
después de declarar las estructuras comerciales ==> todo ha funcionado ==> ¡como un reloj!
Si el Asesor Experto trabaja en línea, carga los datos del directorio \MetaTrader 5\MQL5\Files. ¿Cómo puedo cargar los datos de un archivo al probar el espert?