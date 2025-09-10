Errores, fallos, preguntas - página 571
El primer ejemplo es la hipercompresión de los fractales de las TFs más jóvenes que se superponen en una o dos barras de la TF actual. Está claro que esto es visualmente ilegible y debe ser filtrado. La segunda variante es bastante decente (sólo quedan los fractales de la TF actual y superiores).
A partir de los resultados de la optimización tenemos:
Elegimos la primera línea con un pase de 1870 y obtenemos:
o
¿Cómo lo entendemos?
Algo está roto en la versión 540 - a juzgar por los comentarios(http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925) la simple recompilación no ayudó.
Yo mismo conseguí que funcionara en algunos corredores, un corredor
2011.11.15 17:35:54 HistorialBase 'AUDUSD' 1 barras no válidas eliminadas
2011.11.15 17:35:52 HistoriaBase 'AUDUSD' 1 barras inválidas eliminadas
2011.11.15 17:35:50 HistorialBase 'AUDUSD' 1 barras no válidas eliminadas
2011.11.15 17:35:48 HistorialBase 'AUDUSD' 1 barras no válidas eliminadas
+++
Lo ejecuté en la edición de 32 bits... Al principio no salía nada, luego:
2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) Violación de acceso leída a 0x449C2D9C en 'E:\MetaTrader5\MT532\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_instrument.ex5'
sin problemas aparentes en 64 bits
¿Cómo se entiende esto?
El probador funciona con errores.
Hay que arreglarlo.
A partir de los resultados de la optimización tenemos:
Elegimos la primera línea con un pase de 1870 y obtenemos:
o
¿Cómo lo entendemos?
¿Está en la última versión?
Indique también el número de compilación del agente de pruebas.
En general, debe ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para este tipo de preguntas.
A partir de los resultados de la optimización tenemos:
Elegimos la primera línea con un pase de 1870 y obtenemos:
o
¿Cómo lo entendemos?
Escribe a servicedesk. Adjuntar experto, ajustes de optimización, parámetros de entrada, servidor donde se realizó la optimización + qué agentes se utilizaron.
Si queda algún registro, por favor, inclúyalo también.
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info;if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Sleep(1000);
if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
{
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
ResetLastError();
//-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров
if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
{
PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
GetMyLastError(GetLastError());
Sleep(1000);
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
¿Hay algún error en este código? El Asesor Experto es multidivisa. Los precios están bien para el par de divisas con el que lo ejecuté, pero para otros pares sucede algo extraño con los precios.
O están o no están. Si el probador carga los datos de forma normal, en sus registros aparecen las siguientes cadenas
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: el historial comienza a partir de 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: caché del historial reservado para las 12497 barras estimadas
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: contiene 355335 registros M1 de datos iniciales de 2009.01.02 10:00 a 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: símbolo base de tick encontrado
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:02 GBPUSD símbolo seleccionado en MarketWatch.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: historial sincronizado desde 2009.01.02 hasta 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: símbolo sincronizado, 3304 bytes de información del símbolo recibidos
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: símbolo a sincronizar
2011.11.16 10:09:06 Núcleo 1 2010.01.01 00:00:02 Inicializar EA... GBPUSD
................
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: el historial comienza a partir de 2009.01.02 06:00
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: caché del historial reservado para las 12497 barras estimadas
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: contiene 365428 registros M1 de datos iniciales de 2009.01.02 06:01 a 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: símbolo base de tick encontrado
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01 00:00:03 GBPCHF símbolo seleccionado en MarketWatch.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: historial sincronizado de 2009.01.02 a 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
2011.11.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: símbolo sincronizado, 3304 bytes de información de símbolo recibidos
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: símbolo a sincronizar
.................
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: el historial comienza a partir de 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: caché del historial reservado para las 12497 barras estimadas
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: contiene 352656 registros M1 de datos iniciales de 2009.01.02 10:00 a 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: símbolo base de ticks encontrado
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 USDJPY símbolo seleccionado en MarketWatch.
2011.11.16 10:09:09:09 Core 1 USDJPY: historial sincronizado desde 2009.01.02 hasta 2010.12.31
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: carga 27 bytes de datos del historial para sincronizar
2011.11.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: símbolo sincronizado, 3304 bytes de información del símbolo recibidos
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: símbolo a sincronizar
Pero a veces los informes de los probadores
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
................
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no hay precios para el símbolo USDJPY
2011.11.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 sin precios para el símbolo USDJPY
.....................
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no hay precios para el símbolo USDCHF
2011.11.11.16 10:09:51 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 sin precios para el símbolo USDCHF
Y si la primera prueba pasa normalmente y los datos se cargan, la segunda vez no hay precios. Se ha cargado el historial de símbolos, el Asesor Experto se ha ejecutado varias veces. ¿Qué debo hacer o colocar algunas comprobaciones para asegurar que se cargan los datos de los símbolos distintos a los probados en el experto?
He notado que la segunda inicialización falla si termino la prueba después de un inicio exitoso. Si cierras el terminal y lo vuelves a abrir, la primera ejecución será normal. Si no interrumpo la prueba y la vuelvo a ejecutar, me vuelve a aparecer el error "no hay precios para el símbolo
Konstantin83:
Y si la primera vez la prueba pasa normalmente y los datos se cargan, la segunda vez los precios no. El historial se carga por símbolos, el Asesor Experto se ha ejecutado varias veces. ¿Qué debo hacer? ¿Qué comprobaciones debo poner para cargar los datos de otros símbolos que no sean los probados en el Asesor Experto?
Me he dado cuenta de que si después de una prueba exitosa, se interrumpe, la segunda inicialización falla. y la tercera y cuarta. Si cierras el terminal y lo vuelves a abrir, la primera ejecución está bien. Si no interrumpo la prueba y la reinicio, vuelvo a obtener el error "no hay valores para el símbolo".
¿Dónde y cómo se genera MarketWatch?
Por lo que he entendido, este bloque intenta añadir un símbolo a la lista y comprobar el resultado.
Pero si el Asesor Experto es una multilínea, significa que hay que añadir varios pares de divisas (el ejemplo anterior no lo muestra).