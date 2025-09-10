Errores, fallos, preguntas - página 564
¿Cuál es la causa de este problema? No se pueden utilizar los recursos de la nube.
Explícate.
Ya se han anunciado los cambios previstos . La lista definitiva de cambios en la próxima compilación se publicará después del lanzamiento de la propia compilación.
He roído largo y tendido el código del indicador, hasta que me he desesperado por detectar errores. No lo escribí en "Dummies" porque sospecho que no son errores míos, sino errores en el trabajo de la terminal.
El propósito del indicador es colocar fractales en el marco temporal actual desde otro marco temporal y añadir nuevos a medida que aparecen las nuevas barras fractales. Por favor, no sugieran otros métodos de disposición de las flechas del fractal, no se trata de eso; las preguntas aquí son fundamentales, y están relacionadas con este código y, tal vez, con el funcionamiento incorrecto del terminal. Tomé un ejemplo de la Ayuda de iFractals que lógicamente fue acortado a la mitad (sólo a los fractales superiores) para facilitar la percepción y se tomó prestado un poco de código del Fractals.mq5 estándar. He tenido que ser muy meticuloso para evitar cualquier malentendido: he ligado casi todos los arrays posibles y he limpiado los arrays trabajados, liberando el handle del indicador llamado, lo que no ha dado ninguna diferencia notable en los resultados. Se observaron los siguientes problemas y peculiaridades en el funcionamiento:
Tengo una petición a los habitantes de noosphere y especialmente a los desarrolladores: ¿podrían explicar cada elemento y aconsejar cómo depurar el código del indicador (si no voy a cambiar su implementación).
Gracias y archivos adjuntos.
P.D.: En los nombres de los archivos había paréntesis, pero después de subirlos se han estropeado.
¿Cómo puedo determinar el beneficio actual de una operación mágica?
este código devuelve beneficios en operaciones cerradas y los necesito en operaciones abiertas
¿Cómo puedo saber por qué falla la inicialización?
Reinicio los errores antes del inicio de la inicialización con
ResetLastError();
Al final de la inicialización veo un error
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
Acabo entrando en la pestaña de Asesores Expertos
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Error 0
En la pestaña "Diario"
2011.11.11 08:47:51 Error en la inicialización de SimpleExpert (EURUSD,H1) por parte de los expertos
¿Devuelve OnInit 0 o no 0?
OnInit devuelve true, por alguna razón se me pasó.
Gracias, está bien.
