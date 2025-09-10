Errores, fallos, preguntas - página 559
Rompiendo tu silencio - no es para nada GMT+1, es GMT+2 - como es que no te importa - joder con los que solo mastican cosas como los mediums/osciladores. el problema y la tarea principal es la noticia y la coincidencia con el compañero de los trabajadores -
Invierno GMT+2
su respuesta es desastrosa - ¿qué pasa con los bloques y las décadas de historia? en los que cualquier ?
A eso me refiero, el problema no está en el cambio de zona horaria, sino en el historial de noticias en el probador (en tiempo real suficiente eso sí).
ZS Necesitas una estructura de noticias, y organizar el almacenamiento de una matriz de estructuras de tipo serie de tiempo, que resolverá todos los problemas.
¿Cuál es su calendario de trabajo? Si es mensual, también puede comprobarlo todo manualmente. Una hora es irrelevante en ese caso.
De verdad, ¿qué tiene de malo el terminal?
Estamos esperando el fin de semana ya que no podemos reiniciar los servidores durante el campeonato.
Se ha detectado una discrepancia en la generación de gráficos en la frontera de cambio de zona horaria. El error ya se ha solucionado.
Responda, ¿por qué es así?
1) Poner 4 líneas de tendencia:
2) Cambió la escala (movió el cursor a lo largo de la escala de precios):
3) desplazado horizontalmente:
¿Es así como debería ser (la línea más a la izquierda del gráfico)?
P.d. Los precios del puesto anterior borrados están de vuelta)
¿Cuántos objetos de clase se pueden crear sin problemas?
Cuando tengo más de 3000000, todo funciona, pero al borrar se produce una terminación anormal.
Cuando el número de objetos es inferior a ~3 ym, el programa termina normalmente.
P.D. ¿Cómo termino normalmente el paseo cuando tengo un gran número de objetos de clase?
Borrar 3 millones de objetos puede llevar un poco más de tiempo que el tiempo estándar de metaconvolución de Deinit.
Referencia : Referencia MQL5> Programas MQL5> Eventos en la Terminal del Cliente :
.... La ejecución de la función OnDeinit() está limitada a 2,5 segundos. ...
En este caso, al finalizar borrando el Asesor Experto del gráfico en el menú local del terminal o al llamar a ExpertRemove() - se garantiza la terminación anormal.
// si, por supuesto, como un buen programador, eliminar objetos sólo en Deinit.
Por lo tanto, la única salida: no dar una mierda por la crianza - eliminar los objetos primero y luego llamar a Deinit (a través de ExpertRemove()).
Espero que puedas descubrir el resto por ti mismo.